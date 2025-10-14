ગુજરાતમાં મોટા ગરબડ ગોટાળા! 8 મોટા શહેરનું સાત વર્ષથી ઓડિટ જ નથી થયું, RTI માં ખુલાસો
Gujarat Audit News : ગુજરાતના આઠ મુખ્ય શહેરોનું સાત વર્ષથી ઓડિટ થયું નથી, જેના કારણે કરવેરાના નાણાં પર સવાલ ઉભા થયા છે, એક RTI દ્વારા ખુલાસો થયો છે
Gujarat Municipal Corporations : ગુજરાતના આઠ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોનું ઘણા વર્ષોથી ઓડિટ થયું નથી. અમદાવાદ, સુરત અને વડોદરા જેવા મુખ્ય શહેરોમાં ઓડિટ સાત વર્ષથી બાકી છે. અંદાજે ₹2 લાખ કરોડના ખર્ચનો હિસાબ હજુ પણ બાકી છે. અર્થશાસ્ત્રી પ્રોફેસર હેમંત શાહે આને કાયદાનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું અને કહ્યું કે તે સુશાસનના નામે જનતા સાથે છેતરપિંડી છે.
ગુજરાતમાં સુશાસનના દાવાઓ વચ્ચે, એક મોટો ખુલાસો થયો છે. રાજ્યના આઠ મુખ્ય મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોનું ઘણા વર્ષોથી ઓડિટ થયું નથી. અમદાવાદ, વડોદરા અને સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોનું સાત વર્ષથી ઓડિટ થયું નથી. આ માહિતી RTI દ્વારા પ્રકાશમાં આવી છે.
RTI દસ્તાવેજોએ ખુલાસો કર્યો છે કે આઠ મુખ્ય મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો: અમદાવાદ, ગાંધીનગર, રાજકોટ, જામનગર, ભાવનગર, જૂનાગઢ, સુરત અને વડોદરા માટે ઘણા વર્ષોથી એક પણ ઓડિટ પૂર્ણ થયું નથી. આ શહેરોના નાગરિકોને જાહેર નાણાં કેવી રીતે ખર્ચવામાં આવી રહ્યા છે તે અંગે અસરકારક રીતે અંધારામાં છોડી દેવામાં આવ્યા છે. આ કારણે ગુજરાતનું શહેરી શાસન નાણાકીય સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે.
કાયદાની કલમ 4(1) હેઠળ દાખલ કરાયેલી RTI ના જવાબમાં લોકલ ફંડ એકાઉન્ટ્સ ઓફિસના ડિરેક્ટર પાસેથી મેળવેલા ડેટામાં જણાવાયું છે કે ગુજરાત લોકલ ફંડ ઓડિટ એક્ટ, 1963નું ઉલ્લંઘન કરીને, નાગરિક ભંડોળમાં હજારો કરોડ રૂપિયા કેવી રીતે ઓડિટ વગર રહ્યા છે. બેકલોગનો અર્થ એ છે કે ગુજરાતના સૌથી મોટા શહેરોમાં રૂ. 2 લાખ કરોડથી વધુના મ્યુનિસિપલ ખર્ચનું ક્યારેય ફરજિયાત નાણાકીય ચકાસણી કરવામાં આવી નથી.
2024-25માં આશરે ₹12,000 કરોડના વાર્ષિક બજેટ સાથે, અમદાવાદ નાગરિક સંસ્થાએ 2017-18 થી ઓડિટ પૂર્ણ કર્યું નથી, જે લગભગ એક શહેર માટે અનવેરિફાઇડ એકાઉન્ટ્સમાં આશરે ₹50,000 કરોડ જેટલું થાય છે. સુરત અને વડોદરામાં પણ આવી જ પેટર્ન જોવા મળે છે, જ્યારે અન્ય કોર્પોરેશનો ચારથી છ વર્ષ સુધી ઓડિટ વગર રહ્યા છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ માત્ર ટેકનિકલ ખામી નથી, પરંતુ ગહન શાસન નિષ્ફળતા છે.
ગુજરાતના જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી પ્રોફેસર હેમંત શાહે જણાવ્યું હતું કે સરકારી ઓડિટ દર વર્ષે ફરજિયાત છે અને આવું ન કરવાથી કાયદાનું ઉલ્લંઘન થાય છે. તેમણે કહ્યું કે સુશાસનનો અર્થ પારદર્શિતા થાય છે, પરંતુ ગુજરાતમાં, જાહેર કર વસૂલાતનો હિસાબ વગર ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યો છે. શાહના મતે, સરકારે ₹2 લાખ કરોડના ખર્ચ છુપાવીને આશરે 20 મિલિયન લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી છે.
આઠ મુખ્ય મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાં સાત વર્ષથી ઓડિટ કરવામાં આવ્યા નથી. અમદાવાદ, વડોદરા અને સુરતમાં લગભગ 15 મિલિયન લોકો રહે છે. આ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોનું વાર્ષિક બજેટ ₹10,000 થી ₹12,000 કરોડની વચ્ચે છે. દરમિયાન, રાજકોટમાં છ વર્ષથી, જામનગર અને ભાવનગરમાં પાંચ વર્ષથી અને જૂનાગઢ અને ગાંધીનગરમાં ચાર વર્ષથી ઓડિટ બાકી છે.
સરકાર પર ₹2 લાખ કરોડના ગેરરીતિનો આરોપ
પ્રોફેસર શાહે સમજાવ્યું કે 2011 માં, CAG ના માર્ગદર્શન હેઠળ સ્થાનિક ભંડોળ ખાતાના મહાનિરીક્ષક દ્વારા તમામ આઠ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોનું ઓડિટ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ 14 વર્ષમાંથી સાત વર્ષનું ઓડિટ કરવામાં આવ્યું નથી. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો દ્વારા બેદરકારી અને સમયસર હિસાબ રજૂ કરવામાં નિષ્ફળતાએ પારદર્શિતાને નબળી પાડી છે. આ બાબતે સરકાર તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી. મ્યુનિસિપલ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે 2018-19 માટે ઓડિટ હાલમાં ચાલી રહ્યું છે અને રિપોર્ટ પછીથી રજૂ કરવામાં આવશે.
નોંધનીય છે કે, ગુજરાત લોકલ ફંડ ઓડિટ એક્ટ, ૧૯૬૩, કલમ ૪ હેઠળ તમામ સ્થાનિક સંસ્થાઓના વાર્ષિક ઓડિટનો આદેશ આપે છે. ૧૧મા કેન્દ્રીય નાણા પંચ (૨૦૦૦-૦૫) એ ભલામણ કરી હતી કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોનું ઓડિટ કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ (CAG) ના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવે, જેના અહેવાલો રાજ્ય વિધાનસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
૬ મે, ૨૦૦૫ ના રોજ નાણા વિભાગના ઠરાવ અને બાદમાં ૨૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૧ ના રોજ એક પરિપત્રે આને કાયદેસર રીતે બંધનકર્તા બનાવ્યું હતું. CAG એ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯ માં પણ બિન-પાલન પર નિશાન સાધ્યું હતું, જેમાં ગુજરાતને સમયસર ઓડિટ સુનિશ્ચિત કરવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.
૨૦૧૧ માં, જવાબદારીને મજબૂત બનાવવા માટે ગુજરાત પ્રાંતીય મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટ, ૧૯૪૯ માં કલમ ૧૦૮A ઉમેરવામાં આવી હતી. છતાં, RTI જવાબ પુષ્ટિ કરે છે કે આમાંથી કોઈ પણ નિર્દેશ અસરકારક રીતે લાગુ કરવામાં આવ્યો નથી.
