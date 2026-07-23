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અમદાવાદીઓ સાવધાન! આગામી 3 કલાકમાં ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ, જાણો ક્યાં તૂટી પડશે

Gujarat HeavyRains:  રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા નાવ કાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. સવારે 7:00 વાગ્યાથી આગામી ત્રણ કલાક માટે વરસાદની આગાહી છે. જેમાં દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ પૂર્વ ગુજરાતમાં રેડ અલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ સહિત ઉત્તર ગુજરાત મધ્ય ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં અરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 23, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:33 AM IST
અમદાવાદીઓ સાવધાન! આગામી 3 કલાકમાં ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ, જાણો ક્યાં તૂટી પડશે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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