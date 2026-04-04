ગુજરાતમાં આજથી રાઈટ ટુ એજ્યુકેશનમાં ફોર્મ ભરી શકાશે, 2026-27 ના એડમિશનની આ રહી A ટુ Z માહિતી
Right To Education Admission : રાઈટ ટુ એજ્યુકેશનમાં એડમિશનનો સમય આવી ગયો છે, આજથી ફોર્મ ભરાવાની શરૂઆત થઈ છે. 17 એપ્રિલ સુધી વાલીઓ પોતાના સંતાનોના એડમિશન માટે અરજી કરી શકશે. ત્યારે આરટીઆઈમાં પ્રવેશ માટે વાલીઓએ કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું, અને કઈ વસ્તુઓની જરૂર પડશે તે જાણી લો
- RTE હેઠળ ધો.1માં પ્રવેશ માટે આજથી ફોર્મ ભરાશે
- 17 એપ્રિલ સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે
- રાજ્યની 84 હજારથી વધુ બેઠકો પર પ્રવેશ અપાશે
- 1 જૂન સુધીમાં 6 વર્ષ પૂર્ણ કરનાર બાળકને જ પ્રવેશ
- વાર્ષિક 6 લાખ આવક ધરાવતા વાલીઓ કરી શકશે અરજી
RTE Admission : રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન (RTE) હેઠળ ધો.1માં પ્રવેશ માટે આજથી ફોર્મ ભરવાનો પ્રારંભ થશે. 17 એપ્રિલ સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે. રાજ્યની 84 હજારથી વધુ બેઠકો પર પ્રવેશ અપાશે. એડમિશન મેળવવા માંગતા વાલીઓ ખાસ ધ્યાન રાખે કે, 1 જૂન સુધીમાં 6 વર્ષ પૂર્ણ કરનાર બાળકને જ પ્રવેશ મળી શકશે. આ વર્ષે વાર્ષિક 6 લાખ આવક ધરાવતા વાલીઓ અરજી કરી શકશે. આ સાથે RTE એડમિશન માટેના નિયમો શું શું છે તે જાણી લો.
ગુજરાતમાં ખાનગી શાળાઓમાં શિક્ષાના મૌલિક અધિકાર એક્ટ (RTE) અંતર્ગત આર્થિક રીતે નબળા બાળકોને આરક્ષિત બેઠકો પર એડમશિની તારીખની જાહેર કરી દેવાઈ છે. રાજ્યના પ્રાથમિક શિક્ષા વિભાગ દ્વારા આદેશ જાહેર કરાયો કે, આરટીઆઈ એક્ટ અતર્ગત વર્ષ 2026-27 ની એડમિશન પ્રોસેસ માટે ઓનલાઈન અરજી આજે 4 એપ્રિલથી ભરવામાં આવશે. અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 17 એપ્રિલ નક્કી કરાઈ છે. વિદ્યાર્થીઓને https://rte.orpgujarat.com પોર્ટલ પર જઈન ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. એ જાણી લો કે, ખાનગી શાળાઓમાં ઉપલબ્ધ સીટોમાથી 25 ટકા સીટ આરટીઆઈ એક્ટ અંતર્ગત આરક્ષિત કરવામા આવી છે. આ કાયદા અંતર્ગત પહેલા ધોરણમાં બાળકોનો એડમિશન આપવામાં આવે છે.
1 જુનથી બાળક 6 વર્ષનું થવું જોઈએ
આરટીઆઈ એક્ટ 2009 અંતર્ગત એડમિશન નિયમ માટે 2026-27 ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે બાળકની ઉંમર 1 જુન, 2026 ના રોજ છ વર્ષ પૂરા થયા હોવી જરૂરી છે. એ વગર બાળકનું એડમિશન માન્ય નહિ ગણાય.
6 લાખની આવકવાળા વાલી લઈ શકશે લાભ
આરટીઆઈ એક્ટ અંર્તગત ખાનગી શાળામા પહેલા ધોરણમાં એવા વાલીના બાળકોને પ્રવેશ મળશે, જેમની વાર્ષિક આવક 6 લાખ રૂપિયા હોય. રાજ્ય સરકારે ગત વર્ષે શહેર ને ગ્રામીણ વિસ્તાર માટે આવક એકસમાન કરી છે.
કોને સૌથી પહેલા એડમિશન મળી શકે છે
RTE એક્ટ અંતર્ગત 13 કેટેગરીમાં બાળકોને પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. જેમાં અનાથ બાળકોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. તેના બાદ તેમની સંભાળની જરૂરિયાતવાળા બાળકો, બાળ સંરક્ષણ ગૃહના બાળકો, બાળ શ્રમિક તેમજ સ્થળાંતરિત શ્રમિકોના બાળકો, મંદબુદ્ધિ બાળકો, સેરેબ્રલ પાલ્સીવાળા બાળકો, દિવ્યાંગ બાળકો (આવા બાળકોને ચાર વર્ષની વયમાં એડમિશન મળી શકે છે). એઆરટી લેનારા બાળકો, શહીદ પોલીસકર્મીના સંતાનો, એકમાત્ર પુત્રી ધરાવતા, બીપીએલની કેટેગરીમાં આવતા બાળકો અને એસસી, એસટી, ઈડબલ્યુએસના બાળકો, વિચરિત જાતિના બાળકો, આંગણવાડીના બાળકો અને સામાન્ય કેટેગરીમા સામેલ બાળકોને એડમિશનમાં પ્રાથમિકતા મળે છે.
RTE એડમિશન વખતે આ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું
- ભાડા કરાર પર સબ-રજિસ્ટ્રારનો સિક્કો ફરજિયાત
- ખોટી માહિતી કે અધૂરા પુરાવા હશે તો ફોર્મ રદ થશે
- આવકની વિગતો IT રિટર્ન સાથે ચેક કરવામાં આવશે
- ફોર્મ સબમિટ બાદ ભૂલ હશે તો SMSથી જાણ કરાશે
RTE એડમિશન અંગે ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત
- Right to Education અંતર્ગત પ્રવેશ માટે વાલીઓ હવે ફોર્મ ભરતી વખતે પોતાની પસંદગીની સવારની કે બપોરની પાલી (Shift) પસંદ કરી શકશે.
- રાજ્યની ૮૫ હજાર બેઠકો પર પ્રવેશની જાહેરાત સપ્તાહના અંત સુધીમાં કરાશે.
- ૨૦૨૫-૨૬ ના શૈક્ષણિક વર્ષ માટે વાલીઓની વાર્ષિક આવક મર્યાદા વધારીને ₹૬ લાખ સુધીની કરવામાં આવી છે.
એડમિશન માટે આ વસ્તુઓ જરૂરી પડશે
બાળકોના આધારાકાર્ડ, બાળકોનો ફોટો, જન્મ પ્રમાણપત્ર, આવાસ પ્રમાણ પત્ર (રજિસ્ટર ભાડા કરાર જરૂરી), જાતિ પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ પડે તો), પિતાની આવકનું પ્રમાણપત્ર, આવક રિટર્ન, આવક રિટર્ન ન ભર્યુ હોય તો આવક આયકરના યોગ્ય નથી તેનું સેલ્ફ ડિકલેરેશન, માતાપિતાનું આધારકાર્ડ, બાળકના માતાપિતાનું બેક એકાઉન્ટનું સ્ટેટમેન્ટ.
અંદાજે 84 હજાર બેઠક પર પ્રવેશ
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, વર્ષ 2026-27 માટે આરટીઈ એડમિશન માટે 9709 અંગત શાળાઓમા 84 હજાર સીટ નક્કી કરાઈ છે. તેમાં કયા માધ્યમની કેટલી છે, તે જાણો.
- ગુજરાતી માધ્યમ - 41411 બેઠક
- અંગ્રેજી માધ્યમ - 40262 બેઠક
- હિન્દી માધ્યમ - 2235 બેઠક
- અન્ય માધ્યમની - 300 બેઠક
