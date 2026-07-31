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ગુજરાતમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ, અમદાવાદ સહિત 16 જિલ્લાઓમાં આવતીકાલે શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર

School Holiday: હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતમાં આવતીકાલે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર પણ સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડમાં આવી છે. સાવચેતીના ભાગરૂપે અમદાવાદ સહિત 15 જિલ્લામાં શાળા-કોલેજોમાં આવતીકાલે રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 31, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:32 PM IST
ગુજરાતમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ, અમદાવાદ સહિત 16 જિલ્લાઓમાં આવતીકાલે શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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