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સુરતમાં રેડ એલર્ટ : 'રાત્રે 9 સુધીમાં પહોંચી જાઓ ઘરે! રાત્રે ૧૧ થી સવારે ૪ અત્યંત ભારે વરસાદની આશંકા

"સુરત પર ચોમાસાની સૌથી મોટી આફત! મેઘરાજાના રૌદ્ર સ્વરૂપે ડાયમંડ સિટીને ફરી એકવાર બાનમાં લીધું છે. વલસાડમાં ૧૦ ઈંચ અને ઉપરવાસમાં અનરાધારથી સુરતના તમામ જળસ્ત્રોતો છલકાયા છે. તમામ ખાડીઓ ભયજનક સપાટી વટાવી ચૂકી છે અને નીચાણવાળા વિસ્તારો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે! આગામી કેટલાક કલાકો સુરત માટે ભારેથી અતિભારે સાબિત થઈ શકે છે, ત્યારે મનપા કમિશનરે સુરતીઓને રાત્રે ૮ વાગ્યા સુધીમાં ઘરે પહોંચી જવા આખરી અપીલ કરી દીધી છે... જુઓ સુરત પર તોળાતા પૂરના સંકટનો આ ધાકડ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ!"

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 22, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:50 PM IST
સુરતમાં રેડ એલર્ટ : 'રાત્રે 9 સુધીમાં પહોંચી જાઓ ઘરે! રાત્રે ૧૧ થી સવારે ૪ અત્યંત ભારે વરસાદની આશંકા

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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