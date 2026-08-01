અરબી સમુદ્રમાંથી ભેજ ખેંચી રહેલી 'લો-પ્રેશર સિસ્ટમ': જાણો શા માટે આગામી 2 દિવસ ગુજરાત માટે છે ક્રિટિકલ

Arabian Sea Moisture Fuels Low-Pressure System: રાજ્યમાં આગામી બે દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી જાહેર કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ સહિત મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા દર્શાવાઈ છે. સુરેન્દ્રનગર રાજકોટ ભાવનગર મોરબી બોટાદ જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદનું એલર્ટ અપાયું છે તો બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, ભરૂચ, જામનગર, કચ્છ અને અમરેલીમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં આગામી સાત દિવસ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે લોકોને સાવચેતી રાખવા અને જરૂર વગર મુસાફરી ટાળવા અપીલ કરી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, મધ્ય ભારતમાંથી ગુજરાતમાં પ્રવેશતી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સતત વરસાદી પ્રવૃત્તિને વેગ આપી રહી છે. જેથી અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, વડોદરા, નવસારી અને અરવલ્લી સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં પૂરનું જોખમ વધ્યું છે. રહેવાસીઓને એલર્ટ રહેવા અને હવામાન વિભાગની આગાહી પર ધ્યાન આપવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગ જણાવે છે કે જ્યારે આ સિસ્ટમ ધીમે ધીમે નબળી પડશે, ત્યારે તેની સાથે રહેલો ભેજ આગામી બે દિવસ સુધી ગુજરાતમાં વરસાદ લાવશે. ટૂંકા ગાળામાં ભારે વરસાદથી વિવિધ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ શકે છે. રસ્તાઓ પાણીમાં ડૂબી શકે છે, નદીઓ અને નાળા છલકાઈ શકે છે અને રોજિંદું જીવન ખોરવાઈ શકે છે.
ગુજરાતના ઘણા ભાગોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. અનેક જિલ્લાઓમાંથી પાણી ભરાઈ જવા અને નદીઓના પાણીના સ્તરમાં વધારો થવાના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. હવે, આ નવી હવામાન પ્રણાલીના આગમન સાથે, ભારે વરસાદની શક્યતા ફરી વધી ગઈ છે. હવામાન વિભાગ ભાર કહે છે કે આગામી 24 થી 48 કલાક હજુ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
સુરત જિલ્લાની છેલ્લા 24 કલાકની (ગઈકાલે સવારે 6 થી આજે સવારે 6 વાગ્યા સુધીની) સ્થિતિએ જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં અનરાધાર વરસાદ નોંધાયો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સુરત જિલ્લામાં સરેરાશ ૨૨૨ mm (આશરે ૮ ઈંચ) વરસાદ થયો છે. જેમાં અંબિકા તાલુકામાં સૌથી વધુ ૫૬૫ mm (અંદાજિત ૨૨.૫ ઈંચ) વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે અન્ય તાલુકાઓમાં 5 થી 12 ઈંચ સુધીનો વરસાદ થયો છે. આ ઉપરાંત, સુરત શહેરમાં પણ છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં આશરે 5 થી 6 ઈંચ ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. આઈસોલેટેડ સ્થળો પર ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા યથાવત છે.
સુરત જિલ્લામાં ભારે વરસાદને પગલે ઓલપાડ અને માંડવી ખાતે SDRFની ટીમો તૈનાત કરાઈ છે. અસરગ્રસ્ત ગ્રામ્ય વિસ્તારોના ૪,૦૦૦થી વધુ નાગરિકોનું સુરક્ષિત સ્થળાંતર કરાયું છે. કીમ નદીના કાંઠા વિસ્તારના નાગરિકોને સમયસર સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવા કલેક્ટરે અપીલ કરી છે. ગુજરાતમાં અત્યારસુધીમાં 65 હજારથી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર કરાયું છે.
ગુજરાતમાં આટલો ભારે વરસાદ કેમ થઈ રહ્યો છે?
IMD અનુસાર, મુખ્ય કારણ લો-પ્રેશર સિસ્ટમ છે. આ સિસ્ટમ મધ્ય ભારતમાં બની હતી અને હવે ગુજરાતમાં પહોંચી છે. તે અરબી સમુદ્રમાંથી સતત ભેજ ખેંચી રહી છે. આ ભેજ ભારે વરસાદ, વાવાઝોડા અને ભારે પવનને વધારી રહી છે. સિસ્ટમ નબળી પડ્યા પછી પણ થોડા સમય માટે વરસાદ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
કયા જિલ્લાઓ વધુ જોખમમાં છે?
હવામાન વિભાગે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, વડોદરા, નવસારી અને અરવલ્લી સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં અચાનક પૂરના જોખમની ચેતવણી આપી છે. વધુમાં, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. પાણી ભરાવાની સંભાવના ધરાવતા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને વધારાની સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
ઓગસ્ટમાં ઓછા વરસાદની આગાહી - તો જોખમ શા માટે?
આઈએમડીએ ઓગસ્ટમાં દેશભરમાં સામાન્યથી ઓછો વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે. જોકે, આનો અર્થ એ નથી કે દરેક જગ્યાએ વરસાદ ઓછો રહેશે. ઓછા દબાણવાળી સિસ્ટમ બનવાથી ટૂંકા ગાળામાં ચોક્કસ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ગુજરાતમાં હાલમાં આવી જ પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.
હવામાન વિભાગે લોકોને હવામાન માહિતીથી વાકેફ રહેવા અને અફવાઓથી દૂર રહેવા વિનંતી કરી છે. 'રેડ એલર્ટ' હેઠળના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોએ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. ગુજરાતના ઘણા જિલ્લાઓ માટે આગામી 24 થી 48 કલાક મહત્વપૂર્ણ છે; તેથી, વહીવટીતંત્ર અને જનતા બંનેને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.