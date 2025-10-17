Rivaba Jadeja: ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાની પત્ની ગુજરાતના યુવા મંત્રી બન્યા; આટલી છે રિવાબાની મિલકત
Rivaba Jadeja Education Qualification: ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રીવાબા જાડેજાને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી મંત્રીમંડળમાં મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ચાલો જાણીએ રીવાબા જાડેજાની શૈક્ષણિક લાયકાત શું છે.
ગુજરાતની ચૂંટણી પહેલા ભાજપે પોતાના મંત્રીમંડળની સંખ્યા 16 થી વધારીને 25 કરી દીધી છે. ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રીવાબા જાડેજાનો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મંત્રી બનતા પહેલા, રિવાબા સૌરાષ્ટ્રના જામનગર ઉત્તર મતવિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય તરીકે સેવા આપી હતી, અને 2022 ની ચૂંટણી જીતી હતી. જાડેજા તેમના સક્રિય સામાજિક કાર્ય માટે જાણીતા છે. ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ થયેલી આ ચૂંટણીમાં રવિન્દ્ર જાડેજાની પત્ની અને બહેનના પક્ષો વચ્ચે ટક્કર જોવા મળી હતી. ભાજપ સાથે સંકળાયેલા જાડેજા હવે મંત્રી બન્યા છે. ચાલો તેમની શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓ અને તેમની રાજકીય કારકિર્દીની સમીક્ષા કરીએ.
ક્ષત્રિય સમાજ પર પ્રભુત્વ
રિવાબા જાડેજાનો જન્મ ૨ નવેમ્બર, 1990 ના રોજ ગુજરાતના રાજકોટમાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ હરદેવ સિંહ સોલંકી અને માતાનું નામ પ્રફુલ્લબા સોલંકી છે. રિવાબા ક્ષત્રિય સમાજમાંથી આવે છે. વર્ષ 2016 માં તેમણે ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજા સાથે લગ્ન કર્યા. IPL અને અન્ય ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન તેઓ બહુ ચર્ચામાં આવ્યા હતા. રવિન્દ્ર જાડેજા હંમેશા તેની પત્નીને ટેકો આપતા જોવા મળે છે.
રિવાબા જાડેજાએ કેટલું શિક્ષણ મેળવ્યું છે?
મૂળ રાજકોટના રીવાબા જાડેજાએ અમદાવાદની ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક થયા છે. મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી મેળવ્યા પછી, તેણીએ મહિલા સશક્તિકરણ માટે કામ કર્યું. શરૂઆતથી જ, રીવાબા મહિલાઓ અને સામાજિક કાર્યના સમર્થન માટે જાણીતા છે. તેમણે NGO શ્રી માતૃશક્તિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની પણ સ્થાપના કરી.
રીવાબા જાડેજાની કારકિર્દી
તેમની કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ, રીવાબા જાડેજાએ ઘણીવાર તેના કાર્ય અને જાહેર સમર્થન દ્વારા લોકપ્રિયતા મેળવી છે. તેમને જામનગર ઉત્તર મતવિસ્તારમાં ખૂબ જ સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો. તેમણે આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર કરસનભાઈ કરમુરને હરાવવા માટે કુલ 84,336 મત મેળવ્યા. રવિન્દ્ર જાડેજાની બહેન નયનાબા જાડેજા કોંગ્રેસમાંથી છે, અને તેની પત્ની રીવાબા ભાજપમાંથી છે. લગ્ન પછી, તેની ભાભી સાથેના સંબંધો તેમની રાજકીય કારકિર્દીને કારણે બગડ્યા. જ્યારે તેઓ વિરોધી પક્ષોના હતા ત્યારે બંને વચ્ચે વિવાદો થયા. ૨૦૨૨ માં, તેમણે સૌરાષ્ટ્રની જામનગર ઉત્તર બેઠક પરથી ધારાસભ્ય બેઠક જીતી હતી. ૧૭ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ ના રોજ, રીવાબા જાડેજાને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં મંત્રી પદ આપવામાં આવ્યું હતું.
