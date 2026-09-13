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કોંગ્રેસ માટે ગુજરાત કેમ મહત્વનું છે? ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી સુરજેવાલાએ જણાવ્યું કારણ

ગુજરાત કોંગ્રેસના નવનિયુક્ત પ્રભારી રણદીપ સુરજેવાલાએ હાલમાં જ ગુજરાતની મુલાકાત લીધી અને આ દરમિયાન તેમણે એ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો કે ગુજરાત કોંગ્રેસ માટે કેમ ખાસ છે. પરંતુ એ વાત પણ એટલી જ સાચી છે કે કોંગ્રેસ માટે ગુજરાત ખાસ હોવા છતાં છેલ્લા 25 વર્ષથી વધુ સમયથી કોંગ્રેસ ગુજરાતમાં સત્તામાંથી બહાર છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 13, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:22 PM IST
કોંગ્રેસ માટે ગુજરાત કેમ મહત્વનું છે? ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી સુરજેવાલાએ જણાવ્યું કારણ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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