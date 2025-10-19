રિવાબા જાડેજા: ૩ વર્ષમાં આમ જ નથી બન્યાં ગુજરાતનાં મંત્રી, જાણી લો 2018નો એ કિસ્સો જેણે બદલી નાખી જિંદગી!
Rivaba Jadeja News: રિવાબા જાડેજા માત્ર 34 વર્ષની ઉંમરે ગુજરાતનાં મંત્રી બન્યાં છે. તેઓ 25 મંત્રીઓમાં સૌથી યુવા અને સૌથી ધનિક મંત્રી છે. રિવાબા જાડેજાએ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો છે. રાજકોટમાં ઉછરેલાં રિવાબાને છેલ્લા 10 વર્ષમાં દરેક મોરચે સફળતા મળી છે.
Rivaba Jadeja News: ક્રિકેટર રવીન્દ્ર જાડેજાનાં પત્ની રિવાબા જાડેજા 31 વર્ષની ઉંમરે ગુજરાતના ધારાસભ્ય બન્યાં હતાં, ત્યારે તેમણે પતિની સાથે 'MLA Gujarat'ની પ્લેટ લઈને એક ફોટો પણ પોસ્ટ કર્યો હતો. માત્ર ત્રણ વર્ષમાં તેઓ ગુજરાતના મંત્રી બની ગયાં છે. શુક્રવારે તેમને ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત દ્વારા પદ અને ગોપનીયતાના શપથ લેવડાવવામાં આવ્યા હતા.
મૂળ રૂપે રાજકોટનાં રહેવાસી રિવાબા જાડેજા ક્ષત્રિય પરિવારમાંથી આવે છે. તેઓ 2016માં રવીન્દ્ર જાડેજા સાથે લગ્નગ્રંથિથી જોડાયાં હતાં. આ રીતે માત્ર 10 વર્ષમાં તેમણે મોટી પ્રગતિ હાંસલ કરી છે. તેઓ માત્ર સૌથી યુવા મંત્રી જ નહીં પરંતુ સૌથી ધનિક પણ છે. આ જ કારણ છે કે મંત્રી બન્યા બાદ રિવાબા સતત ચર્ચામાં છે. ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળના સૌથી યુવા સભ્ય બનેલાં રિવાબા જાડેજાને પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને પ્રૌઢ શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે.
2018માં મેળવી હતી પ્રસિદ્ધિ
મિકેનિકલ એન્જિનિયર રિવાબા સૌપ્રથમ 2018માં ફિલ્મ 'પદ્માવત'ના વિરોધ દરમિયાન ચર્ચામાં આવ્યાં, જેના કારણે તે જ વર્ષે તેમને કરણી સેનાની મહિલા પાંખના પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યાં. 'ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા' સાથે વાત કરતાં તેમના પિતા હરદેવસિંહે યાદ કર્યું કે તે જ વર્ષે પાછળથી રવીન્દ્ર જાડેજા અને રિવાબા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યાં હતા. તેમણે તેમને રાજકારણમાં જોડાવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. વડાપ્રધાને કહ્યું કે જ્યારે તમે બધાની સેવા કરી શકો છો, તો પછી એક સમુદાયની સેવા શા માટે કરવી? આનાથી તેમને સામાજિક કાર્ય કરવાની પ્રેરણા મળી.
પીએમ મોદીના વિશ્વાસ પર ખરાં ઊતર્યાં
ત્યારબાદ તેઓ 2019માં ભાજપમાં જોડાયાં. ત્યારબાદ જામનગર જિલ્લાના 200થી વધુ ગામોને આવરી લેતા મહિલા સશક્તિકરણ અભિયાન સાથે તેમણે ટૂંક સમયમાં પોતાની ઓળખ બનાવી લીધી. સામાજિક કાર્યો પ્રત્યે રિવાબાની પ્રતિબદ્ધતા કોવિડ મહામારી દરમિયાન તેમના કામમાં સ્પષ્ટ થઈ હતી અને જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં ચક્રવાત આવ્યા હતા. તેમણે લોકોને ભોજન પૂરું પાડ્યું. આ ઉપરાંત સેનેટરી પેડ્સનું વિતરણ કર્યું. રિવાબા અહીં જ ન અટક્યાં, તેમણે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારીમાં જરૂરિયાતમંદોને મદદ કરી. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ તેમણે 111 છોકરીઓને મદદ કરી, જેને પીએમ મોદી દ્વારા માન્યતા મળી.
રિવાબા પાસે કેટલી સંપત્તિ?
જામનગર ઉત્તરના ધારાસભ્ય રિવાબા, વિધાનસભાના સૌથી ધનિક મંત્રી પણ છે, તેમણે પોતાના ચૂંટણી સોગંદનામામાં 97 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જાહેર કરી છે. તેઓ ઉદ્યોગપતિ હરદેવસિંહ સોલંકી અને નિવૃત્ત રેલવે કર્મચારી પ્રફુલ્લબાનાં એકમાત્ર સંતાન છે. રિવાબા રાજકોટના યુનિવર્સિટી રોડ અને કોઠી કમ્પાઉન્ડ વિસ્તારમાં ઉછર્યાં અને મોટા થયા છે. ત્યારબાદ તેમણે નિર્મલા કોન્વેન્ટ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કર્યો. 2016માં ક્રિકેટર રવીન્દ્ર સિંહ જાડેજા સાથે લગ્ન કર્યા પછી, તેઓ સંપૂર્ણપણે લોકોની નજરમાં આવ્યાં.
