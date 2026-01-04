Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદ-ગાંધીનગરને જોડતા ઈન્દિરા બ્રિજ પર તિરાડ મામલે તંત્રનો મોટો ખુલાસો

Indira Bridge Updates : ગાંધીનગર-અમદાવાદને જોડતા ઇન્દિરા બ્રિજ પર તિરાડના મામલે તંત્રએ સ્પષ્ટતા કરી. બ્રિજ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત હોવાનો તંત્રનો દાવો. બ્રિજના જોઇન્ટ એકસપાન્શન જોઇન્ટ છે, કોઈ તિરાડ નથી તેવું જણાવ્યું 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 04, 2026, 05:57 PM IST

Trending Photos

અમદાવાદ-ગાંધીનગરને જોડતા ઈન્દિરા બ્રિજ પર તિરાડ મામલે તંત્રનો મોટો ખુલાસો

Ahmedabad News : અમદાવાદના વધુ એક બ્રિજનું નામ ક્ષતિગ્રસ્ત બ્રિજમાં જોડાયું હતું. અમદાવાદ-ગાંધીનગરને જોડતા ઈન્દિરા બ્રિજ પર તિરાડો હોવા અંગેના અહેવાલ આવતા જ હવે આ અંગે તંત્રએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, બ્રિજ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે, તેના પર કોઈ તિરાડ નથી. 

સુભાષ બ્રિજ, પરીક્ષિતલાલ મજૂમદાર બ્રિજ, ગુરુજી બ્રિજ, ગુજરાત કોલેજ બ્રિજ, ઈન્કમટેક્સ બ્રિજ, દધીચિ બ્રિજ ને હવે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરને જોડતો સૌથી મહત્વપૂર્ણ એવો ઈન્દિરા બ્રિજમાં તિરાડ અને ખાડાના અહેવાલ વહેતા થયા હતા. અમદાવાદ-ગાંધીનગરને જોડતા આ બ્રિજ પરથી PM-CMથી લઈને રોજના 1 લાખ વાહન ચાલકોની અવરજવર રહે છે. ત્યારે અમદાવાદ-ગાંધીનગરને જોડતા ઇન્દિરા બ્રિજ પર તિરાડો હોવા અંગેના અહેવાલ અંગે તંત્રએ સ્પષ્ટતા કરી છે .

Add Zee News as a Preferred Source

બ્રિજ સંપુર્ણપણે સુરક્ષિત હોવાનો તંત્રએ દાવો કર્યો છે. બ્રિજના જોઇન્ટ એકસપાન્શન જોઇન્ટ છે કોઇ તિરાડ નથી તેવું તંત્રએ સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું. સાથે જ વાહનવ્યવહાર માટે આ બ્રિજ સુરક્ષિત તેવી તંત્રની સ્પષ્ટતા છે. 

ગાંધીનગર - અમદાવાદ-ગાંધીનગરને જોડતા ઇન્દિરા બ્રિજ પર તિરાડો હોવા અંગેના અહેવાલ અંગે તંત્રની સ્પષ્ટતા
ગાંધીનગર પેટા વિભાગ-18ના નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરે આ અંગે સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યુ કે, તાજેતરમાં વિવિધ માધ્યમોમાં અમદાવાદ-ગાંધીનગરને જોડતા ઇન્દિરા બ્રિજ પર તિરાડો હોવા અંગેના સમાચાર પ્રસિદ્ધ થયેલ છે, જે બાબતે પાટનગર યોજના વિભાગ-૩ ના કાર્યપાલક ઇજનેર તથા પેટા વિભાગ-૧૮ ના નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર દ્વારા સંયુક્ત રૂબરૂ ચકાસણી કરતા માલુમ પડેલ છે કે ન્યૂઝમાં દર્શાવેલ વિગતો તદ્દન ખોટી અને ભ્રામક છે. વાસ્તવમાં જેને તિરાડ ગણાવવામાં આવી રહી છે તે કોઈ સ્ટ્રક્ચરલ ક્ષતિ નથી પરંતુ બ્રિજના બે સ્પાન વચ્ચે રાખવામાં આવેલ 'એક્સપાન્શન જોઈન્ટ' છે, જે ઋતુ મુજબ તાપમાનમાં થતા ફેરફારને કારણે મટીરીયલમાં થતી વધઘટને નિવારવા માટે સિવિલ એન્જિનિયરિંગના નિયમ મુજબ મૂકવામાં આવે છે. 

ભ્રામક વાતોથી દૂર રહેવું 
તેમણે કહ્યું કે, આ બ્રિજની વિભાગ દ્વારા સમયાંતરે તાંત્રિક તપાસ કરવામાં આવે છે અને તાજેતરમાં જ 'ઇન્ફાઇનાઇટ કન્સલ્ટન્ટ' દ્વારા કરાયેલ સંપૂર્ણ તાંત્રિક ચકાસણી (Technical Audit) માં પણ બ્રિજની મુખ્ય સંરચનામાં કોઈ ક્ષતિ માલુમ પડેલ નથી, જેથી આ બ્રિજ વાહન વ્યવહાર માટે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે અને જાહેર જનતાએ કોઈપણ પ્રકારના ભય વગર તેનો ઉપયોગ કરવો તેમજ આવી પાયાવિહોણી અફવાઓથી દૂર રહેવું.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Ahmedabadindira bridgeઅમદાવાદઈન્દિરા બ્રિજ

Trending news