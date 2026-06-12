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અમરેલીમાં રિદ્ધિની માતાનું દર્દ- 'અમારું બધું જ જતું રહ્યું..' 6 મહિનામાં જમાઈએ વળતરના રૂપિયાથી ધામધૂમથી બીજા લગ્ન કર્યા!

Ahmedabad Plane Crash: અમરેલીની રિદ્ધિ પડસાળા નામની યુવતીનું અમદાવાદની પ્લેન ક્રેશની ઘટનામાં મોત થયું છે. દીકરીને એરપોર્ટથી વિદાય આપીને નીકળીને રસ્તામાં પહોંચ્યા ત્યારે પરિવારને પ્લેન ક્રેશની ખબર પડી હતી. ત્યારે મૃતકની માતા ગીતાબેન પડસાળાએ પોતાની વેદનાને આક્રોશ સાથે ઠાલવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 12, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:13 AM IST
અમરેલીમાં રિદ્ધિની માતાનું દર્દ- 'અમારું બધું જ જતું રહ્યું..' 6 મહિનામાં જમાઈએ વળતરના રૂપિયાથી ધામધૂમથી બીજા લગ્ન કર્યા!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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