Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં આતંકી કાવતરાનો પર્દાફાશ: બાયોકેમિકલ રાઇસિનનો હુમલો થયો હોત તો કેટલો ઘાતક હોત?

Gujarat Terror Conspiracy Case: દિલ્હીમાં આતંકી હુમલા પહેલા ગુજરાતી ATS એ એક આતંકી કાવતરાને નિષ્ફળ કર્યું, જેમાં બાયોકેમિકલ રાઈસિનનો ઉપયોગ કરીને આતંકી હુમલો કરવાનો બતો, જે એટલો ખતરનાક હોતો કે શહેરમાં મોટા પાયે હત્યાકાંડ અને ઘણા લોકોના જીવ ગુમાવી દેત.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:23 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતમાં આતંકી કાવતરાનો પર્દાફાશ: બાયોકેમિકલ રાઇસિનનો હુમલો થયો હોત તો કેટલો ઘાતક હોત?

Gujarat Terror Conspiracy Case: ગુજરાત ATS એ તાજેતરમાં એક મોટા આતંકવાદી કાવતરાને નિષ્ફળ બનાવ્યો, જેમાં બાયોકેમિકલ હુમલાનો ઉપયોગ કરીને મોટા પાયે હત્યાકાંડ કરવાનું કાવતરું બનાવવામાં આવ્યું હતું. આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમની પાસેથી વિસ્ફોટકો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી આ કાવતરાનો પર્દાફાશ થયો હતો. હવે, ગુજરાત ATS દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા ISKP સાથે જોડાયેલા ત્રણ આતંકવાદીઓના કેસની તપાસ જેમ જેમ આગળ વધી રહી છે, તેમ તેમ ચોંકાવનારા તથ્યો બહાર આવી રહ્યા છે.

આતંકવાદીઓની ધરપકડ પહેલા રાસાયણિક રાઈસિન કેમિકલનો ઉપયોગ કરીને જૈવિક શસ્ત્રો બનાવવાના કાવતરાનો પર્દાફાશ થયો હતો. જોકે, ડૉ. મુહ્યુદ્દીનના ઘરની તપાસ કર્યા બાદ આ કાવતરાની હદ અને હુમલાનું પ્રમાણ બહાર આવ્યું. ગુજરાત ATS દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં હૈદરાબાદના ડૉ. અહેમદ મોહ્યુદ્દીન સૈયદ, ઉત્તર પ્રદેશના આઝાદ સુલેમાન શેખ અને મોહમ્મદ સુહેલ મોહમ્મદ સલીમ ખાનનો સમાવેશ થાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બાતમીના આધારે લેવામાં આવ્યું એક્શન
ATSને બાતમી મળી હતી કે અહેમદ મોહીયુદ્દીન ગુજરાતમાં છે અને આતંકવાદી હુમલાનું કાવતરું ઘડી રહ્યો છે. એટીએસે અમદાવાદ-મહેસાણા રોડ પર અડાલજ ટોલ પ્લાઝા પાસે તેની ફોર્ડ ફિગો કાર રોકી હતી. શોધખોળ દરમિયાન શંકાસ્પદો પાસેથી બે ગ્લોક પિસ્તોલ, એક બેરેટા પિસ્તોલ, 30 કારતૂસ અને ચાર લિટર એરંડાનું તેલ મળી આવ્યું હતું. પૂછપરછ દરમિયાન, ડૉ. અહેમદ મોહીયુદ્દીને પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનમાં સ્થિત હેન્ડલર્સ સાથે સંપર્કમાં હોવાની કબૂલાત કરી હતી.

અહેમદના ઇસ્લામિક સ્ટેટ ખોરાસન પ્રાંત (ISKP) સાથે કનેક્શન હતું, તેની મુખ્ય ભૂમિકા ખતરનાક જૈવિક શસ્ત્ર રાઈસિનને તૈયાર કરવાનો હતો. તે હૈદરાબાદમાં રાઈસિન નામનું ઝેરી કેમિકલ બનાવવા પર કામ કરી રહ્યો હતો, જે 72 કલાકની પ્રક્રિયા પછી એરંડા તેલના સ્લબથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે પાકિસ્તાન સ્થિત ISIS-KP હેન્ડલર અબુ ખલેજાએ અહેમદને ઓનલાઈન ચેટ દ્વારા રાઈસિન બનાવવાની સમગ્ર પ્રક્રિયા શીખવી હતી.

આતંકવાદીઓએ અનેક વિસ્તારોની કરી હતી રેકી
એરંડાના બીજમાંથી તૈયાર કરાયેલ આ ઝેર, જો પીવામાં આવે તો તે સેકન્ડોમાં જ વ્યક્તિનું મૃત્યુ કરી શકે છે. મોહિઉદ્દીન અને તેના મોબાઇલ ડેટાની પૂછપરછ દ્વારા, ATS ને બે અન્ય આરોપીઓ, આઝાદ સુલેમાન શેખ અને મોહમ્મદ સુહેલ ખાન, જેમણે અમદાવાદના નરોડા ફ્રૂટ બજાર, લખનૌના ફ્રૂટ બજાર અને દિલ્હીના આઝાદપુર મંડી સહિત દેશભરના અનેક મુખ્ય બજારો અને સ્થળોની રેકી કરી હતી, તેના સંકેતો પણ મળ્યા.

બંનેએ દિલ્હીથી શ્રીનગર સુધીના રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર સુરક્ષા વ્યવસ્થાનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું અને ડેટા પાકિસ્તાનને મોકલ્યો. ત્રણેય આરોપીઓ ફોન દ્વારા એકબીજા સાથે જોડાયેલા હતા અને તેમના પાકિસ્તાની હેન્ડલર્સ પાસેથી કોડ વર્ડમાં સૂચનાઓ મેળવતા હતા. રાજસ્થાન સરહદ દ્વારા ડ્રોન દ્વારા શસ્ત્રો પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા. રાજસ્થાનના હનુમાનગઢ વિસ્તારમાં "ડેડ ડ્રોપ" તરીકે શસ્ત્રો છોડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ઉત્તર પ્રદેશના બે આતંકવાદીઓએ તેમને ઉપાડ્યા હતા અને ટ્રેન દ્વારા ગુજરાતના કલોલ લઈ ગયા હતા.

ઘરેમાંથી મળ્યું રાઈસિન બનાવવાની સામગ્રી
જ્યારે એટીએસે હૈદરાબાદના રાજેન્દ્રનગરમાં મોહિઉદ્દીનના ઘરની તપાસ કરી ત્યારે તેઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. તેના ઘરમાંથી મોટી માત્રામાં રાઈસિન બાયોકેમિકલ ઉત્પાદન સામગ્રી, મશીનરી, એરંડાના બીજનો કાદવ અને અન્ય શંકાસ્પદ વસ્તુઓ મળી આવી. એટીએસને શંકા છે કે આ રાઈસિન ઝેરનો ઉપયોગ નરસંહાર કરવા માટે બાયોકેમિકલ હથિયાર તરીકે કરવામાં આવી રહ્યો હતો.

અહેવાલો અનુસાર, રાઈસિનનો ઉપયોગ વિસ્ફોટકોથી વિસ્ફોટ કરીને લોકોને મારવા માટે થઈ શકે છે, અથવા તેનો ઉપયોગ પાણીની ટાંકીઓ અથવા ખોરાકમાં ભેળવીને લોકોને મારવા માટે થઈ શકે છે. યોજના કોઈપણ રીતે લોકોને મારવાની હતી, કારણ કે આ રસાયણનો એક માઇક્રોગ્રામ, અથવા થોડી ગંધ પણ, મારવા માટે પૂરતી છે.

આ ગેંગનો ઉદ્દેશ્ય આતંકવાદી સેલ બનાવવાનો હતો...
ATS તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ઓપરેશન સિંદૂર બાદ પાકિસ્તાન સ્થિત સંગઠનો દ્વારા કરવામાં આવેલા મોટા કાવતરાનો ભાગ આતંકવાદી ગેંગ હતી. તેમનો ધ્યેય ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાં આતંકવાદી સેલ સ્થાપવાનો હતો, જેમાં દરેક સભ્યને ચોક્કસ ભૂમિકા સોંપવામાં આવી હતી. 8 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ, ATS એ અહેમદ મોહિઉદ્દીન, આઝાદ શેખ, મોહમ્મદ સુહેલ સલીમ અને ફરાર આરોપી અબુ ખાદીજા વિરુદ્ધ UAPA, ભારતીય દંડ સંહિતા અને શસ્ત્ર અધિનિયમ હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો.

અહેમદ મોહિઉદ્દીનને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો અને 17 નવેમ્બર સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો. ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને તેલંગાણાની ATS ટીમો આ કેસની તપાસ કરી રહી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujarat terror conspiracyricin attackbiochemical ricinGujarat ATSgujarat news

Trending news