સુરતમાં રેડ એલર્ટ : 'રાત્રે 9 સુધીમાં પહોંચી જાઓ ઘરે! રાત્રે ૧૧ થી સવારે ૪ અત્યંત ભારે વરસાદની આશંકા

દક્ષિણ ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે સુરત અને તેના ઉપરવાસમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આજે ૨૨ જુલાઈએ રાજ્યના ૧૧૨ તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં સૌથી વધુ ૧૦ ઈંચ વરસાદ વલસાડમાં ખાબક્યો છે. સુરત કમિશ્નરે અપીલ કરી છે કે આજે રાતે 9 વાગ્યા પહેલાં સુરતીઓ ઘરે પહોંચી જાઓ અને રાતના 11થી સવારના 4 વાગ્યા સુધી જરૂર ના હોય તો ઘરમાં રહેશો, સુરતમાં રેડએલર્ટ જાહેર કરાઈ છે. જેને પગલે સુરતમાં ભયાનક વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરાઈ રહી છે.
ગુજરાતમાં સૌથી ખરાબ હાલત દક્ષિણ ગુજરાતની છે. સુરતમાં આજે મધ્યરાત્રિથી સવારના ૪:૦૦ વાગ્યા દરમિયાન અત્યંત ભારે વરસાદની શક્યતાને પગલે સુરત મહાનગરપાલિકા કમિશનર એમ. નાગરાજન દ્વારા તમામ સુરતીઓને રાત્રે ૮:૦૦ થી ૯:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં પોતપોતાના ઘરે પહોંચી જવા ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે. રાત્રિના ૧૧:૦૦ થી સવારના ૪:૦૦ વાગ્યા દરમિયાન કોઈએ બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા વિનંતી કરાઈ છે. તંત્ર દ્વારા સમગ્ર પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા NDRF અને SDRFની ટીમો તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે.
મેઘરાજાએ ફરી એકવાર સુરત શહેરને બાનમાં લીધું છે. ઉપરવાસમાં અને શહેરમાં વરસી રહેલા આફતના વરસાદને કારણે સમગ્ર સુરતની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય બની છે. ખાડીઓ ઓવરફ્લો થતાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ફરી વળ્યા છે અને રસ્તાઓ જળમગ્ન બન્યા છે. જુઓ ઝી મીડિયાનો આ ખાસ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ...
સુરતમાં સવારથી શરૂ થયેલા અનરાધાર વરસાદે ચારેકોર તારાજી સર્જી છે. સતત વરસી રહેલા વરસાદને પગલે શહેરની તમામ ખાડીઓએ ભયજનક સપાટી વટાવી દીધી છે. શહેર પર ફરી એકવાર પૂરના કાળા વાદળો ઘેરાયા હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાતાં સાવચેતીના ભાગરૂપે તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં આજે રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી હતી.
શહેરના ડિંડોલી-ભેસ્તાન રોડ, ઉધના-સચિન રોડ, ભગવાન મહાવીર કોલેજ અને ભેસ્તાન-નવસારી રોડ પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે કિલોમીટરો સુધી ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા છે. વરસાદે વિરામ લીધો ત્યારે પાલિકાએ ખાડા પૂરા કરવાની તકેદારી ન રાખતા વાહનચાલકોની મુશ્કેલી બેગણી થઈ ગઈ છે.
બીજી તરફ, બમરોલી ભેદવાડ ખાડી ભયજનક સપાટીએ પહોંચતા આખો રોડ બેટમાં ફેરવાઈ ગયો છે અને લોકો જીવના જોખમે રસ્તો પાર કરવા મજબૂર બન્યા છે. પાંડેસરા નજીક આવેલી ભેદવાડ ખાડીનું પાણી ઓવરફ્લો થઈને પ્રેમનગર સહિતના વિસ્તારોમાં ફરી વળતાં લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. તંત્ર દ્વારા સલામતીના ભાગરૂપે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાંથી લોકોનું સ્થળાંતર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
સ્થિતિની ગંભીરતા જોઈ સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર એમ. નાગરાજન, મેયર માયાબેન માવાણી અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પોતે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર ઉતર્યા હતા. અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં NDRF અને SDRFની ટીમો ગોઠવવામાં આવી છે, જ્યારે DGVCL અને ટોરેન્ટ પાવરની ટીમોને પણ એલર્ટ મોડ પર રખાઈ છે. તંત્ર દ્વારા ડાયમંડ, કાપડ અને બિલ્ડર એસોસિએશન સહિતના તમામ ક્ષેત્રોને સહયોગ આપવા અને સાવચેતી રાખવા અનુરોધ કરાયો છે.
ચાલુ સિઝનમાં સુરતમાં આ પહેલા પણ બે વાર પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ ચૂકી છે. દર વર્ષે ચોમાસામાં ડાયમંડ સિટી પાણીમાં ડૂબે છે, પરંતુ પાલિકા તંત્ર પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરીમાંથી કોઈ બોધપાઠ લેતું નથી. પરિણામે દર વખતે હાલાકી ભોગવવાનો વારો સુરતની નિર્દોષ જનતાનો જ આવે છે.