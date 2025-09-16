Prev
ગુજરાતના દિવ્યાંગો માટે GSRTCમાં કંડકટરની 571 જગ્યાઓ માટે ભરતી: આ તારીખથી કરો અરજી

GSRTC Conductor Recruitment 2025: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ અને વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા વિકલાંગો માટે એક સુવર્ણ તક સમાન ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાત એસ. ટી. નિગમ દ્વારા દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે કંડકટર પદની ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ચાલો જાણીએ કે આ ભરતી માટે શું છે લાયકાત? કોણ અરજી કરી શકે છે? શું રહેશે ભરતી પ્રક્રિયા?

Sep 16, 2025

ગુજરાતના દિવ્યાંગો માટે GSRTCમાં કંડકટરની 571 જગ્યાઓ માટે ભરતી: આ તારીખથી કરો અરજી

GSRTC Conductor Recruitment 2025: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC) એ દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે કંડક્ટરની કુલ 571 જગ્યાઓ પર સીધી ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતી ખાસ ઝુંબેશ હેઠળ દિવ્યાંગ અનામત જગ્યાઓની ઘટને પૂરી કરવા માટે કરવામાં આવી રહી છે. ઉમેદવારોની પસંદગી ફિક્સ પગારના ધોરણે કરવામાં આવશે.

પગાર અને જગ્યાની વિગતો

  • પદનું નામ: કંડક્ટર
  • કુલ જગ્યાઓ: 571
  • ફિક્સ પગાર: પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે પ્રતિ માસ રૂ. 26,000

અરજી પ્રક્રિયા

  • આ ભરતી માટે માત્ર દિવ્યાંગ ઉમેદવારો જ અરજી કરી શકશે. અરજી ઓનલાઈન માધ્યમથી કરવાની રહેશે.
  • અરજી કરવાની વેબસાઇટ: https://ojas.gujarat.gov.in
  • અરજી કરવાનો સમયગાળો: 16 સપ્ટેમ્બર 2025 થી 01 ઓક્ટોબર 2025 (રાત્રે 11:59 સુધી)
  • પરીક્ષા ફી ભરવાનો સમયગાળો: 16 સપ્ટેમ્બર 2025 થી 03 ઓક્ટોબર 2025 (રાત્રે 11:59 સુધી)

અરજી કરતી વખતે, ઉમેદવારોએ પોતાનો ફોટોગ્રાફ (10 KB થી વધુ નહિ) અને સહી (10 KB થી વધુ નહિ) અપલોડ કરવાની રહેશે. ફોટાનું માપ 5 સે.મી. ઊંચાઈ અને 3.6 સે.મી. પહોળાઈ તથા સહીનું માપ 2.5 સે.મી. ઊંચાઈ અને 7.5 સે.મી. પહોળાઈ રાખવાનું રહેશે. બંને jpg ફોર્મેટમાં હોવા જોઈએ. ધ્યાન રાખો કે અરજીપત્રકમાં માત્ર પોતાનો જ ફોટો અને સહી અપલોડ કરવી, અન્યથા અરજી રદ થઈ શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ

  • અરજી કરતાં પહેલાં, દરેક ઉમેદવારે જાહેરાત અને સૂચનાઓ ધ્યાનપૂર્વક વાંચવી જરૂરી છે.
  • તમામ શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર, જાતિ, અને અનુભવના અસલ પ્રમાણપત્રો તમારી પાસે તૈયાર રાખવા અને તે મુજબ જ અરજીપત્રકમાં વિગતો ભરવી. ખોટી માહિતીના કારણે અરજી રદ થઈ શકે છે.
  • ભરતી સંબંધિત તમામ નવીનતમ માહિતી GSRTCની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://gsrtc.in પર મૂકવામાં આવશે, તેથી સમયાંતરે વેબસાઇટ જોતા રહેવું.
  • અરજીપત્રકમાં તમારો મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેઈલ આઈ.ડી. અવશ્ય લખવો અને ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી તે ચાલુ રાખવો ઉમેદવારના હિતમાં છે.
     

