ગુજરાતના કયા મંત્રી પાસે છે કેટલી સંપત્તિ? રિવાબા જાડેજા સૌથી અમીર મંત્રી, રિપોર્ટમાં ખુલાસો
Richest Minister In Gujarat : ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળના 90% સભ્યો કરોડપતિ છે, જેમાં નવા મંત્રી બનેલા રિવાબા જાડેજા સૌથી ધનિક છે; તેમની સંપત્તિ જાણો
Gujarat Poltics : ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાતમાં ભાજપ સરકારે ગયા શુક્રવારે 26 મંત્રીઓ સાથે નવી મંત્રીમંડળની રચના કરી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સિવાય સમગ્ર મંત્રીમંડળે રાજીનામું આપ્યાના એક દિવસ પછી જ શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાયો હતો. જેમા નવા મંત્રીઓની જાહેરાત થઈ, પંરતું હવે ગુજરાતના મંત્રીઓની મિલકતની પણ માહિતી સામે આવી છે.
ગયા અઠવાડિયે ગુજરાતમાં રાજ્ય મંત્રીમંડળના ફેરબદલ બાદ, મંત્રીઓ અંગેનો એક અહેવાલ બહાર આવ્યો છે. તેમાં જણાવાયું છે કે નવા મંત્રીમંડળના સૌથી ધનિક સભ્ય ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રીવાબા જાડેજા છે, જે પહેલી વાર મંત્રી બન્યા છે. તેમણે ₹97.35 કરોડ (આશરે $1.7 બિલિયન) ની સંપત્તિ જાહેર કરી છે. આ જ અહેવાલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જયરામભાઈ ચેમાભાઈ ગામીત મંત્રીમંડળના સૌથી ગરીબ મંત્રી છે. અહેવાલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે મંત્રીમંડળમાં મહિલાઓની ભાગીદારી અત્યંત ઓછી છે, 26 સભ્યોમાંથી માત્ર 3 (12%) મહિલાઓ છે. આ ADR રિપોર્ટ મુખ્યમંત્રી સહિત 26 મંત્રીઓ દ્વારા રજૂ કરાયેલા સ્વ-શપથિત સોગંદનામા પર આધારિત છે.
નિઝર બેઠકના ધારાસભ્ય સૌથી ગરીબ મંત્રી છે
ADR રિપોર્ટ મુજબ, રાજ્ય મંત્રીમંડળના 26 સભ્યોમાંથી 23 (88%) કરોડપતિ છે. તેમણે ₹1 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જાહેર કરી છે, જ્યારે બધા મંત્રીઓની સરેરાશ સંપત્તિ મૂલ્ય ₹11.12 કરોડ છે. તેમાંથી, જામનગર ઉત્તરના ધારાસભ્ય રીવાબા જાડેજા સૌથી ધનિક મંત્રી છે, જેમણે ₹97.35 કરોડની સંપત્તિ જાહેર કરી છે. નિઝર (ST) બેઠકના ધારાસભ્ય જયરામભાઈ પાસે સૌથી ઓછી સંપત્તિ છે, જેમણે માત્ર ₹46.96 લાખની સંપત્તિ જાહેર કરી છે.
69% સભ્યો પાસે બાકી જવાબદારીઓ છે
એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR) ના આ રિપોર્ટ મુજબ, લગભગ 69% કેબિનેટ સભ્યો, અથવા 18 સભ્યો પાસે બાકી જવાબદારીઓ છે. ભાવનગર ગ્રામીણના ધારાસભ્ય પુરુષોત્તમભાઈ સોલંકી ₹8.93 કરોડની કુલ જવાબદારીઓ સાથે યાદીમાં આગળ છે.
23% મંત્રીઓએ ફક્ત 8મા કે 12મા ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે
શૈક્ષણિક લાયકાત અંગે, અહેવાલ દર્શાવે છે કે ૧૬ મંત્રીઓ (૬૨%) ઉચ્ચ શિક્ષિત (સ્નાતક અથવા ઉચ્ચ ડિગ્રી) છે, જ્યારે ૬ મંત્રીઓ (૨૩%) માત્ર ૮મા કે ૧૨મા ધોરણ સુધી જ ભણેલા છે, અને ૪ મંત્રીઓ પાસે ડિપ્લોમા છે.
૫૮% મંત્રીઓ ૫૧ વર્ષથી વધુ ઉંમરના છે
મંત્રીઓની ઉંમર અંગે, ફક્ત ૧૦ (૩૮%) સભ્યોને યુવાન તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. તેમની ઉંમર ૩૧ થી ૫૦ વર્ષની વચ્ચે છે, જ્યારે ૧૫ મંત્રીઓ (૫૮%) ૫૧ થી ૭૦ વર્ષની વય જૂથમાં છે. ફક્ત એક મંત્રી ૭૧ વર્ષનો છે. ગુનાહિત પૃષ્ઠભૂમિ અંગે, ADR રિપોર્ટ મુજબ, ૫ મંત્રીઓ (૧૯%) એ પોતાની સામે ગુનાહિત કેસ જાહેર કર્યા છે, જ્યારે ૧ મંત્રી સામે ગંભીર ગુનાહિત કેસ નોંધાયેલ છે.
ગુજરાતમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલની આગેવાની હેઠળની ભાજપ સરકારે શુક્રવારે ૨૬ મંત્રીઓ સાથે નવી કેબિનેટની રચના કરી, જેમાં ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાની પત્ની રીવાબા જાડેજાનો પણ સમાવેશ થાય છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સિવાય સમગ્ર મંત્રીમંડળે રાજીનામું આપ્યાના એક દિવસ પછી જ શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાયો હતો. હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ સાથે વાત કરતા, ભાજપના એક વરિષ્ઠ નેતાએ જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ અને 2027ની રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પહેલા મુખ્ય પ્રધાન અને પક્ષના નેતૃત્વને વ્યૂહાત્મક પુનર્ગઠન માટે મુક્ત લગામ આપવા માટે મંત્રીઓને ગુરુવાર બપોર સુધીમાં તેમના રાજીનામા સુપરત કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું.
