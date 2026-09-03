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ડેટિંગ ઓફર કે રેન્ટ અ બોયફ્રેન્ડ ઓફર મળે તો છોકરીઓ દૂર રહેજો, ફટાકડો દેખાતો યુવાન તમારી સાથે....

સાયબર ક્રાઇમના બનાવો હવે બુલેટ ટ્રેનની ગતિએ વધી રહ્યા છે. સાયબર ઠગો અવનવા કીમિયા અપનાવીને પોલીસને સીધો પડકાર ફેકી રહ્યા છે અને લોકોને છેતરી રહ્યા છે.  ડિજિટલ એરેસ્ટમાં સિનિયર સિટીઝન્સ, ઓનલાઇન હનીટ્રેપમાં વેપારીઓ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડમાં લાલચુ લોકોને ટાર્ગેટ કર્યા બાદ હવે સાયબર માફિયાઓએ યુવતીઓને શિકાર બનાવવાનો માસ્ટર પ્લાન ઘડી કાઢ્યો છે. ઓનલાઇનની દુનિયાના એક નવી સાયબર ક્રાઇમની ઉપાધિ આવી છે જેનું નામ છે Rent a Boyfriend સ્કેમ. આ સ્કેમમાં સોશિયલ મીડિયા પર હેન્ડસમ યુવકોના ફોટા મૂકીને યુવતીઓને આકર્ષવામાં આવે છે અને પછી તેમની પાસેથી પૈસા પડાવવામાં આવે છે. કેવી રીતે ચાલે છે આ સાયબર ફ્રોડ નો ખેલ આવો જોઈ એ અમારા આ રિપોર્ટ માં .....

Published: Sep 03, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:58 PM IST
ડેટિંગ ઓફર કે રેન્ટ અ બોયફ્રેન્ડ ઓફર મળે તો છોકરીઓ દૂર રહેજો, ફટાકડો દેખાતો યુવાન તમારી સાથે....

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