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અતિભારે વરસાદની ચેતવણી! ગુજરાતમાં આગામી ૭ દિવસ મેઘો 'ભુક્કા કાઢશે': ૩ સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થતાં રેડ એલર્ટ'

Gujarat Rainfall : ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસમાં ભુક્કા કાઢી નાખે તેવી વરસાદની આગાહી આવી છે. હવામાન વિભાગે કઈ તારીખે કયા જિલ્લામાં ભારે વરસાદ થશે તેની ચેતવણી આપી છે.  ગુજરાતમાં એક સાથે 3 સિસ્ટમ સક્રિય થતાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસે તેવી સંભાવના છે. સરકાર પણ એલર્ટ બની ગઈ છે. આજે 'વેધર વૉચ ગ્રુપ'ની બેઠકમાં મોટા નિર્ણયો લેવાયો છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 29, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:33 PM IST
અતિભારે વરસાદની ચેતવણી! ગુજરાતમાં આગામી ૭ દિવસ મેઘો 'ભુક્કા કાઢશે': ૩ સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થતાં રેડ એલર્ટ'

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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