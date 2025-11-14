રીબડા અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસ : પિતા-પુત્ર અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા અને રાજદીપસિંહ જાડેજા એક જ જેલમાં!
Ribda Patidar Youth Suicide Case : અમિત ખુંટ આપઘાત કેસમાં આરોપી પિતા-પુત્ર એક જેલમાં રહેશે. રાજદીપસિંહ જાડેજાના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા ગોંડલ કોર્ટે જુનાગઢ જેલમાં મોકલ્યો
Amit Khunt Suicide Case : ગોંડલના બહુચર્ચિત અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસ મામલામાં સરેન્ડર કરનાર રાજદીપસિંહ જાડેજા જૂનાગઢ જિલ્લા જેલ હવાલે કરાયો છે. તેના પિતા અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા પહેલાથી જ જુનાગઢ જેલમા છે. 10 નવેમ્બરની રાત્રે રાજદીપસિંહ જાડેજાએ ગોંડલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આત્મસમર્પણ કર્યું હતું.
રાજદીપસિંહ જાડેજાએ સરેન્ડર કર્યુ હતું
ગોંડલના બહુચર્ચિત રીબડા ચકચારી અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસ મામલામાં રાજદીપસિંહ જાડેજા ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હાજર થયો છે. સુપ્રીમ કોર્ટની આગોતરા જામીનના ફટકાર બાદ અંતે ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મોડી રાતે રાજદીપસિંહ જાડેજા હાજર થયો હતો. આશરે 5 થી 6 મહિનાથી અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં તે ફરાર હતો.
પોલીસે રાજદીપસિંહ જાડેજાને કોર્ટમાં રજૂ કરતા બે દિવસના રિમાન્ડ મળ્યા હતા. આજે રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા રાજદીપસિંહને ગોંડલની કોર્ટમાં રજૂ કરાયો હતો. જ્યાં ગોંડલ કોર્ટે રાજદિપસિંહ જાડેજાને જુનાગઢ જેલ હવાલે કરવાનો આદેશ કર્યો છે. જે મુજબ, ગુરુવારે રાજદીપસિંહ જાડેજાને જુનાગઢ જેલ હવાલે કરાયો હતો, આમ, પિતા પુત્ર અનિરુદ્ધ સિંહ જાડેજા અને રાજદીપસિંહ જાડેજા એક જ જેલમાં છે.
રિબડા ચકચારી અમિત ખૂંટ આપધાત મામલે રીબડાના રાજદિપસિંહ જાડેજા અંતે ગત 10 નવેમ્બરના રોજ મોડી રાત્રે ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં સરેન્ડર કર્યું હતુ. જેના બાદ તપાસનીશ અધિકારીએ એ.ડી.પરમારે કબ્જો લઈ પ્રાથમિક પુછપરછ કરી હતી. પૂછપરછ દરમ્યાન ‘અમિત ખૂંટ આપધાત પ્રકરણમાં મને ખોટી રીતે સંડોવાયો છે’ તેવી વિગતો આપી હતી. અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસમાં જેતપુર પી.આઈએ કબ્જો મેળવી ૧૦ દિવસના રિમાન્ડ અર્થે ગોંડલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરતા કોર્ટએ તા.૧૩ સાંજના ૪ વાગ્યા સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા.
રાજદિપસિંહ જાડેજાના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતાં અમરેલી તથા જુનાગઢ જેલમાં મોકલી આપવાની કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. રીબડા પેટ્રોલ પંપ ફાયરિંગ પ્રકરણના આરોપી ગોંડલ તેમજ રાજકોટ જેલમાં હોવાનાં અરજીમાં ઉલ્લેખ છે. અરજીને ધ્યાનમાં રાખી રાજદિપસિંહ જાડેજાને જુનાગઢ જેલ હવાલે કરવાનો ગોંડલ કોર્ટે હુકમ કર્યો.
5 મેના રોજ અમિત ખૂંટે કરી હતી આત્મહત્યા
ગત 5મી મે 2025ના રોજ રીબડા ગામના યુવક અમિત ખૂંટ દ્વારા ગળાફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લેવામાં આવ્યો હતો. તેમજ મૃતકે ગળાફાંસો ખાતા પૂર્વે સ્યુસાઇડ નોટ પણ લખી હતી. જે સ્યુસાઇડ નોટ તપાસના કામે ગોંડલ તાલુકા પોલીસ દ્વારા કબ્જે પણ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આત્મહત્યાના દુષપ્રેરણ સહિતની કલમ હેઠળ અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા, રાજદીપસિંહ જાડેજા, પૂજા રાજગોર તમે 17 વર્ષીય સગીરા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને પોપટ સોરઠિયા હત્યા કેસમાં સરેન્ડર કર્યું
રીબડાના અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા કાયદાના સકંજામાં આવ્યા છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે પૂર્વ ધારાસભ્ય પોપટ સોરઠીયા હત્યા કેસમાં એક મહત્વનો આદેશ આપ્યો હતો. જેના બાદ પોપટ સોરઠિયા હત્યા કેસમાં અનિરુદ્ધસિંહે સરેન્ડર પણ કર્યું છે.
