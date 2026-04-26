મતદાન કરવા જતાં પહેલાં આટલું વાંચી લેજો: 44 ડિગ્રીની ગરમીમાં સુરક્ષિત રહેવા માટે શું કરાઈ છે વ્યવસ્થા?

Gujarat Local Body Election 2026: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે, મતદારો ગરમી શરૂ થાય તે પહેલા જ અનેક જગ્યાએ વહેલી સવારથી ભીડ કરીને બેઠા છે. અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજકોટ સહિત રાજ્યભરમાં મતદારોને લૂ થી બચાવવા મતદાન મથકો પર મંડપ, કુલર, ORS અને મેડિકલ ટીમ તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:33 AM IST
  • આજે બુથ પર જતા પહેલા આટલું ભૂલતા નહીં!
  • 44 ડિગ્રી ગરમીમાં તમારી સુરક્ષા માટે શું છે વ્યવસ્થા?
  • રાજ્યભરમાં મતદારોને લૂ થી બચાવવા એક્શન પ્લાન તૈયાર
  • મતદાન મથકો પર મંડપ, કુલર, ORS અને મેડિકલ ટીમ તૈનાત
     

Gujarat Local Body Election 2026: આજે ગુજરાતમાં ચૂંટણીના મતદાનના માહોલ વચ્ચે લડાઈ માત્ર ઉમેદવારો વચ્ચે જ નથી, પણ આકાશમાંથી વરસતી અગનજ્વાળાઓ સામે પણ છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આજે રાજ્યમાં પારો 41 થી 44 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. આ કાળઝાળ ગરમીમાં મતદારોનો ઉત્સાહ જળવાઈ રહે અને કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે ચૂંટણી તંત્ર સંપૂર્ણ સજ્જ બન્યું છે.

મેડિકલ કિટ અને એમ્બ્યુલન્સ સ્ટેન્ડબાય
અમદાવાદમાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા મતદારોની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને લૂ (Heatstroke) થી બચવા માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જેમાં દરેક બૂથ પર ORS ના પાઉચ અને પીવાના ઠંડા પાણીની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. આ સિવાય સામાન્ય બીમારીઓ જેવી કે માથાનો દુખાવો કે ગભરામણ માટે ખાસ મેડિકલ કિટ તૈયાર કરાઈ છે. ઇમરજન્સી સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે એમ્બ્યુલન્સ અને મેડિકલ સ્ટાફને સ્ટેન્ડબાય રખાયા છે.

અનેક જગ્યાએ તો કુલરની સુવિધા
વડોદરામાં તાપમાન 41.5 ડિગ્રીને પાર કરી ગયું હોવાથી મતદારોને લાઈનમાં ઉભા રહેતી વખતે તકલીફ ન પડે તે માટે ખાસ આયોજન કરાયું છે. શહેરના 2406 બૂથ પર વિશાળ મંડપ બાંધી છાંયડાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. EVM વિતરણ કેન્દ્રો અને સંવેદનશીલ મથકો પર પંખા અને કુલર મૂકવામાં આવ્યા છે. મતદાન મથકો પર તૈનાત કર્મચારીઓ માટે પણ ખાસ આરોગ્યલક્ષી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવાઈ છે.

રાજકોટ ગ્રામ્યથી શહેર સુધી શું છે 'હીટ એક્શન પ્લાન'
આજે રેકોર્ડબ્રેક ગરમીનો સામનો કરી રહેલા રાજકોટમાં વહીવટી તંત્રએ તૈયારીઓ કરી લીધી છે. શહેરના તમામ વોર્ડમાં મતદાન મથકો પર પીવાના પાણી અને કુલરની સુવિધા કરાઈ છે. માત્ર શહેરો જ નહીં, પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ મતદારોને તાપથી બચાવવા મંડપની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. બીજી બાજુ જિલ્લા કલેક્ટર અને ચૂંટણી અધિકારીઓ દ્વારા સતત મોનિટરિંગ કરાઈ રહ્યું છે.

મતદારો માટે ખાસ ટિપ્સ
1. શક્ય હોય તો વહેલી સવારે અથવા સાંજના સમયે મતદાન કરવાનું પસંદ કરો.
2. સાથે પાણીની બોટલ અને ટોપી કે રૂમાલ અચૂક રાખો.
3. હળવા રંગના સુતરાઉ કપડાં પહેરો.
4. જો તબિયત થોડી પણ નરમ લાગે, તો તરત જ મતદાન મથક પર હાજર મેડિકલ ટીમનો સંપર્ક કરો.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

