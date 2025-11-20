સરકારી નોકરીની તક! ગુજરાત ઈન્ફોર્મેટિક્સ લિમિટેડમાં 23 જગ્યાઓ પર ભરતી, જાણો વિગત
જો તમે સરકારી નોકરીની તૈયારી કરો છો તો તમારા માટે સારી તક આવી છે. ગુજરાત ઈન્ફોર્મેટિક્સ લિમિટેડમાં 23 જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે. અહીં જાણો ભરતીની વિગત....
Government Jobs: સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતાં લોકો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત ઈન્ફોર્મેટિક્સ લિમિટેડમાં વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે. ઉમેદવારો આ નોકરી માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. આ જગ્યાઓ પર 1 ડિસેમ્બર 2025 સુધી ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.
ગુજરાત ઈન્ફોર્મેટિક્સ લિમિટેડમાં ભરતી
ગુજરાત ઈન્ફોર્મેટિક્સ લિમિટેડમાં કુલ 23 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પડી છે. આ માટે ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે. GIL માં આસિસ્ટન્ટ મેનેજ, HR, એડમિન, એક્ઝિક્યુટિવ, જનરલ મેનેજર સહિત વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે. આ દરેક જગ્યા માટે તમે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકો છો. ભરતીની વધુ માહિતી તમે GIL ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી મેળવી શકો છો.
કુલ 23 જગ્યા ભરાશે
ગુજરાત ઈન્ફોર્મેટિક્સ લિમિટેડમાં એકાઉન્ટ, સોફ્ટવેર ડેવલોપમેન્ટ, આઈટી, એડમિન, HR સહિત કુલ 23 જગ્યા ભરવામાં આવશે. આ માટે લાયકાત, અનુભવ, પગાર ધોરણ સહિતની માહિતી જોવા માટે તમે https://gil.gujarat.gov.in/Careers ની મુલાકાત લઈ શકો છો.
