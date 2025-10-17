Prev
રોહિત શર્માએ વજન કેમ ઘટાડ્યું? શું હતું બોડી ટ્રાન્સફોર્મેશનનું સાચું કારણ, અભિષેક નાયરે કર્યો ખુલાસો

Rohit Sharma Weight Loss: રોહિત શર્મા 19 ઓક્ટોબરથી ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શરૂ થનારી ત્રણ મેચની ODI સિરીઝમાં રમતા જોવા મળશે. પરંતુ આ સિરીઝ માટે 'હિટમેન' રોહિત શર્માએ વજન કેવી રીતે ઘટાડ્યું, અભિષેક નાયરે એક વીડિયોમાં સંપૂર્ણ વાત જણાવી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:27 PM IST

પરંતુ આ સિરીઝમાં એક વસ્તુજે અલગ જોવા મળશે, તે હશે રોહિત શર્માનું બોડી ટ્રાન્સફોર્મેશન. રોહિતે પોતાનું વજન ઘટાડ્યું છે અને તેઓ ખૂબ જ સ્લિમ જોવા મળી રહ્યા છે.

ટીમ ઈન્ડિયાના પૂર્વ આસિસ્ટન્ટ કોચ અને રોહિત શર્માના નજીકના મિત્ર અભિષેક નાયરે રોહિત શર્માના બોડી ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં મુખ્ય ભૂમિકા નિભાવી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આગામી સિરીઝ પહેલા નાયરે જણાવ્યું કે, રોહિતનો ઉદ્દેશ્ય શિસ્ત અને સખત મહેનત દ્વારા બધી શંકાઓને દૂર કરવાનો હતો, જેથી તે સ્વસ્થ, ફાસ્ટ અને ફિટ રહે.

રોહિત શર્માએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI સિરીઝ પહેલા પોતાની ફિટનેસમાં શાનદાર બદલાવ કર્યો છે. હિટમેને પોતાનું વજન નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડ્યું છે, તેના માટે તેમણે ડાયટ પ્લાન અપનાવ્યો છે. જેમાં ઓછું કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ અને હાઈ પ્રોટીનવાળું સંતુલિત, ન્યુટ્રિન્ટ રિચ ડાયટ પર ધ્યાન આપ્યું છે.

રોહિતના વજન ઘટાડવા પાછળનું સાચું કારણ શું છે?
અભિષેક નાયરે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સને જણાવ્યું કે, "તેમના વિશે ઘણી વાતો થઈ, વજન વધવાની કેટલીક વધુ તસવીરો પણ એરપોર્ટ પર સામે આવી. તેથી તે બધું તેને બદલવા અને ઘણી રીતે હેલ્ધી, ફાસ્ટ અને ફિટ રહેવા માટે છે."

નોંધનીય છે કે, રોહિત ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ મેચની ODI સિરીઝ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચ્યો છે. જે 19 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની છે. નોંધનીય છે કે, રોહિતે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ફાઇનલ દરમિયાન ભારતની ODI ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, પરંતુ હવે શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમશે.

ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ભારતની 15 સભ્યોની વનડે ટીમઃ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (વાઈસ-કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર) અને યશસ્વી જયસ્વાલ.

 

 

ભારત સામે ઓસ્ટ્રેલિયાની વનડે ટીમ:
મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), જેવિયર બાર્ટલેટ, કૂપર કોનોલી, બેન દ્વારશુઇસ, નાથન એલિસ, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, મેથ્યુ કુહનેમેન, માર્નસ લાબુશેન, મિશેલ ઓવેન, જોશ ફિલિપ, મેથ્યુ રેનશો, મેથ્યુ શોર્ટ, મિશેલ સ્ટાર્ક. માત્ર મેચ 2 અને 3 માટે: એડમ ઝામ્પા, એલેક્સ કેરી, જોશ ઇંગ્લિસ

Rohit SharmaRohit Sharma weight lossRohit Sharma fitness transformationરોહિત શર્મારોહિત શર્માએ કેમ ઘટાડ્યું વજન

