સુરતમાં શેરસિંહ રાણાના સ્વાગતમાં નિયમોની ઐસી-તૈસી! 25થી વધુ કાળી કારની રેલી, VIDEO VIRAL

Shersingh Rana Surat Unauthorized Rally: શેરસિંહ રાણાની ફિલ્મી સ્ટાઈલમાં નીકળેલી રેલી અને સ્વાગતના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ થયા છે. ફૂલનદેવી હત્યા કેસમાં જામીન પર રહેલા પૂર્વ સાંસદ શેરસિંહ રાણાના સ્વાગત માટે સુરતમાં મંજૂરી વગર જ 25 જેટલી બ્લેક કલરની કારના કાફલા સાથે રેલી યોજાતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:53 AM IST

સુરતમાં શેરસિંહ રાણાના સ્વાગતમાં નિયમોની ઐસી-તૈસી! 25થી વધુ કાળી કારની રેલી, VIDEO VIRAL

Shersingh Rana Phoolan Devi Murder Case Bail Surat Unauthorized Rally: સુરતમાં એકવાર ફરી કાયદા વ્યવસ્થાનો ધજાગરો ઉડ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ વખતે પાંચ કે દસ નહીં, પણ લગભગ 25થી વધુ કાળા રંગની લક્ઝરી કારોની રેલી કાઢવામાં આવી હતી. આ રેલી અન્ય કોઈ વ્યક્તિ માટે નહીં, પરંતુ હંમેશાથી વિવાદોમાં રહેનાર અને કુખ્યાત શેરસિંહ રાણા માટે સુરતમાં કાઢવામાં આવી હતી. ફુલનદેવીની હત્યાના આરોપમાં તિહાર જેલમાં રહી ચૂકેલા શેરસિંહ રાણા હાલમાં 'રાષ્ટ્રીય જન લોક પાર્ટી' (RJP)ના સંયોજક તરીકે સુરતની મુલાકાતે આવ્યા હતા. તેઓ ઓલપાડ, વડોલી, વાંકકીમ ખાતેના એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાના હતા.

પરવાનગી વિના કાઢવામાં આવી રેલી
સુરત એરપોર્ટ પર તેમના સ્વાગત માટે શેરસિંહ રાણાના સમર્થકો 25થી વધુ કાળા કલરની લક્ઝરી કારો લઈને પહોંચી ગયા હતા. આ સમર્થકોએ વગર કોઈ પરવાનગીએ આ કાળી કારોની મોટી રેલી કાઢી હતી. કાયદાના નિયમોને નેવે મૂકીને કાઢવામાં આવેલી આ રેલીનો વીડિયો બનાવવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ તેને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ પણ કરવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાત કરણી સેના યુવા કાર્યકારીના હેન્ડલ પરથી વાયરલ, પોલીસે હાથ ધરી તપાસ
ઉલ્લેખનીય છે કે તમામ કારો કાળા રંગની અને લક્ઝેરિયસ હતી. આ વીડિયો ગુજરાત કરણી સેનાના એક યુવા કાર્યકારી દ્વારા પોતે પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર મૂકવામાં આવ્યો છે. વીડિયો જોતા સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે કે કારોનો આ કાફલો દિવસ દરમિયાન તેમજ રાત્રિના સમયે પણ બનાવવામાં આવ્યો હતો. જાહેર માર્ગો પર નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને અને પરવાનગી વિના આટલી મોટી કાર રેલી કાઢવામાં આવતા, હાલ આ સમગ્ર મામલે સુરત પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરનારા અને જાહેર શાંતિ જોખમમાં મૂકનારાઓ સામે પોલીસ શું પગલાં લે છે, તે જોવું રહ્યું.

કોણ છે શેરસિંહ રાણા?
શેરસિંહ રાણાનું મૂળ નામ પંકજ સિંહ પુંડિર) છે. તેમનો જન્મ ૧૭ મે, ૧૯૭૬ના રોજ ઉત્તરાખંડના રુડકીમાં થયો હતો. તેઓ એક ભારતીય રાજકારણી છે. તેમણે રાષ્ટ્રવાદી જનલોક પાર્ટી (R.J.P.) ની સ્થાપના કરી છે. જુલાઈ 2001માં ડાકુમાંથી રાજકારણી બનેલા ફૂલન દેવીની હત્યા કરવા બદલ તેમને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. આ હત્યા તેમણે બદલો લેવાના હેતુથી કરી હોવાનું કહેવાય છે, કારણ કે ફૂલન દેવી પર ૧૯૭૦ના દાયકાના અંતમાં અને ૧૯૮૦ના દાયકાની શરૂઆતમાં ઉચ્ચ જાતિના ૨૨ પુરુષોની હત્યાનો આરોપ હતો. 

ઑગસ્ટ ૨૦૧૪માં તેમને હત્યા અને ષડયંત્રના આરોપસર આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, પરંતુ ૨૦૧૬માં કોર્ટે તેમને જામીન પર મુક્ત કર્યા હતા. શેરસિંહ રાણાએ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના અવશેષો કંદહાર (અફઘાનિસ્તાન)થી ભારત લાવ્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે. તેમના જીવન પર આધારિત એક બાયોપિક ફિલ્મ પણ બની રહી છે. તેમણે ૨૦૧૮માં પ્રતિમા સિંહ સાથે લગ્ન કર્યા હતા.

