Astrological Prediction: આ વર્ષે બે સૂર્ય ગ્રહણ અને બે ચંદ્ર ગ્રહણ આવવાથી અતિ ગરમી પડશે જ્યારે ઠંડી ઓછી પડશે. અવકાશની સ્થિતિ તેમજ ભડલી વાક્યના આધારે છેલ્લા ૩૫ વર્ષથી પૂર્વાનુમાન કરતા વંથલીના વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળના સભ્ય રમણિકભાઈ વામજાએ જણાવ્યું હતું કે, બે ચંદ્રગ્રહણ અને બે સૂર્ય ગ્રહણના લીધે દરિયાઈ પટ્ટીમાં તોફાની વરસાદ તેમજ ઝાકળ વધુ આવવાની અને કુદરતી આફતની સંભાવના છે. 

વર્ષ 2026નું પૂર્વાનુમાન: બે સૂર્યગ્રહણ અને બે ચંદ્રગ્રહણના કારણે આ વર્ષ ભારે! જાણો શું છે ભવિષ્યના ગર્ભમાં?

Astrological Prediction: વર્ષ 2026 એટલે કે વિક્રમ સંવત 2082 માટે હવામાન અને જ્યોતિષીય ગણતરીઓના આધારે મહત્વના પૂર્વાનુમાન સામે આવ્યા છે. વંથલીના વર્ષાવિજ્ઞાન મંડળના સભ્ય અને છેલ્લા 35 વર્ષથી આ ક્ષેત્રે કાર્યરત રમણિકભાઈ વામજાએ અવકાશી સ્થિતિ અને ભડલી વાક્યોના આધારે આગામી વર્ષની આગાહી કરી છે.

ગુજરાતમાં હવામાનમાં પલટો અને માવઠાની શક્યતા
આગામી મહિનાઓમાં રાજ્યના હવામાનમાં વારંવાર પલટો આવવાની શક્યતા છે. 2 થી 5 જાન્યુઆરીએ ગાઢ ધુમ્મસ અને વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. 12 થી 16 જાન્યુઆરીએ મકરસંક્રાંતિ દરમિયાન 'વિછૂડો' બેસવાથી હવામાન પલટાશે અને આકાશ વાદળોથી ઘેરાયેલું રહેશે. 21 થી 24 ફેબ્રુઆરીએ આ સમયગાળા દરમિયાન ફરી એકવાર માવઠાની પ્રબળ શક્યતા છે.

વર્ષ 2026ના ગ્રહણોની યાદી
આ વર્ષે કુલ ચાર ગ્રહણો થવા જઈ રહ્યા છે, જેની અસર વાતાવરણ પર સીધી જોવા મળશે. 17 ફેબ્રુઆરી 2026: કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ (ભારતમાં દેખાશે નહીં). 3 માર્ચ 2026 (ધૂળેટી): કંકણાકૃતિ ચંદ્રગ્રહણ (ભારતમાં દેખાશે). 12 ઓગસ્ટ 2026: ખગ્રાસ સૂર્યગ્રહણ (ભારતમાં દેખાશે). 27 ઓગસ્ટ 2026: ખગ્રાસ ચંદ્રગ્રહણ (ભારતમાં દેખાશે). બે સૂર્યગ્રહણ અને બે ચંદ્રગ્રહણ એક જ વર્ષમાં હોવાથી આ વર્ષે અતિ ભારે ગરમી પડશે, જ્યારે ઠંડીનું પ્રમાણ ઓછું રહેવાની સંભાવના છે.

ખેતી અને બજાર પર અસર
વર્ષાવિજ્ઞાન મંડળના પૂર્વાનુમાન મુજબ આ વર્ષ મિશ્ર ફળ આપનારું રહેશે. 17 સપ્ટેમ્બર 2026 (ભાદરવા સુદ છઠ્ઠ) ના રોજ અનુરાધા નક્ષત્ર હોવાથી વર્ષા સારી રહેશે. દરિયાઈ પટ્ટીમાં તોફાની વરસાદ અને વધુ ઝાકળની સંભાવના છે. ખેડૂતો માટે આ વર્ષ લાભદાયક રહેશે, પરંતુ વેપારીઓ માટે મંદીનું વર્ષ રહેવાની શક્યતા છે. મકરસંક્રાંતિના અનુરાધા નક્ષત્રના કારણે અનાજના ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે, જ્યારે સફેદ વસ્તુઓ (જેમ કે ખાંડ, કપાસ વગેરે) મોંઘી થવાનું અનુમાન છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, આગામી વર્ષ કુદરતી આફતો અને વાતાવરણના ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલું હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સાવચેતી રાખવી જરૂરી બનશે. જોકે, એકંદરે વરસાદી સ્થિતિ સારી રહેતા ખેતી માટે આશાસ્પદ ચિત્ર ઉપસી રહ્યું છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

