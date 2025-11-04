Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝ

ગુજરાતમાં દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે આવી ગઈ શિક્ષણ સહાયકની ભરતી: જાણો ઓનલાઈન અરજીની પ્રક્રિયા

Teaching Assistant Recruitment 2025: ગુજરાત રાજ્યની સરકારી તથા બિનસરકારી અનુદાનિત ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે શિક્ષણ સહાયકની ખાસ ભરતી ઝૂંબેશ - 2025 શરૂ કરવામાં આવી છે.
 

Nov 04, 2025, 09:25 AM IST

Teaching Assistant Recruitment 2025: રાજ્યની સરકારી અને બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક તેમજ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકની ભરતી અંતર્ગત દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે ખાસ ભરતી ઝુંબેશ-2025ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. લાંબા સમયથી મોકૂફ રહેલી આ ભરતી પ્રક્રિયા માટે કમિશનર ઑફ સ્કૂલ (COS)ની કચેરીએ કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે, જે રાજ્યના દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે રાહતના સમાચાર છે.

1,516 જેટલા દિવ્યાંગ શિક્ષકોની જગ્યાઓ ભરાશે
રાજ્યની ધોરણ 9 થી 12ની શાળાઓમાં કુલ 1,516 જેટલા દિવ્યાંગ શિક્ષકોની જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. આ ભરતી કુલ શિક્ષકોની અમુક ટકા જગ્યા પર ફરજિયાત દિવ્યાંગ ઉમેદવારોની ભરતી કરવાના કોર્ટના હુકમને અનુલક્ષીને શરૂ કરવામાં આવી છે. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા વર્ષ-૨૦૨૩માં લેવાયેલી દ્વિસ્તરીય TAT (HS) પરીક્ષા પાસ કરનાર દિવ્યાંગ ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી શકશે.

અરજી કરવાની તારીખો
આ ખાસ ભરતી ઝુંબેશ ૨૦૨૫ અન્વયે નિયત લાયકાત ધરાવતા અને દ્વિસ્તરીય TAT (HS)-૨૦૨૩ પરીક્ષા પાસ હોય તેવા ફક્ત દિવ્યાંગ ઉમેદવારો જ અરજી કરી શકશે. ઉચ્ચતર માધ્યમિકના શિક્ષકો માટે ફોર્મ ભરાવવાનું ૩ નવેમ્બરથી શરૂ થઈ ગયું છે, જ્યારે માધ્યમિકના શિક્ષકો માટે આગામી ટૂંક સમયમાં ફોર્મ ભરવાની કાર્યવાહી શરૂ થશે.

| વર્ગ | અરજી શરૂ થવાની તારીખ | અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ | ઓનલાઈન અરજી વેબસાઈટ |

ઉચ્ચતર માધ્યમિક (ધોરણ ૧૧-૧૨) | ૩ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ | ૧૨ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ (૨૩:૫૯ કલાક સુધી) | [https://gserc.in/](https://gserc.in/)
માધ્યમિક (ધોરણ ૯-૧૦) | આગામી ૩-૪ દિવસમાં શરૂ થશ- [https://gserc.in/](https://gserc.in/)

લાંબા સંઘર્ષ બાદ ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ
રાજ્યની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં દિવ્યાંગ શિક્ષકોની ભરતી માટે ગત ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૫માં જાહેરાત આપવામાં આવી હતી, પરંતુ કોઈ કારણોસર આ ભરતી પ્રક્રિયા અટકી પડી હતી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી શિક્ષણ વિભાગમાં ભરતીના મુદ્દે ઉમેદવારોમાં સતત અસંતોષ જોવા મળ્યો છે, અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને પણ ભરતીમાં અન્યાય થતો હોવાની લાગણી જીવંત રહી છે. અનેક કિસ્સાઓમાં દિવ્યાંગ ઉમેદવારોએ હાઈકોર્ટના દરવાજા ખટખટાવ્યા હતા, જ્યાં મહદ્ અંશે તેમની તરફેણમાં નિર્ણયો આવ્યા હતા.

કોર્ટના આદેશ અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારોના હકને ધ્યાનમાં રાખીને આ ખાસ ભરતી ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. COSના અધિકારીઓ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, પસંદ થનારા ઉમેદવારોની નિમણૂક નોર્મલ સ્કૂલોમાં જ કરવામાં આવશે. દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને સલાહ છે કે, તેઓ સમયસર [https://gserc.in/](https://gserc.in/) વેબસાઈટની મુલાકાત લઈને નિયત સમય મર્યાદામાં પોતાની અરજી ઓનલાઈન ભરી દે. માધ્યમિકના શિક્ષક માટેની અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થતાં જ ઉમેદવારોએ તેના પર પણ નજર રાખવી.

કિંજલકુમાર પટેલ

