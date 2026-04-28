ગુજરાતની ત્રણ બેઠકો પર ફરીથી થશે ચૂંટણી, ચાલુ ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોના થયા હતા નિધન
Election Commission Announces Re-Election : ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી દરમિયાન ત્રણ બેઠકો એવી હતી, જેના પર ચૂંટણી પહેલા જ ઉમેદવારોના મોત નિપજ્યા હતા. ત્યારે ચૂંટણી પંચ દ્વારા આ બેઠકો પર ફરીથી ચૂંટણીની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે
Gujarat Local Body Election 2026 : રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યના ચૂંટણી સંગ્રામનું આજે પરિણામ છે. આજે મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા-તાલુકા પંચાયતના પરિણામ આવશે. આજે 25 હજાર 551 ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેંસલો થશે. પરંતું ચૂંટણી દરમિયાન જ કેટલીક બેઠકો પર ઉમેદવારોના નિધન થયા હતા, જેને કારણે ચૂંટણીમાં અડચણ આવીહતી. ત્યારે આ બેઠકો પર ચૂંટણી પંચ દ્વારા ફરીથી ચૂંટણી જાહેર કરવામાં આવી છે. કઈ કઈ બેઠકો પર ફરી ચૂંટણી યોજાશે જાણી લો.
ક્યાં થશે ચૂંટણી
- વિજયનગર તાલુકા પંચાયતની ચિતરીયા બેઠક (ભાજપના ઉમેદવાર લીનાબેન નીનામાનું નિધન થયું હતું)
- સુરતના બારડોલી તાલુકા પંચાયતની અસ્તાન બેઠક (કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ધર્મેશ રાઠોડનું નિધન થયું હતું)
- અમદાવાદના બાવળા તાલુકા પંચાયતની દહેગામડા બેઠક ( ભાજપના ઉમેદવાર જશીબેન ડાભીનું નિધન થયું હતું)
ઉમેદવારોના અવસાનથી રદ થયેલ બેઠકો પર રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા ફરીથી ચૂંટણી જાહેર કરવામાં આવી છે. ત્રણ બેઠકો પર ચૂંટણી કાર્યક્રમ આ મુજબ છે.
- 6 મે નોટિફિકેશન જાહેર થશે
- 11 મે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનો અંતિમ દિવસ
- 12 મે ઉમેદવારી ફોર્મ ચકાસણી
- 13 મે ઉમેદવારી પરત ખેંચવાનો અંતિમ દિવસ
- 24 મે યોજાશે મતદાન
- 26 મે મતગણતરી હાથ ધરાશે
ચીતરીયા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવારનું નિધન થયું હતું
સાબરકાંઠાનાવિજયનગર તાલુકા પંચાયતની ચીતરીયા બેઠક પર ભાજપ ઉમેદવાર લીનાબેન લક્ષ્મણભાઈ નિનામાનું અવસાન થયું હતું. તેઓ તાલુકા પંચાયતના ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. લીનાબેન ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિસ્તારમાં મજબૂત મહિલા આગેવાન હતા. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન અચાનક ગંભીર બીમારીને લઈને તેમની તબિયત લથડી હતી. તબિયત લથડતા ભિલોડાની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં તેમનું સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું હતું. આ કારણે તાલુકા પંચાયતની ચીતરીયા બેઠકની ચુંટણી મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી.
અસ્તાન બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારનું નિધન થયું હતું
સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકા પંચાયતમાં અસ્તાન બેઠક પર કોંગ્રેસમાંથી ધર્મેશ રાઠોડે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. પરંતું ધર્મેશ રાઠોડનું ટૂંકી માંદગી બાદ ચૂંટણી દરમિયન જ નિધન થયું હતું. આ કારણે અસ્તાન બેઠક પર ચૂંટણી મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી.
