Prev
Next

રાજકોટના ધોરાજી-જેતપુર રોડ પર મોટો રોડ અકસ્માત! રિક્ષા પલટી ખાતા 9 મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત

Rajkot News: જેતપુર તત્કાલ ચોકડી પાસે અકસ્માતની ઘટના, તત્કાલ ચોકડી પાસે પેસેન્જર રીક્ષા પલ્ટી મારી, પેસેન્જર રીક્ષા પલ્ટી મારતા નવ વ્યક્તિ ઈજાગ્રસ્ત, ધોરાજી થી જેતપુર તરફ આવતા તત્કાલ ચોકડી પાસે રીક્ષા મારી પલ્ટી,  ઈજાગ્રસ્તો ને જેતપુર સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડયા બાદ વધુ સારવાર અર્થ જૂનાગઢ ખસેડાયા, રીક્ષા ચાલક અકસ્માત બાદ નાસી છૂટ્યો, જેતપુર પોલીસ હોસ્પિટલ પહોંચી તપાસ હાથ ધરી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:50 PM IST

Trending Photos

રાજકોટના ધોરાજી-જેતપુર રોડ પર મોટો રોડ અકસ્માત! રિક્ષા પલટી ખાતા 9 મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત

Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર નજીક તત્કાલ ચોકડી પાસે આજે એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં પેસેન્જર ભરેલી એક રિક્ષા પલટી મારી ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં 9 જેટલા મુસાફરોને ઈજા પહોંચી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આ પેસેન્જર રિક્ષા ધોરાજીથી જેતપુર તરફ આવી રહી હતી ત્યારે તત્કાલ ચોકડી પાસે અચાનક પલટી મારી ગઈ હતી. રિક્ષા પલટી મારતા તેમાં સવાર તમામ નવ વ્યક્તિઓને નાની-મોટી ઈજાઓ થઈ હતી. અકસ્માત બાદ તરત જ ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે જેતપુરની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, કેટલાક મુસાફરોને વધુ સારવારની જરૂર જણાતા તેમને ત્યાંથી જૂનાગઢ ખસેડવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

અકસ્માતની આ ઘટના બાદ રિક્ષાનો ચાલક તુરંત જ ત્યાંથી નાસી છૂટ્યો હતો. બનાવની જાણ થતાં જ જેતપુર પોલીસ તાત્કાલિક સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચી હતી અને ઈજાગ્રસ્તોના નિવેદનો લેવાની તથા સમગ્ર અકસ્માત અંગેની વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસે ફરાર રિક્ષાચાલકને પકડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratRajkotRajkot AccidentRickshaw overturnsDhoraji Jetpur roadRajkot newspassengers injuredRickshaw driverabsconding

Trending news