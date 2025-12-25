Prev
અમદાવાદના રિયલ એસ્ટેટમાં આવનારો દશકો કેવો હશે? અહીં જોવા મળશે 400થી વધુ પ્રોજેક્ટ્સ સાથે એક ઝલક

Ahmdabad: ક્રેડાઈ અમદાવાદ દ્વારા GIHED પ્રોપર્ટી ઓલિમ્પિયાડ ૨૦૨૬ નું આયોજન. ૯ થી ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૬ યુનિવર્સીટી  ગ્રાઉન્ડ મેમનગર ખાતે યોજાશે. ખરીદદારો અને રોકાણકારો માટે એક જ છત હેઠળ વિવિધ સેગમેન્ટના ૪૦૦થી વધુ પ્રોજેક્ટ્સ રજૂ થશે. 80 થી વધુ પ્રોપર્ટી ડીલરો ઉપસ્થિત રહેશે. CM ભુપેન્દ્ર પટેલ પ્રોપર્ટી ઓલિમ્પિયાડનું ઉદ્ઘાટન કરશે

Dec 25, 2025, 02:07 PM IST

Ahmdabad: શહેરના રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં નવા પ્રાણ ફૂંકવા અને ઘર ખરીદનારાઓ તેમજ રોકાણકારોને શ્રેષ્ઠ તકો પૂરી પાડવા માટે ક્રેડાઈ (CREDAI) અમદાવાદ દ્વારા 'GIHED પ્રોપર્ટી ઓલિમ્પિયાડ ૨૦૨૬' નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રોપર્ટી શો આગામી 9 થી 11 જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન મેમનગર સ્થિત યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાશે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે થશે ઉદ્ઘાટન
આ મેગા ઇવેન્ટનું ગરિમાપૂર્ણ ઉદ્ઘાટન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવશે. આ શો માત્ર પ્રોપર્ટીનું પ્રદર્શન નથી, પરંતુ અમદાવાદના આગામી દાયકાના વિકાસની બ્લુપ્રિન્ટ સમાન છે.

એક જ છત નીચે 400થી વધુ પ્રોજેક્ટ્સ
ખરીદદારો અને રોકાણકારો માટે આ એક સુવર્ણ તક છે, કારણ કે અહીં એક જ સ્થળે 400થી વધુ રેસિડેન્શિયલ અને કોમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ્સ પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. આ ઇવેન્ટમાં 80થી વધુ જાણીતા પ્રોપર્ટી ડેવલપર્સ ભાગ લઈ રહ્યા છે. 'GIHED પ્રોપર્ટી ઓલિમ્પિયાડ ૨૦૨૬માં અફોર્ડેબલ હાઉસિંગથી લઈને પ્રીમિયમ લક્ઝરી હોમ્સનો સમાવેશ થાય છે, આ સિવાય આધુનિક ઓફિસ સ્પેસ અને બિઝનેસ હબ, ઔદ્યોગિક એકમો માટેના ખાસ પ્રોજેક્ટ્સ અને રોકાણ માટે ઉત્તમ પ્લોટેડ સ્કીમ્સ અને ફાર્મહાઉસનો સમાવેશ થશે. 

શા માટે 'પ્રોપર્ટી ઓલિમ્પિયાડ'?
અમદાવાદમાં વર્ષ 2026 થી 2036 દરમિયાન વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય રમતોનું આયોજન થવાની શક્યતા છે. આ વૈશ્વિક ગતિવિધિઓને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે જબરદસ્ત તેજી આવવાની છે. અમદાવાદનો આગામી દાયકો કેવો હશે અને શહેરનો વિસ્તાર કેવી રીતે થશે તેની ઝલક આ ઓલિમ્પિયાડમાં જોવા મળશે. અમદાવાદનો દાયકો શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. આગામી સમયમાં રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે જે ઝડપથી વિકાસ થવાનો છે, તેની તૈયારીના ભાગરૂપે આ વર્ષે શોનું નામ 'પ્રોપર્ટી ઓલિમ્પિયાડ' રાખવામાં આવ્યું છે."

ગ્રાહકો માટે વિશેષ સુવિધાઓ
દરેક ગ્રાહકને પોતાના ખિસ્સાને પરવડે તેવા બજેટ મુજબના અનેક વિકલ્પો મળી રહેશે. સ્થળ પર જ વિવિધ બેંકો અને ફાઇનાન્સિયલ સંસ્થાઓ દ્વારા હોમ લોન અને ફાઇનાન્સિંગ સોલ્યુશન્સ અંગે નિષ્ણાતોનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. ગ્રાહકો સીધા જ ડેવલપર્સ સાથે વાતચીત કરીને પ્રોજેક્ટની ઝીણવટભરી માહિતી મેળવી શકશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદના રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટમાં રોકાણ કરવા ઈચ્છતા લોકો માટે આ ત્રણ દિવસનો પ્રોપર્ટી શો એક આદર્શ પ્લેટફોર્મ સાબિત થશે.
 

