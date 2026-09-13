/કોંગ્રેસ માટે ગુજરાત કેમ મહત્વનું છે? ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી સુરજેવાલાએ જણાવ્યું કારણ

કોંગ્રેસના મહાસચિવ અને રાજ્યસભા સાંસદ રણદીપ સુરજેવાલાને ગુજરાતની જવાબદારી સોંપાઈ છે. તેઓ ગુજરાતના પ્રભારી બન્યા બાદ હાલમાં જ ગુજરાતની ઉડતી મુલાકાત આવ્યા હતા અને અમદાવાદમાં રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે ધારાસભ્યો, શહેરી જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને વિવિધ સેલના ચેરમેન સાથે બેઠકો યોજી હતી. નેતાઓને તેમણે સૂચના પણ આપી કે લોકો, ખેડૂતોના પ્રશ્નો જાણો અને પછી આંદોલન કરો. અત્રે જણાવવાનું કે કોંગ્રેસે સચિન પાયલોટ સહિત અનેક દિગ્ગજ નેતાઓને અલગ અલગ રાજ્યોની જવાબદારી સોંપેલી છે.
ગુજરાતના પ્રભારી રણદીપ સૂરજેવાલાએ શનિવારે કહ્યું કે ગુજરાત કોંગ્રેસ માટે ફક્ત એક રાજ્ય નહીં પરંતુ પ્રેરણાનો સ્ત્રોત છે. ગુજરાતની ધરતીથી કોંગ્રેસની વિચારધારાની શરૂઆત થઈ અને પાર્ટી માટે ગુજરાત અને કોંગ્રેસ એક બીજાના પર્યાય છે. હાલમાં જ ગુજરાતના પ્રભારી તરીકે કાર્યભાર સંભાળનારા સુરજેવાલાએ કહ્યું કે પાર્ટી પોતાના કાર્યકરો અને સહયોગીઓ સાથે મળીને રાજ્યમાં વિકાસ, પ્રગતિ, સદભાવ અે ભાઈચારીને રાહને મજબૂત કરશે. તેમણે એવો પણ ભરોસો વ્યક્ત કર્યો કે કોંગ્રેસ એક થઈને એક નવા ગુજરાતના નિર્માણની દિશામાં કામ કરશે.
ગાંધી અને સરદારની ધરતી
સુરજેવાલાએ કહ્યું કે ગુજરાતની ધરતી એ બાપુ અને સરદાર પટેલની ધરતી છે અને કોંગ્રેસની વિચારધારાનું જન્મસ્થળ છે. કોંગ્રેસની વિચારધારા ગુજરાતની માટીમાંથી નીકળી છે.
કોંગ્રેસ અને ગુજરાત એક બીજાના પર્યાય છે. આથી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ માટે ગુજરાત એક રાજ્ય નહીં પરંતુ પ્રેરણાનો સ્ત્રોત છે.
તેમણે કહ્યું કે ગુજરાત એ જગ્યા છે જ્યાં કોંગ્રેસની વિચારધારાએ જન્મ લીધો. આવામાં પાર્ટીને પૂરેપૂરો ભરોસો છે કે તમામ કોંગ્રેસ કાર્યકરો અને સાથીઓ સાથે મળીને રાજ્યમાં વિકાસ, પ્રગતિ, સદભાવ, અને ભાઈચારાની રાહને વધુ મજબૂત કરી શકાય છે.
કોંગ્રેસે રાજ્યોના પ્રભારી બદલ્યા
અત્રે નોંધનીય છે કે કોંગ્રેસે હાલમાં જ પાર્ટીના અનેક પ્રમુખ પદાધિકારીઓની નિયુક્તિઓ અને જવાબદારીઓમાં ફેરફાર કર્યા છે. આ ફેરફાર તત્કાળ પ્રભાવથી લાગૂ પણ કર્યા છે. AICC મહાસચિવ કે સી વેણુગોપાલ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલી જાહેર વિજ્ઞપ્તિ મુજબ સચિન પાયલોટને પંજાબના પ્રભારી મહાસચિવ બનાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે રણદીપસિંહ સુરજેવાલાને ગુજરાતના પ્રભારી મહાસચિવ નિયુક્ત કરાયા છે. ગુજરાતની નવી જવાબદારીની સાથે સુરજેવાલા પાસે કર્ણાટકના પ્રભારી મહાસચિવની પણ વધારાની જવાબદારી રહેશે.