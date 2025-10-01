Prev
અમદાવાદના વાડજ જંક્શનથી રાણીપ જવાનો રસ્તો બંધ, વૈકલ્પિક રૂટ જાહેર; જાણો શા માટે રસ્તો બંધ કરાશે?

Vadaj Junction to Ranip Road from closed: અમદાવાદના વાડજ જંક્શન પર ચાલી રહેલા વિકાસ કાર્યોને કારણે વાડજથી રાણીપ તરફ જતો મુખ્ય રસ્તો બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય વાહનચાલકોની સુરક્ષા અને ચાલી રહેલા કામની સરળતા માટે લેવાયો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 01, 2025, 12:36 PM IST

Vadaj Junction to Ranip Road from closed: અમદાવાદના વાડજ જંકશન ઉપર ફોરલેન ફલાયઓવરબ્રિજ તથા ટુલેન અંડરપાસ બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. વાડજ જંકશન ઉપર પાઈલકેપ,પીયર તથા પીયરકેપની કામગીરી કરવાની હોવાથી ત્રણ ઓકટોબરથી બે મહીના અથવા વાડજ જંકશન ઉપર કામગીરી પુરી થાય ત્યાં સુધી વાડજ જંકશનથી રાણીપ જવાનો રસ્તો બંધ રહેશે. ટ્રાફિકને વાડજ જંકશનથી ભીમજીપુરા ચાર રસ્તા થઈને ડાઈવર્ટ કરાશે.

મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના બ્રિજ પ્રોજેકટ વિભાગ તરફથી વાડજ જંકશન ઉપર ફોરલેન ફલાયઓવરબ્રિજ બનાવવા અપાયેલી કામગીરી હમણા સુધી મંથરગતિથી ચાલી રહી હતી. આગામી ફેબુ્આરી માસમાં કોર્પોરેશનની સામાન્ય ચૂંટણી આવતી હોવાથી આ ફલાયઓવરબ્રિજની કામગીરી ઝડપથી પુરી કરાવવાની દિશામાં આદેશ થતા વાડજ જંકશન ઉપરથી રાણીપ તરફ જતો રસ્તો ટ્રાફિક માટે બંધ કરી ટ્રાફિકને વાડજ જંકશનથી ભીમજીપુરા ચાર રસ્તા થઈ રામાપીરના ટેકરા તરફથી રાણીપ તરફ જવાના રસ્તે તેમજ વાડજ જંકશનથી ભીમજીપુરા ચાર રસ્તા થઈ અખબારનગર સર્કલથી નેશનલ હેન્ડલુમ જંકશન તરફ જતા રોડ ઉપર ડાઈવર્ટ કરવામા આવશે.

ક્યારથી રસ્તો બંધ થશે?
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, વાડજ જંક્શન પરનો આ રસ્તો ત્રણ ઓક્ટોબરથી કામગીરી પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી વાહનવ્યવહાર માટે બંધ રહેશે.

શા માટે રસ્તો બંધ કરાશે?
વાડજ જંક્શન પર હાલમાં ફોરલેન ફ્લાયઓવર બ્રિજ અને ટુ લેન અંડરપાસના નિર્માણની મહત્ત્વપૂર્ણ કામગીરી ચાલી રહી છે. આ કામગીરી માટે અમુક સ્ટ્રક્ચરલ વર્ક (માળખાકીય કામ) કરવાનું હોવાથી સુરક્ષાના ભાગરૂપે આ માર્ગને બંધ રાખવો જરૂરી બન્યો છે.

ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન (વૈકલ્પિક રૂટ)
વાડજથી રાણીપ તરફ જતા વાહનચાલકો માટે ટ્રાફિક પોલીસે વૈકલ્પિક રૂટ જાહેર કર્યો છે. વાડજ જંક્શનથી રાણીપ તરફ જવા માંગતા વાહનચાલકોએ હવે વાડજ જંક્શનથી ભીમજીપુરા ચાર રસ્તા તરફ વળવું પડશે અને ત્યાંથી આગળ વધીને રાણીપ તરફ જઈ શકશે. તંત્ર દ્વારા વાહનચાલકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન જાહેર કરેલા વૈકલ્પિક માર્ગનો ઉપયોગ કરે અને કામગીરી પૂર્ણ થવામાં સહકાર આપે. અસુવિધા બદલ ટ્રાફિક વિભાગ દિલગીરી વ્યક્ત કરે છે.
 

gujaratAhmdabadroadAhmedabadVadaj JunctionRanip closedalternative routeannounced

