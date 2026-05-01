ચૂંટણીમાં હાર પચાવી ન શક્યા ઉમેદવારો! કોઈએ તલવાર પકડી ધમકી આપી, તો કોઈએ સોલાર સ્ટ્રીટના થાંભલા તોડ્યા
Revenge Politics In Gujarat : ચૂંટણી બાદ ગુજરાતમાં બદલાની રાજનીતિ જોવા મળી છે. ભરૂચના જંબુસરમાં ભાજપનો ઉમેદવાર હારતા તલવાર સાથે ધમકી આપી, તો દાહોદમાં હાર પચાવી ન શકતા ઉમેદવારો સોલાર સ્ટ્રીટના થાંભલા તોડી નાંખ્યા. ચૂંટણીમાં હારજીત તો થતી રહે, ત્યારે મતદારો પર આવો ગુસ્સો કાઢવો કેટલો વાજબી
Trending Photos
Gujarat Politics : ચૂંટણી હોય તો હાર-જીત પણ હોય. જીત મળે તો ખુશ થવું પડે, અને હાર મળે તો સ્વીકારવી પડે. પરંતું ભાજપના ઉમેદવારો પોતાની હાર પચાવી ન શક્યા. દાહોદ અને ભરૂચમાં એવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા જ્યાં ભાજપના ઉમેદવારોની હાર થતા તેઓએ મતદારો પર ગુસ્સો ઠાલવ્યો. દાહોદમાં ચૂંટણીમાં હાર થતા ઉમેદવાર થાંભલા ઉઠાવી ગયા. તો બીજી તરફ, હારનાર ઉમેદવારે ભાજપનો ખેસ પહેરીને હાથમાં ખુલ્લી તલવાર સાથે પાણી બંધ કરાવવાની ધમકી આપી.
ખુલ્લી તલવાર સાથે ભાજપના ઉમેદવારની ધમકી
ભરુચના જંબુસર તાલુકના દહેગામની કાવી-રની બેઠક પરથી એક ચોંકાવનારો વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ બેઠક પર આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર સોહેલ મલેકની જીત થઈ હતી. તો સામે ભાજપના ઉમેદવાર સકીલ ખાલીદ મલેક હારી ગયા હતા. પરંતું સકીલ ખાલીદ મલેક પોતાની હાર પચાવી શક્યા ન હતા. ત્યારે ખાલીદ મલેકે એક ભાજપનો ખેસ ગળામાં પહેરીને મેસેજ વાયરલ કર્યો હતો.
વીડિયોથી આપી ધમકી
વીડિયોમાં તેમની સાથે તેમના પિતા પણ હતા. જેઓએ ખુલ્લી તલવાર સાથે ધમકી આપતા કહ્યું કે, કાન ખોલીને સાંભળી લેજો આ કોઈ સામાન્ય સૂચના નથી, પણ એક આખરી નિર્ણય છે. પાણી પુરવઠો હવેથી બંધ રહેશે. જો કોઈને પણ આ બાબતે કોઈપણ સમસ્યા, વાંધો કે પ્રશ્ન હોય તો તેમને બીજે કયાંય રજૂઆત કરવાને બદલે સીધો મારો સંપર્ક કરવો. ગામમાં હવે પાણી નહી આવે જેને જે પણ તકલીફ છે તે સીધો મારો સંપર્ક કરી શકે છે.
તો બીજી તરફ, દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ તાલુકાના કદવાળ ગામથી ચોંકાવનારો વીડિયો સામે આવ્યા છે. જેમાં સોલાર સ્ટ્રીટ લાઈટના થાંભલા તોડવાના વીડિયો છે. ઝાલોદ તાલુકાના કદવાળ ગામે પૂર્વ તાલુકા પ્રમુખ વસૈયા સવસિંગ દ્વારા થાંભલા તોડી પાડવામાં આવ્યા હોવાનું કહેવાય છે. તાલુકા પંચાયતમાં હાર થતા પૂર્વ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખે થાંભલા તોડી પાડ્યા હતા. જોકે, વાયરલ વીડિયોને લઈ ZEE 24 કલાક કોઈ પૃષ્ટિ કરતું નથી.
ડેરીએ દૂધ લેવાની ના પાડી દીધી
દાંતા તાલુકામાં અજીબો ગરીબ ઘટના બની હતી. દાંતા તાલુકામાં ચૂંટણીની અદાવત રાખીને દૂધ મંડળીએ દૂધ લેવાની ના પાડી હતી. પાતળીયા દૂધ મંડળીમાં દૂધ ન લેતા ખેડૂતો દૂધ સાથે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. 60% જેટલા વોટ ભાજપને મળ્યા હોવા છતાં ગામ ઉપર દ્વેષ ભાવના રાખવામાં આવી હોવાનું કહેવાયુ હતુ. પાતળીયા ગામના સરપંચ અને દૂધ મંડળીના સભ્યે ના પાડી હતી. ત્યારે લોકોએ પોતાની વ્યથા રજુ કરી હતી. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો પોતાના ડેરીમાં ભરવાના દૂધ સાથે પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યા. કાંસા પાતળીયા ગામમાં 60 ટકા થી વધુ વોટ ભાજપને મળ્યા છતાં નેતાઓ પશુપાલકો ઉપર નારાજ કેમ તેવા સવાલો ઉઠ્યા હતા.
હારની રાજનીતિ કેમ
ચૂંટણી પૂરી થઈ ગઈ છે. હારજીત પૂરી થઈ ગઈ છે. તો પછી આવો બદલો કેમ લેવામાં આવી રહ્યો છે. ઉમેદવારો પોતાની હાર કેમ પચાવી શક્તા નથી. સરકારી સુવિધા મેળવવાનો હક નાગરિકોનો છે. તેને અટકાવવાનો કોઈ રાજકીય પક્ષનો અધિકાર નથી. રાજનીતિમાં આ વેર કેવું. કામ કરશો તો પ્રજા તમને પસંદ કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે