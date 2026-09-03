/ડેટિંગ ઓફર કે રેન્ટ અ બોયફ્રેન્ડ ઓફર મળે તો છોકરીઓ દૂર રહેજો, ફટાકડો દેખાતો યુવાન તમારી સાથે....

ઉદય રંજન ઝી મીડિયા અમદાવાદ. વર્તમાન સમયમાં યુવાન યુવતીઓ ખાસ ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટેલિગ્રામ અને X જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર રાત દિવસ સક્રિય હોય છે ત્યારે જ આ માધ્યમો પર એક ખાસ પ્રકારની જાહેરાતો જોવા મળી રહી છે. આ જાહેરાતોમાં લખ્યું હોય છે કે, કોફી કે મૂવી માટે બોયફ્રેન્ડ ભાડે મેળવો આ જાહેરાતોમાં અત્યંત હેન્ડસમ યુવકોના ફોટા હોય છે. પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ ફોટા કોઈ સાચા કે સારા માણસના હોતા જ નથી. સાયબર ઠગો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરીને આવા આકર્ષક ચહેરાઓ જનરેટ કરે છે, જે એકદમ વાસ્તવિક વ્યક્તિ હોવાનો દેખાવ દેખાતો હોય છે. નવી ડેટિંગ સર્વિસ કે એકલતા દૂર કરવાના નામે શરૂ કરવામાં આવે છે પોતાની વાત હકીકતમાં આ ફેક પ્રોફાઈલની પાછળ હોય છે સાયબર ઠગો. આ વાતચીત હકીકતમાં યુવતી સાથે ઠગાઈ કરવાનું નવું મોડ્યુલ અને નવું હથિયાર છે.
આ ઠગો યુવતીઓને ફસાવવા માટે પ્રોફેશનલ ડેટિંગ પેકેજ ઓફર કરે છે. નેટવર્કમાં કોફી ડેટ માટે માત્ર રૂ. ૪૯૯, મૂવી જોવા જવા માટે રૂ. ૧,૨૪૯ અને કોઈ લગ્ન કે પ્રસંગમાં સાથે જવા માટે રૂ. ૧,૯૯૯ થી લઈને રૂ. ૪,૪૯૯ સુધીના અલગ-અલગ ફેક પેકેજ બતાવવામાં આવે છે. યુવતીઓ આકર્ષાઈને જ્યારે બુકિંગ કરાવે છે, ત્યારે આ ગઠિયાઓ તેમની પાસેથી ક્યૂઆર કોડ કે ડિજિટલ વોલેટ મારફતે બુકિંગ ફી એડવાન્સમાં પડાવી લે છે, અને પૈસા મળતાંની સાથે જ સંપર્ક તોડી નાખે છે અને યુવતી ને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ પર બ્લોક કરી દેવામાં આવે છે અન્ય એક નવી પ્રોફાઈલ શોધે છે.
આ સ્કેમ માત્ર પૈસા પૂરતું સીમિત નથી. દિલની તનહાઈ દૂર કરવા પહેલાં વિશ્વાસ જીતવામાં આવે છે અને પછી વાર કરવામાં આવે છે. સાયબર સ્કેમમાં યુવતીઓ લાગણી ઓ સાથે રમત રમાય છે. સાયબર ઠગો મેસેજ પર ઝડપથી વિશ્વાસ કેળવે છે, યુવતીઓના અતિશય વખાણ કરે છે અને પોતાની પસંદ-નાપસંદ યુવતી સાથે મળતી આવતી હોવાનું નાટક કરે છે. યુવતીની સુંદરતાના વખાણ કરે છે પોતે એક સ્ટેસ્ટમાં જીવે છે એવી અવનવી વાતો કરે છે પોતાનાની વાતોમાં ભોળવે છે એકવાર વિશ્વાસ ઉભો થયા બાદ યુવતીઓ પાસેથી વધુ પૈસા, અથવા અંગત તસવીરો અને વીડિયો મેળવી લેવાય છે. જેનો ઉપયોગ પાછળથી બ્લેકમેલિંગ માટે પણ થતો હોય છે એવા પણ અનેક કિસા બનવા પામ્યા છે ત્યાર યુવતીઓ પરિવારના ડર અને સામાજિક બદનામીના કારણે ફરિયાદ કે પરિવારમાં વાત નથી કરતી અને પૈસા આપી દે છે અને સાયબર ઠગો આ જ મજબૂરીનો ફાયદો લઇને પૈસા કમાઈ લે છે.
ત્યારે સાયબર ક્રાઇમના નિષ્ણાંત પણ યુવતીઓને સૂચન આપી રહયા છે કે આવી કોઈ પણ ડેટિંગ ઓફર કે રેન્ટ અ બોયફ્રેન્ડ જેવી જાહેરાતથી દૂર રહેવું એ જ તમારી સુરક્ષા છે આ નવું સાયબર સ્કેમ પોલીસ તંત્ર માટે પણ પડકાર બની ગયું છે. દેશના મેટ્રો સિટી દિલ્હી, બેંગ્લોર, ચેન્નાઈ અને મુંબઈ વગેરે શહેરોમાં આ પ્રકારના ઘણા કિસ્સાઓ બન્યા છે. જોકે, શરૂઆતમાં બુકિંગ ફીની રકમ નાની હોવાથી અથવા તો સમાજમાં બદનામી થવાના ડરથી યુવતીઓ પોલીસમાં ફરિયાદ કરવાનું ટાળે છે.