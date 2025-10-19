Prev
ગુજરાતનું આ ગામ છે એશિયાનું સૌથી અમીર ગામ, અહીંના લોકો જીવે છે રાજા જેવી જિંદગી

Richest Village of India: ભારતનું આ ગામ સમગ્ર એશિયા ખંડમાં સૌથી અમીર ગામ માનવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે, તેને આટલું ખાસ શું બનાવે છે અને તે આટલું અમીર કેવી રીતે બન્યું.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 19, 2025, 10:35 PM IST

Richest Village of India: જ્યારે પણ આપણે ભારતીય ગામડાંઓ વિશે વિચારીએ છીએ, ત્યારે આપણે ઘણીવાર લીલાછમ ખેતરો, સામાન્ય ઘરો અને સરળ જીવનશૈલીની કલ્પના કરીએ છીએ. પરંતુ આજે અમે તમને એક એવા ગામ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે ફક્ત ભારતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર એશિયા ખંડમાં સૌથી અમીર ગામ બની ગયું છે. ચાલો આ ગામ વિશે બધું જાણીએ.

એક અનોખું ગામ
અમે અહીં ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લામાં ભુજ નજીક આવેલા એક નાનકડા ગામ માધાપુર વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. લગભગ 32,000ની વસ્તી ધરાવતું આ ગામ તેના ભવ્ય બંગલાઓ, પહોળા રસ્તાઓ અને આધુનિક માળખાગત સુવિધાઓ માટે પ્રખ્યાત છે. અહીંના રહેવાસીઓ પાસે અલગ-અલગ બેન્કોમાં કુલ મળીને 7,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ફિક્સ ડિપોઝિટ રકમ જમા છે. એમ કહેવું પણ કંઈ ખોટું નથી કે, અહીંના લોકો ખરેખર રાજાઓની જેમ રહે છે.

અહીં, તમને ધૂળિયા રસ્તાઓ કે ગામઠી ઝૂંપડાઓ નહીં, પણ મોટા ઘરો, તળાવ, શાળાઓ, કોલેજો, આરોગ્ય કેન્દ્રો અને મંદિરો પણ જોવા મળશે. આ ગામમાં SBI, HDFC, ICICI અને PNB સહિત 17 મોટી બેન્કો આવેલી છે.

NRIની બોલબાલા
આ ગામની સમૃદ્ધિનું રહસ્ય તેના લોકોમાં રહેલું છે. આ ગામની લગભગ 65% વસ્તી વિદેશમાં રહે છે. આ લોકો અમેરિકા, બ્રિટન, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ અને આફ્રિકન દેશોમાં સ્થાયી થયા છે. તેમાંથી ઘણા આફ્રિકન દેશોમાં નિર્માણ અને વ્યવસાય ક્ષેત્રે કામ કરે છે. દર વર્ષે કરોડો રૂપિયા માધાપુરમાં આવે છે, જે તેના વિકાસ અને સમૃદ્ધિને નોંધપાત્ર રીતે વેગ આપે છે.

લંડન સાથે શું કનેક્શન છે?
આ ગામનું સૌથી મોટું કનેક્શન લંડન સાથે છે. લંડન સ્થિત માધાપુર વિલેજ એસોસિએશન વૈશ્વિક ભારતીય સમુદાયને જોડે છે. આ સંગઠન રૂપિયા કમાવવાના પ્રયાસો અને દેશમાં વિકાસ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સને સર્મથન કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આ સાથે જ આ ગામના લોકોની ખાસ વાત એ છે કે તેમની સંપત્તિનો ઉપયોગ ફક્ત વ્યક્તિગત વૈભવી વસ્તુઓ માટે જ નહીં, પરંતુ સમુદાય વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ માટે પણ થાય છે.

આ ગામ પરંપરા અને આધુનિકતાનું અદ્ભુત મિશ્રણ પ્રદાન કરે છે. અહીં તમને ઊંડા સાંસ્કૃતિક મૂળ અને આધુનિક જીવંતતા જોવા મળશે. આ ગામની મુલાકાત લેવાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે જો એક નાનું ગામ વિકાસ અને પ્રગતિ માટે સાથે મળીને કામ કરે તો તે કેવી રીતે વૈશ્વિક માન્યતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

MadhapurRichest villageRichest Village of Indiaભારતનું સૌથી અમીર ગામમાધાપુર ગામ

