દાહોદમાં Real Life 'સ્પેશિયલ 26': 48 કલાક માટે આખેઆખી બેન્ક ભાડે રાખી, અને પછી જે થયું...

Dahod Fake Bank Scam: અક્ષય કુમારની સુપરહિટ ફિલ્મ 'સ્પેશિયલ 26' તો તમે જોઈ જ હશે, જેમાં નકલી સીબીઆઈ અધિકારી બનીને આખી ટીમ લૂંટ ચલાવે છે. પણ ગુજરાતના દાહોદમાં આ ફિલ્મી કહાની હકીકત બની ગઈ છે! દાહોદમાં માત્ર બે જ દિવસમાં આખી નકલી બેન્ક ઊભી કરીને વેપારી સાથે લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડીનો સનસનાટીભર્યો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. ગુનેગારો હવે કેટલા શાતિર અને હાઈટેક બન્યા છે તે આ ઘટના પરથી સાબિત થાય છે.
ઓફિસનું ભાડું પણ નકલી ચેકથી ચૂકવ્યું!
ઘટનાની વિગત એવી છે કે, પરપ્રાંતીય ભેજાબાજોએ દાહોદની એક પ્રખ્યાત બિલ્ડિંગમાં ઓફિસ ભાડે રાખી હતી. આ ઠગોએ 'ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઈનાન્સ' નામે નકલી બેંક શરૂ કરી. હિંમત તો જુઓ, બેંકના સેટઅપ, સામાન અને ઓફિસના ભાડા માટે પણ તેઓએ જે ચેક આપ્યા, તે તમામ નકલી અને બાઉન્સ થનારા હતા!
સ્થાનિક બેરોજગારોને બનાવ્યા 'મોહરું'
લોકોને જરાય શંકા ન જાય તે માટે આ માયાવી જાળમાં સ્થાનિક બેરોજગારોને ફસાવવામાં આવ્યા હતા. નોકરી આપવાના બહાને ઇન્ટરવ્યૂ ગોઠવીને મહિલાઓ અને પુરુષોને બોલાવાયા અને બેંક ચાલુ હોવાનું મોટું નાટક રચાયું. જેના કારણે બહારથી આવતા કોઈપણ વ્યક્તિને આ આખું સેટઅપ અસલી જ લાગે.
રથયાત્રાના નામે જ્વેલર્સને જાળમાં ફસાવ્યો
બેંકિંગનું સેટઅપ ગોઠવાઈ ગયા બાદ ઠગોએ પોતાના અસલી પ્લાનને અંજામ આપવાનું શરૂ કર્યું. તેઓએ જગન્નાથ રથયાત્રામાં સોનું દાન કરવાના બહાને દાહોદના એક પ્રખ્યાત જ્વેલર્સનો સંપર્ક કર્યો અને ૨૦૦ ગ્રામ સોનું બેંકની ઓફિસે મંગાવ્યું. જ્યારે સોનાનો વેપારી દાગીના લઈને બેંકમાં પહોંચ્યો, ત્યારે આરોપીઓએ તેને વિશ્વાસમાં લઈને ઓફિસમાં બેસાડ્યો. 'હું હમણાં જ લોકરમાંથી રોકડા રૂપિયા લઈને આવું છું' તેમ કહી મુખ્ય આરોપી સોનું લઈને બેંકના પાછળના દરવાજેથી રફુચક્કર થઈ ગયો! વેપારી જોતો જ રહ્યો અને ગણતરીની મિનિટોમાં આખી નકલી બેંકનો ખેલ ખતમ થઈ ગયો.
બેન્કના MDનો મોટો ખુલાસો
આ સમગ્ર હાઈપ્રાફાઈલ છેતરપિંડી બાદ ઝી 24 કલાકે જ્યારે ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઈનાન્સ બેંકના એમડી (MD) નો સંપર્ક કર્યો ત્યારે ચોંકાવનારી વિગત સામે આવી હતી. બેંકના એમડીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, “અમારા તરફથી આવી કોઈ પણ ફ્રેન્ચાઈઝી આપવામાં આવી નથી.” આરોપીઓએ ફક્ત પોતાના સ્વાર્થ માટે અને લૂંટ ચલાવવા માટે જ આ આખી નકલી બેંક ઉભી કરી હતી.
પોલીસ એક્શનમાં, સીસીટીવી ફૂટેજ કબ્જે
ભક્તિના નામે અને નવી બેંકના નામે છેતરાયેલા વેપારીની ફરિયાદ બાદ હવે દાહોદ A ડિવિઝન પોલીસ એક્શનમાં આવી છે. પોલીસે પરપ્રાંતીય ઈસમો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી, સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પોલીસે આ રીઅલ લાઈફ 'સ્પેશિયલ 26' ના પાત્રોને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલવા અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને શોધખોળ શરૂ કરી છે.