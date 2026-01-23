અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ વે પર ત્રણ મહિના ધીમા ચાલશે વાહનો, મોડી પડશે ગાડીઓ! કામગીરી શરૂ
Ahmedabad Vadodara Express Way : અમદાવાદ વડોદરા એક્સપ્રેસ વે પર ત્રણ મહિના માટે રોડ રિ-સરફેસિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે, જેથી 25000 થી વધુ વાહનોને સીધી અસર પડશે
Ahmedabad News : અમદાવાદ વડોદરા એક્સપ્રેસ વે ગુજરાતનો સૌથી વ્યસ્ત એક્સપ્રેસ વે છે, અહીં રોજની હજારોની સંખ્યામાં ગાડીઓ પસાર થતી હોય છે. ત્યારે હવે ત્રણ મહિના માટે ગુજરાતના આ અતિવ્યસ્ત એક્સપ્રેસ વે પર ગાડીઓની સ્પીડ ઓછી થઈ જશે. કારણ કે, નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા 39 કિલોમીટનરા ભાગમાં રસર્ફેસની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવનાર છે.
એક્સપ્રેસ વે પર કઈ કામગીરી કરાશે
નેશનલ હાઇવે ઑથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયા(NHAI) દ્વારા વડોદરાથી અમદાવાદ તરફના 39 કિલોમીટર જેટલા હિસ્સામાં એક્સપ્રેસ વે પર મોટા પાયે સમારકામની કામગીરી શરુ કરવામાં આવી છે. સૌથી વ્યસ્ત હાઈવે પર ચોમાસાને કારણે ઠેર ઠેર ખાડા પડી ગયા છે. તો એક્સપ્રેસ વેની સપાટી પણ ખરબચડી થઈ ગઈ છ. જેને કારણે વાહન ચાલકોને તકલીફ પડી રહી છે.
આ અંગે હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા એક સરવે કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં માલૂમ પડ્યું કે હાઈવેની સપાટી નિર્ધારિત માપદંડ કરતા ખરાબ છે. જેને કારણે હવે તાત્કાલિક અસરથી તેનું રિ-સરફેસિંગ કરવામાં આવનાર છે. વાહનચાલકોની ફરિયાદ બાદ આ કામગીરી હાથ ધરાઈ છે.
ક્યાં સુધી ચાલશે આ કામગીરી
નેશનલ હાઇવે ઑથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયા(NHAI) દ્વારા આ કામગીરીની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે. જે ત્રણ મહિના સુધી ચાલશે. એટલે કે એપ્રિલ મહિના સુધી કામગીરી ચાલશે. આ કામગીરી દરમિયાન રોજના પસાર થતા લાખો વાહનોને મોટી અસર પડશે.
મુસાફરોની પડશે તકલીફ
અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ વે ટ્રાફિકથી સતત ધમધમતો હાઈવે છે. જે ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાત તથા દક્ષિણ ગુજરાતને જોડે છે. આ કારણે અહીંથી રોજની હજારો ગાડીઓ પસાર થતી હોય છે. હાઈવે સમારકામની કામગીરી હાથ ધરાતા રોજના 25 હજારથી વધુ વાહનચાલકોને અસર પડશે.
મુસાફરીમાં બે કલાકનો સમય વધી જશે. વડોદરાથી અમદાવાદ ટોલનાકા સુધી પહોંચતા જ બમણો સમય લાગી જશે. એટલે લગભગ 2 કલાકનો સમય વધુ લાગે તેવી ગણતરી રાખવાની. હાઈવેની કામગીરી દરમિયાન વાહનોની અવરજવર ચાલુ જ રહેશે. તેથી ટ્રાફિક વચ્ચે હાઈવેની કામગીરી કરવી પડકારજનક બાબત બની રહેશે.
આ મોટા પાયે હાથ ધરાયેલી કામગીરીમાં પેવર, ડમ્પર, રોલર અને મિલિંગ મશીન જેવા ભારે સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે, જેમાં 40થી 50 જેટલા શ્રમિકો અને એન્જિનિયરોની ટીમ જોડાશે.
