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અરબી સમુદ્રમાંથી ભેજ ખેંચી રહેલી 'લો-પ્રેશર સિસ્ટમ': જાણો શા માટે આગામી 2 દિવસ ગુજરાત માટે છે ક્રિટિકલ

48 Hours Critical for Gujarat! : ગુજરાતમાં વરસાદ માત્ર વધી નથી રહ્યો પરંતુ ખતરાનું જોખમ પણ વધારી રહ્યો છે. 'રેડ એલર્ટ' વચ્ચે, જાણો એવી તો કઈ હવામાન પ્રણાલી છે જેના કારણે આગામી 48 કલાકમાં પણ રેડએલર્ટ જાહેર કરાઈ છે. ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વરસાદ મુસિબતોનું કારણ બન્યો છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યભરના અનેક જિલ્લાઓ માટે 'રેડ એલર્ટ' જારી કર્યું છે. આગામી 24થી 48 કલાકમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ, વાવાઝોડા અને વીજળી સાથે પડવાની શક્યતા છે.  

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 01, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:04 PM IST
અરબી સમુદ્રમાંથી ભેજ ખેંચી રહેલી 'લો-પ્રેશર સિસ્ટમ': જાણો શા માટે આગામી 2 દિવસ ગુજરાત માટે છે ક્રિટિકલ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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