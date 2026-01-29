Prev
અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં મોટા ભેદ ખૂલશે : 8 મહિનાથી ફરાર મુખ્ય આરોપી રહીમ પકડાયો, યુવતીઓને આપતો લાલચ

Ribada Amit Khunt Case : રીબડાના અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસનો મુખ્ય આરોપી રહીમ મકરાણી જૂનાગઢથી ઝડપાયો. રહીમ 8 મહિનાથી ફરાર હતો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 29, 2026, 04:34 PM IST

Rajkot News : રીબડાના અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં 8 મહિનાથી ફરાર રહીમ મકરાણીની કરાઈ ધરપકડ. રાજકોટ રુરલ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા જુનાગઢ ખાતેથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો. આ સાથે આ કેસમાં ધરપકડનો કુલ આંક 9 પર પહોંચ્યો
 
અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં વધુ એક આરોપી પકડાયો
રીબડાના બહુચર્ચિત અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં રાજકોટ ગ્રામ્ય LCB ને મોટી સફળતા મળી છે. 8 મહિનાથી નાસતો ફરતો X નામનો આરોપી ઝડપાયો છે. ફરાર રહીમ મકરાણીની ધરપકડ કરાઈ છે. રાજકોટ રુરલ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા જુનાગઢ ખાતેથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. 8 માસ દરમિયાન રહીમ પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, ઉત્તરપ્રદેશ સહિતના રાજ્યોમાં આશ્રય લીધો હતો. આ સાથે જ ધરપકડનો કુલ આંક 9 પર પહોંચ્યો છે. 

રહીમ મકરાણીને રિમાન્ડની માંગણી અર્થે કોર્ટમાં રજૂ કરાયો. ગોંડલના ચકચારી અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસમાં છેલ્લા 8 મહિનાથી પોલીસને થાપ આપતો આરોપી રહીમ મકરાણી જૂનાગઢથી પોલીસની પકડમાં આવ્યો છે. નામદાર કોર્ટ દ્વારા જે આરોપીને ફરાર જાહેર કરાયો હતો તેને રાજકોટ LCB એ બાતમીના આધારે દબોચી લીધો.

આરોપી પોતાના ઘરે હોવાની બાતમી મળતા રૂરલ LCB ટીમે જૂનાગઢમાં ઓપરેશન પાર પાડી સફળતા મેળવી છે. પકડાયેલ આરોપીને આગળની કાર્યવાહી માટે જેતપુર PI એ.ડી.પરમારને સોંપવામાં આવ્યો છે.

આરોપી રહીમ મકરાણી વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 108 અને 61(2) મુજબ ગુનો નોંધાયેલો છે. પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, તે જુનાગઢના દોલતપરા વિસ્તારમાં પોતાના જ ઘરે છુપાયેલો છે. તેથી પોલીસે આખો પ્લાન ઘડીને તેને પકડી પાડ્યો હતો. રહમ મકરાણી મિસ્ટર એક્સ તરીકે ફેમસ હતો, તે સગીરાના સોશિયલ મીડિયાથી વાતો કરતો હતો. ખોટી ફરિયાદ કરવા યુવતીઓને આઈફોન અને રૂપિયાની લાલચ પણ આપતો હતો. 

રીબડાનો બહુચર્ચિત અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસ  
ગત વર્ષે 5મી મે 2025ના રોજ રીબડા ગામના યુવક અમિત ખૂંટે આપઘાત કર્યો હતો. મૃતકે મોત પહેલા લખેલી સ્યુસાઇડ નોટમાં અનેક લોકોના નામ લખ્યા હતા. જેના બાદ ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આત્મહત્યાના દુષપ્રેરણ સહિતની ફરિયાદ થઈ હતી. આ બાદ અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા, રાજદીપસિંહ જાડેજા, પૂજા રાજગોર સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી. 

ત્રણ મહિના બાદ જેલમાંથી બહાર આવતા સૌથી રહેલા રાજદીપસિંહ જાડેજાએ શું કર્યુ, રીબડામાં જશ્નનો માહોલ

રાજદીપસિંહ જાડેજાને જામીન મળ્યા હતા 
તાજેતરમાં જ અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસ મામલે રાજદીપસિંહ જાડેજાને જામીન મળ્યા હતા. ગોંડલ કોર્ટે જામીન મંજૂર કરતાં રાજદીપસિંહ જાડેજા જેલની બહાર આવ્યો હતો. રીબડામાં રાજદીપસિંહ જાડેજાનું ઢોલ-નગારાથી સ્વાગત કરાયું હતું. રાજદીપસિંહ જાડેજાના નિવાસસ્થાને મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો ઉમટી પડ્યા હતા. રાજદીપસિંહે જેલમાંથી છૂટીને પહેલાં ભગવાનના દર્શન કર્યા હતા. 

RibadaAnirudhsinh JadejaRajdeepsinh JadejaAmit Khunt Suicide Caseરીબડાઅનિરુદ્ધસિંહ જાડેજારાજદીપસિંહ જાડેજાઅમિત ખૂંટ આપઘાત કેસ

