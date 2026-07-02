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દક્ષિણ ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં જળબંબાકાર; ગીર સોમનાથમાં 4 ઇંચ, પલસાણામાં 8 ઈંચ, આજે 4 જિલ્લામાં રેડ, 5 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ

Gujarat Rains 2026: દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘાની તોફાની બેટિંગ જોવા મળી રહી છે. સુરતના પલસાણામાં 8 ઈંચને પાર વરસ્યો છે. જ્યારે બારડોલી, ઉમરગામ, મહુવામાં 8 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. રાજ્યના 32 તાલુકામાં 2થી 8 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો છે. આ સિવાય ગીર સોમનાથમાં મેઘરાજાની જોરદાર બેટિંગ કરી છે. સુત્રાપાડામાં 3 કલાકમાં 4 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. જ્યારે આજે 4 જિલ્લામાં રેડ અને 5 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. ગાજવીજ-ભારે પવન સાથે અતિભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 02, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:15 AM IST
દક્ષિણ ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં જળબંબાકાર; ગીર સોમનાથમાં 4 ઇંચ, પલસાણામાં 8 ઈંચ, આજે 4 જિલ્લામાં રેડ, 5 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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