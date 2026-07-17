Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /દાહોદમાં Real Life સ્પેશિયલ 26: 48 કલાક માટે આખેઆખી બેન્ક ભાડે રાખી, અને પછી જે થયું...

દાહોદમાં Real Life 'સ્પેશિયલ 26': 48 કલાક માટે આખેઆખી બેન્ક ભાડે રાખી, અને પછી જે થયું...

Dahod Fake Bank Scam: દાહોદમાં બોલિવૂડ ફિલ્મ 'સ્પેશિયલ 26'ને પણ ટક્કર મારે તેવી છેતરપિંડીની ઘટના સામે આવી છે. પરપ્રાંતીય ગઠિયાઓએ એક પ્રખ્યાત બિલ્ડિંગમાં ઓફિસ ભાડે રાખી, માત્ર 2 જ દિવસમાં 'ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેન્ક'નું નકલી સેટઅપ ઊભું કર્યું હતું. તેમણે સામાન અને ભાડાની ચુકવણી ચેક દ્વારા કરી હતી. રોજગાર ઈચ્છુક યુવક-યુવતીઓના ઈન્ટરવ્યૂ ગોઠવીને બેન્ક ચાલુ હોવાનો ડોળ રચ્યો હતો. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું છે આ છેતરપિંડીની ઘટના.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 17, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:12 PM IST
દાહોદમાં Real Life 'સ્પેશિયલ 26': 48 કલાક માટે આખેઆખી બેન્ક ભાડે રાખી, અને પછી જે થયું...
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ માટે રેફરીની જાહેરાત, આ દેશ સાથે છે ખાસ સંબંધ, જાણો
fifa world cup 202613 min ago
2
Gujarat ATS24 min ago
3
Donald Trump FIFA World Cup Final 202643 min ago
4
Iran Israel War1 hr ago
5
Team India Retirement1 hr ago