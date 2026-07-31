/ગુજરાતમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ, અમદાવાદ સહિત 16 જિલ્લાઓમાં આવતીકાલે શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર

School Holiday: ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ રોદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે અને સમગ્ર રાજ્ય પર ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ ભારેથી અતિભારે અને કેટલાક સ્થળોએ અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા અમદાવાદ, ભાવનગર, બોટાદ, ખેડા, આંણદ, વડોદરા, ભરૂચ, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ અને દાદર નગર હવેલીમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ડ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
આ જિલ્લામાં આવતીકાલે શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર
ગુજરાતમાં સતત વરસી રહેલા અતિભારે વરસાદ અને હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલી ગંભીર ચેતવણીને પગલે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર તાત્કાલિક એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આપતા અમદાવાદ, ગાંધીનગર, તાપી, રાજકોટ, મહેસાણા, વાવ-થરાદ, સુરત, ભાવનગર, આંણદ, વડોદરા, ડાંગ, ખેડા, નવસારી, પાટણ અને બનાસકાંઠામાં જિલ્લા કલેક્ટરની સૂચના બાદ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીનો દ્વારા આવતીકાલે પણ તમામ સ્કૂલ-કોલેજમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્ર એલર્ટ મોડમાં આવ્યું છે. જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપતાં આવતીકાલે 1 ઓગસ્ટના રોજ પણ શહેર અને જિલ્લાની તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ (સરકારી, ગ્રાન્ટેડ તથા ખાનગી સ્કૂલો અને કોલેજો)માં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. નાગરિકોની સુરક્ષા અને સાવચેતીના ભાગરૂપે 15 જેટલા જિલ્લાઓમાં શાળા અને કોલેજોમાં રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે.
અમદાવાદ આવતીકાલે શૈક્ષણિક કાર્ય રહેશે બંધ
અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે આવતીકાલે તમામ શાળાઓ અને કોલેજોમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ પૂર્વ અને પશ્ચિમની તમામ શાળા અને કોલેજોમાં રજાને લઈ DEOએ પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે. DEOએ પરિપત્રમાં રજા બાબતે શાળાના શિક્ષકો, વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને એસ.એમ.એસ અથવા whatsappથી તાત્કાલિક જાણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
શિક્ષણ વિભાગે વાલીઓને અપીલ કરી છે કે, તેઓ આગામી હવામાન અંગેની સત્તાવાર સૂચનાઓ પર નજર રાખે અને વરસાદ દરમિયાન જરૂરી હોય ત્યારે જ બાળકોને ઘરની બહાર મોકલે. સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવતી સૂચનાઓનું પાલન કરવાની પણ વિનંતી કરવામાં આવી છે.