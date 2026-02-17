Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

રાજસ્થાનમાં સરપંચની ચૂંટણી જીતવા ઘાટલોડિયામાં ચોરી! અમદાવાદમાં બે મોટી ગેંગનો પર્દાફાશ, લાખોનો મુદ્દામાલ જપ્ત

Ahmedabad News: અમદાનાદના ઘાટલોડિયાની નિકિતા પાર્ક સોસાયટીમાં બંધ મકાનમાં 38 લાખની ચોરીનો ભેદ પણ ખુલી ગયો છે. ઝોન-1 LCBની ટીમે 200થી વધુ CCTV તપાસ્યા બાદ રાજસ્થાનના આરોપી દિનેશ મીણાને 38 લાખના દાગીના સાથે ઝડપી લીધો હતો. દિનેશ મિણા પોતાના સાગરિતો કમલેશ અને ઈશ્વર સાથે રાજસ્થાનથી બાઈક પર અમદાવાદ આવી બે દિવસ સુધી રેકી કરી હતી. બાદમાં રાત્રિના સમયે વેન્ટિલેશન મારફતે ઘરમાં પ્રવેશી દાગીનાની ચોરી કરી હતી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:36 AM IST

Trending Photos

રાજસ્થાનમાં સરપંચની ચૂંટણી જીતવા ઘાટલોડિયામાં ચોરી! અમદાવાદમાં બે મોટી ગેંગનો પર્દાફાશ, લાખોનો મુદ્દામાલ જપ્ત

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં વધતી જતી ઘરફોડ ચોરીની ઘટનાઓ વચ્ચે અમદાવાદ પોલીસની ઝોન-1 LCB (લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ)ની ટીમને મોટી સફળતા મળી છે. ઘાટલોડિયા અને નવરંગપુરા વિસ્તારમાં થયેલી લાખોની ચોરીના ભેદ ઉકેલાયા છે. નવાઈની વાત એ છે કે, એક ગેંગે અંગે મોટો ખુલાસો થયો છે. જેમાં રાજસ્થાનમાં સરપંચની ચૂંટણી જીતવા માટે ચોરી કરી હતી, જ્યારે બીજી ગેંગ ગોવા-મુંબઈમાં જલસા કરવા માટે ગુનાને અંજામ આપતી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

રાજસ્થાનથી બાઈક પર આવી 38 લાખની ચોરી કરી
અમદાવાદના પોશ વિસ્તાર ગણાતા ઘાટલોડિયાની નિકિતા પાર્ક સોસાયટીમાં એક બંધ મકાનને નિશાન બનાવી તસ્કરો 38 લાખ રૂપિયાના દાગીના ચોરી ગયા હતા. આ હાઈ-પ્રોફાઈલ કેસને ઉકેલવા પોલીસે 200થી વધુ CCTV કેમેરા ફૂટેજ તપાસ્યા હતા. આખરે ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી પોલીસે રાજસ્થાનના આરોપી દિનેશ મીણાને ઝડપી પાડ્યો છે.

તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગતો
આરોપી દિનેશના સાગરીત કમલેશનો ભાઈ મુકેશ ઉર્ફે સુનિલ રાજસ્થાનના ડુંગરપુરના કલાસુવા ગામમાં સરપંચની ચૂંટણી લડી રહ્યો હતો. સામે પક્ષના ઉમેદવારને હરાવવા અને ચૂંટણી ખર્ચ કાઢવા માટે આ ટોળકીએ ચોરીનો પ્લાન ઘડ્યો હતો. દિનેશ, કમલેશ અને ઈશ્વર રાજસ્થાનથી બાઈક પર અમદાવાદ આવ્યા હતા. બે દિવસ સુધી રેકી કર્યા બાદ રાત્રિના સમયે વેન્ટિલેશનના ભાગેથી ઘરમાં પ્રવેશી આખી ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો.

નવરંગપુરામાં 23 લાખની ચોરી: મોજશોખ માટે બન્યા તસ્કર
બીજી તરફ, નવરંગપુરાના નક્ષત્ર એપાર્ટમેન્ટમાં 9 ફેબ્રુઆરીએ થયેલી 23 લાખની ચોરીમાં પણ પોલીસે સફળતા મેળવી છે. આ કેસમાં પોલીસે ફરહાન પઠાણ, ફરાઝ અંસારી અને એક સગીરની અટકાયત કરી છે. તેમની પાસેથી 17 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.

ચોરી કરવાની રીત
આ આરોપીઓ ડિલિવરી બોય બનીને એપાર્ટમેન્ટમાં પ્રવેશતા હતા. પાર્સલ આપવાના બહાને બંધ મકાનોની રેકી કરતા અને ત્યારબાદ તાળા તોડીને ચોરી કરતા હતા. ચોરી કર્યા બાદ આ ટોળકી સીધી મુંબઈ કે ગોવા ઉપડી જતી હતી. ત્યાં ચોરીના પૈસાથી એશ-આરામ કર્યા બાદ જ્યારે મામલો શાંત પડે ત્યારે ફરી અમદાવાદ આવી નવો ગુનો આચરતા હતા. નોંધનીય છે કે, ઝોન-૧ LCB એ આ બંને કેસમાં મુદ્દામાલ રિકવર કરવાની સાથે અન્ય ફરાર આરોપીઓને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આ ધરપકડથી શહેરના પોશ વિસ્તારોમાં થતી ઘરફોડ ચોરીની ઘટનાઓ પર લગામ આવશે તેવી આશા છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gujaratAhmedabadRobberyGhatlodiasarpanch electionsRajasthanTwo big gangs bustedAhmedabad News

Trending news