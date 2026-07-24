/વલસાડમાં મેઘતાંડવથી ભારે વિનાશ: રેકોર્ડબ્રેક પૂરથી ઘરવખરી અને સપનાઓ ધોવાયા, 200થી વધુ કાર પાણીમાં ગરકાવ

વલસાડ જિલ્લામાં પડેલા રેકોર્ડ બ્રેક વરસાદે જનજીવન પર માઠી અસર કરી છે. વરસાદે વિરામ લેતા જ્યાં જુઓ ત્યાં તારાજી જ તારાજી જોવા મળી રહી છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સૌથી વધુ નુકસાની થઈ છે. વરસાદના પાણીમાં રસ્તા અને ઘરની સાથે સપનાઓ પણ વહી ગયા છે. કેવી રીતે મેઘ તાંડવે વાપી અને વલસાડને કર્યું છે બરબાદ...જુઓ આ અહેવાલમાં...
આંખમાં આંસુ અને મનમાં એક જ સવાલ..કે હવે હું ભણીશ કઈ રીતે? આ દ્રશ્યો વલસાડના ભાગડાખુર્દ ગામના છે. જેના પર મેઘરાજાનો જાણે કોપ ઉતર્યો અને બધુ બરબાદ થઈ ગયું. આ દીકરીનું ઘર પર તૂટી ગયું અને સાથે ભણવાના સપના પણ..કાદવમાં ખરડાયેલું પોતાનું સ્કૂલ બેગ જોઈને આ દીકરી રડી પડી..
સતત વરસાદના કારણે ઔરંગા નદી ગાંડીતૂર બની હતી. અને તેના પાણી ગામમાં ઘુસ્યા હતા. જેના કારણે સૌથી વધુ પ્રભાવિત ભાગડાખુર્દ ગામ થયું હતું. હવે જ્યારે પાણી ઓસરી રહ્યા છે, ત્યારે તારાજીની હ્રદયદ્રાવક તસવીરો સામે આવી રહી છે.
ઘરવખરી પાણીમાં તરવા લાગી, ભારે વરસાદથી તબાહી જ તબાહી, વલસાડ જિલ્લાનું નળમધની ગામ ડૂબ્યું!#Valsad #Kaprada #Nalmadhni #GujaratRains #FloodSituation #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/Z4CNjiJDms
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 24, 2026
વલસાડ શહેરમાં પણ વરસાદના કારણે ખૂબ જ નુકસાન થયું છે. ચારે તરફ કાદવ, કીચડ અને કાટમાળ જોવા મળી રહ્યો છે. તળિયાવાડ સહિતના વિસ્તારમાં પાણી ભરાતા ઘરવખરીને પણ નુકસાન થયું છે. તંત્રની પણ કોઈ મદદ ન મળ્યાનો લોકોનો આરોપ છે.
સતત પડેલા વરસાદના કારણે રસ્તાઓને પણ મોટું નુકસાન થયું છે. છીપવાડ અંડરપાસ નજીક સ્ટેટ હાઈવેની બાજુની દિવાલ ધસી પડી. જેથી સ્ટેટ હાઈવેના વલસાડ તરફના રસ્તાને પોલીસે બંધ કર્યો છે.
નવસારીમાં કાવેરી નદીના પાણી માર્ગો પર ફરી વળ્યા: રસ્તાઓ પર તબાહીના દ્રશ્યો, વાહનોની અવરજવર પર રોક!#Navsari #KaveriRiver #FloodAlert #HeavyRain #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/7f9rMbE6AR
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 24, 2026
વાપીમાં પણ પડેલા વરસાદના કારણે ભારે વિનાશ સર્જાયો છે. સોસાયટી અને પાર્કિંગમાં પાણી ભરાતા લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. વાપીની લેવા પટેલ સમાજની વાડીમાં સલામતી માટે પાર્ક કરાયેલી 200થી વધુ કાર પૂરના પાણીમાં ડૂબી જતાં મોટાભાગના વાહનોને ભારે નુકસાન થયું છે.
હેલિકોપ્ટરથી દિલધડક રેસ્કયુઃ નવસારીના ભાડ ગામે આવેલા ઝીંગા તળાવમાં ફસાયા હતા 30થી વધુ લોકો#Navsari #HelicopterRescue #FloodRescue #RescueOperation #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/ZWVxvUr2nW
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 24, 2026
કુદરતના કોપ સામે કાળા માથાનો માનવી કેટલો લાચાર છે તેનો પુરાવો આ વિનાશથી મળી ગયો છે. મેઘરાજાના આ રૌદ્ર સ્વરૂપે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. લોકોની એમની લાચારી અને વેદના સૌ કોઈની આંખો ભીંજાવી રહી છે. ત્યારે આશા રાખીએ કે ફરીથી સ્થિતિ સામાન્ય થાય અને જનજીવન ધબકતું થાય.