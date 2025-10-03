Prev
'મંગાવ્યું પનીર ચીલી અને પીરસાયું ચિકન ચીલી'! વસ્ત્રાપુરની જાણીતી હોટલમાં ગ્રાહકને કડવો અનુભવ

Ahmdabad News: બહાર નું ખાવાના શોખીનો માટે ચેતવાવરૂપ કિસ્સો. મંગાવ્યું પનીર ચીલી અને પીરસાયું ચિકન ચીલી. વસ્ત્રાપુરની ધ પાર્ક રેસીડેન્સી હોટલમાં યુવકને કડવો અનુભવ. જૈન યુવકે પનીર ચીલી મંગાવ્યું અને હોટેલ ચિકન ખવડાવી દીધું હોવાનો આરોપ.  યુવકને માલૂમ પડતા હોટેલ પાર્ક રેસીડેન્સીની બેદરકારી સામે આવી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 03, 2025, 12:03 PM IST

Ahmdabad News: અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં આવેલી ધ પાર્ક રેસીડેન્સી હોટેલ વિવાદમાં આવી છે. એક યુવકે હોટેલમાં ભોજન મંગાવ્યું હતું, પરંતુ એક ભૂલને કારણે તેને મોટો આઘાત લાગ્યો હતો. જી હા...યુવકે મંગાવ્યું પનીર ચીલી અને પીરસાયું ચિકન ચીલી... આ સાથે જ બહારના ખોરાકના શોખીનો માટે ચેતવણીરૂપ કિસ્સો અમદાવાદમાંથી સામે આવ્યો છે, જ્યાં એક પ્રતિષ્ઠિત હોટેલમાં ગ્રાહકને કડવો અને આઘાતજનક અનુભવથયો છે.

મળતી માહિતી મુજબ, યુવકે જૈન હોવા છતાં મેનૂમાંથી પનીર ચીલીનો ઓર્ડર આપ્યો હતો. જોકે, હોટેલના સ્ટાફની ગંભીર બેદરકારીને કારણે યુવકને પનીર ચીલીની જગ્યાએ ચિકન ચીલી પીરસવામાં આવ્યું હતું. યુવકને ભોજન આરોગતી વખતે કંઈક અજુગતું લાગ્યું અને તપાસ કરતાં તેને માલૂમ પડ્યું કે તેને નોન-વેજ ભોજન આપવામાં આવ્યું છે. નોન-વેજ ભોજન પીરસાયું હોવાની જાણ થતાં જ ગ્રાહક યુવકે હોટેલમાં ભારે હંગામો મચાવ્યો હતો. આ ઘટનાથી યુવક આઘાત અને ગુસ્સાની લાગણી અનુભવી રહ્યો હતો.

હોટેલની ગંભીર બેદરકારી: વેજ અને નોન-વેજ એક જ કિચનમાં?
આ ઘટનામાં હોટેલ પાર્ક રેસીડેન્સીની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે. તપાસ દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું છે કે આ હોટેલ વેજ (શાકાહારી) અને નોન-વેજ (માંસાહારી) ભોજન એક જ કિચનમાં તૈયાર કરતી હતી. આ પ્રકારની પ્રેક્ટિસને કારણે જ ગંભીર ભૂલ થઈ અને શાકાહારી ગ્રાહકના ભોજનમાં માંસાહારી વાનગી આવી ગઈ. ગ્રાહકો પાસેથી ઊંચા રૂપિયા વસૂલતી હોવા છતાં હોટેલ દ્વારા સ્વચ્છતા અને ફૂડ સેફ્ટીના માપદંડોની જાળવણીમાં આ પ્રકારની બેદરકારી રાખવામાં આવતા સવાલો ઉભા થયા છે.

AMC કરશે કાર્યવાહી
આ સમગ્ર મામલે હવે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા ધ પાર્ક રેસીડેન્સી હોટેલ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. ફૂડ સેફ્ટી અને હાઈજીનના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ હોટેલને દંડ થઈ શકે છે અથવા અન્ય પગલાં લેવામાં આવી શકે છે. આ ઘટના બહારના ખાવાના શોખીન એવા લોકો માટે એક બોધપાઠ છે, જેમણે ખાસ કરીને ધાર્મિક અથવા સ્વાસ્થ્યના કારણોસર પોતાના ભોજનની શુદ્ધતા અંગે સજાગ રહેવાની જરૂર છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

gujaratAhmdabadNON-VEGVastrapur HotelcustomersThe Park Residency in Vastrapurઅમદાવાદવસ્ત્રાપુરવસ્ત્રાપુરની હોટલહોટલમાં ગ્રાહકને કડવો અનુભવ

