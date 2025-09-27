Prev
Next

અ'વાદના જાણીતા ગરબામાં બબાલ! ટિકિટ વગર ઘૂસવા મારામારી, 20થી વધુ ટોળા વિરુદ્ધ ફરિયાદ

Ahmdabad News: અમદાવાદના જાણીતા પાર્ટી પ્લોટના ગરબામાં ટિકિટ વગર ઘુસવા માટે સહ આયોજક સાથે મારામારીની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. પોલીસે 20 થી વધુ ટોળાઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે, જ્યારે પાંચ આરોપીઓની પોલીસે ધરપકડ કરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:44 PM IST

Trending Photos

અ'વાદના જાણીતા ગરબામાં બબાલ! ટિકિટ વગર ઘૂસવા મારામારી, 20થી વધુ ટોળા વિરુદ્ધ ફરિયાદ

Ahmdabad News: ગરબા રમવા માટે પાર્ટી પ્લોટમાં ધમાલ મચી હોય એવો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. ટિકિટ વગર પાર્ટી પ્લોટમાં ઘુસવા માટે સહ આયોજક સાથે મારામારીની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. બોપલ વકીલ બ્રિજ પાસે આવેલ બસેરા પાર્ટી પ્લોટમાં થયેલી મારામારી મામલે સરખેજ પોલીસે 20 થી વધુ ટોળાઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. મારમારી કરનાર પાંચ આરોપી કરી ધરપકડ. શું હતી સમગ્ર ધટના?

Add Zee News as a Preferred Source

પોલીસ ગિરફ્તમાં રહેલ આરોપી સુરજ ભરવાડ, પ્રથમ ભરવાડ, ધીરેન ભરવાડ, અજય ભરવાડ અને મેહુલ ભરવાડની હત્યાના પ્રયાસ કેસમાં ધરપકડ કરી. આ પાંચેય આરોપીઓ મફતમાં ગરબા પાર્ટી પ્લોટમાં ઘુસવા સહ આયોજક ગાર્ડ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો. ઘટનાની વાત કરીએ તો બોપલના વકીલ બ્રિજ પાસે ગત્ત રાત્રિના 11.30 વાગ્યે બસેરા પાર્ટી પ્લોટમાં રાસ યાત્રી ગરબા ફ્રી એન્ટ્રી લઈને 5 જેટલા શખ્સો સિક્યુરિટી ગાર્ડ સાથે બબાલ કરી. 

જ્યાં ગેટ પર સહ આયોજક હિતેશસિંહ પરમાર સાથે બોલાચાલી કરી અને 20થી વધુના ટોળા આવીને જીવલેણ હુમલો કર્યો. જેમાં ગરબા પાર્ટી પ્લોટ ડેકોરેશન વાસના દંડા અને લોખંડની પાઇપ વડે આ શખ્સોએ મારમારી કરી હતી. જેમાં બે વ્યક્તિ ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ મામલે મારમારી માં સરખેજ પોલીસે 20થી વધુના ટોળા વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોધી પાંચ આરોપી ધરપકડ કરી.

પોલીસે પકડેલ આરોપીઓ ગરબા પાર્ટી પ્લોટમાં સિંગર ગોપાલ ભરવાડ હોવાથી હેબતપુર ગામના લોકો આવ્યા હતા. જેમની પાસે પાસ ના હોવાથી ફ્રીમાં એન્ટ્રી કરવા માટે બબાલ કરી હતી જેમાં ડેકોરેશન ની વસ્તુથી મારમારી કરી ફરાર થઇ ગયા હતા. ત્યાં પોલીસ ધટના સ્થળે પહોંચી સમગ્ર મામલે મામલો થાળે પાડ્યો હતો. હાલ સરખેજ પોલીસે પાંચેય આરોપીની ધરપકડ કરી અન્ય હુમલો કરનારા શોધખોળ શરૂ કરી છે. પાર્ટી પ્લોટ માં થયેલી બબાલ થતા જ ગરબા રોકી દેવાની ફરજ પડી હતી..જેને લઈ સરખેજ પોલીસે ગુનો નોધી સીસીટીવી આધારે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratAhmdabadRiotAhmedabad Newsfamous Garbaentry without ticketcomplaint

Trending news