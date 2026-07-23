/અમદાવાદીઓ સાવધાન! આગામી 3 કલાકમાં ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ, જાણો ક્યાં તૂટી પડશે

Gujarat HeavyRains: ગુજરાતમાં ચોમાસુ સંપૂર્ણપણે સક્રિય થઈ ચૂક્યું છે અને સમગ્ર રાજ્યમાં મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD), અમદાવાદ દ્વારા 23 જુલાઈ 2026ના રોજ સવારે 7 વાગ્યે આગામી ૩ કલાક માટે રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ નાઉકાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
રાજ્યના કયા વિસ્તારોમાં કેવો વરસાદી માહોલ રહેશે?
રાજ્યના દક્ષિણ અને પૂર્વ ભાગોમાં મેઘરાજા ભારે બેટિંગ કરી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા અરવલ્લી, મહિસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ તેમજ દાદરા અને નગર હવેલી માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ અને દીવ વિસ્તારમાં પણ પ્રતિ કલાક 15 મિમી કરતાં વધુના દરથી અત્યંત ભારે વરસાદ અને તીવ્ર ગાજવીજ સાથે વાવાઝોડાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે.
ઉત્તર, મધ્ય ગુજરાત અને પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં યલો એલર્ટ: મધ્યમ વરસાદની આગાહી
રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ખેડા અને આણંદ સહિતના મધ્ય તથા ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ આપવામા આવ્યું છે. આ સાથે જ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, રાજકોટ અને કચ્છ જિલ્લાઓમાં આગામી સમયમાં ૫ થી ૧૫ મિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડવાની અને પવન ફૂંકાવવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
41 થી 61 કિમીની ઝડપે પવન અને વીજળી પડવાની શક્યતા: સાવચેતીની અપીલ
હવામાન વિભાગના નાઉકાસ્ટ બુલેટિન અનુસાર, તમામ સંભવિત વરસાદી વિસ્તારોમાં 41 થી 61 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આ ઉપરાંત વાદળોથી જમીન તરફ વીજળી ત્રાટકવાની (Cloud to Ground Lightning) પૂરેપૂરી સંભાવના હોવાથી લોકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા, વૃક્ષો કે વીજળીના થાંભલા નીચે ઊભા ન રહેવા અને સુરક્ષિત સ્થળે આશ્રય લેવા માટે તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.