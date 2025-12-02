પાલતુ શ્વાન રાખવાના નિયમો વધુ કડક બનાવાયા! ગાંધીનગરમાં પણ રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત
Pet Dog Rules In Gandhinagar: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા પણ હવે પાલતુ શ્વાન રાખવા માટેના નિયમો વધુ કડક બનાવવામાં આવ્યા. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની જેમ જ ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાલતુ શ્વાનનું રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત કરતી નીતિ તૈયાર કરી સ્ટેન્ડિંગ બેઠકમાં મંજૂરી આપી દેવામાં આવી. મહાનગરપાલિકા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યા નવા નિયમો.
Pet Dog Rules In Gandhinagar: તાજેતરમાં ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાલતુ શ્વાન રાખવા માટેના નિયમોમાં કડકાઈ લાવવામાં આવી છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની જેમ જ, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાએ પણ હવે પાલતુ શ્વાનનું રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત બનાવતી એક નવી નીતિ તૈયાર કરી છે, જેને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા આ નવા નિયમોનો મુખ્ય હેતુ શહેરમાં પાલતુ શ્વાનોના સંચાલનને વ્યવસ્થિત કરવાનો અને જાહેર સલામતી તથા સ્વચ્છતા જાળવવાનો છે.
નવા નિયમો અંતર્ગત મુખ્ય જોગવાઈઓ...
રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત: શ્વાનના માલિકે ફરજિયાતપણે પોતાના પાલતુ શ્વાનનું મહાનગરપાલિકામાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે.
રજિસ્ટ્રેશન ફી: આ રજિસ્ટ્રેશન માટે વાર્ષિક રૂ. 200 જેટલી ફી નક્કી કરવામાં આવી છે.
જરૂરી દસ્તાવેજો: રજિસ્ટ્રેશન કરાવતી વખતે માલિકે નીચે મુજબના દસ્તાવેજો રજૂ કરવા પડશે. જેમાં પોતાનું આધાર કાર્ડ, રહેઠાણનો પુરાવો, જેમ કે ટેક્સ બિલ, શ્વાનનો ફોટોગ્રાફ, ખાસ કરીને શ્વાનનું એન્ટિ-રેબીઝ રસીકરણ કરાયું હોવાનું પ્રમાણપત્ર.
માલિકી બદલાવ: જો શ્વાનની માલિકી બદલાય, તો પણ નવા માલિકે નવેસરથી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે.
જાહેર જગ્યા પર માલિકની વય મર્યાદા: આ નિયમો અંતર્ગત 18 વર્ષથી વધુ વયના વ્યક્તિઓ જ પાલતુ શ્વાનને ઘરની બહાર જાહેર જગ્યાઓ પર લઈ જઈ શકશે.
ગંદકી બદલ દંડ: જો કોઈ પાલતુ શ્વાન જાહેર જગ્યા પર ગંદકી કરશે, તો તેના માલિકને રૂ. 500 જેટલો દંડ ફટકારવામાં આવશે.
આક્રમક શ્વાન માટે મઝલ ફરજિયાત: આક્રમક સ્વભાવના અથવા વધુ પડતા અવાજ કરતા શ્વાનને ઘરની બહાર લઈ જતી વખતે તેના મોઢા પર મઝલ (મોઢે બાંધવાનું સાધન) પહેરાવવું ફરજિયાત રહેશે.
આ કડક નિયમો લાગુ થવાથી, પાલતુ શ્વાન રાખતા નાગરિકોમાં જવાબદારીની ભાવના વધશે અને શહેરની જાહેર જગ્યાઓ વધુ સ્વચ્છ તથા સલામત બની રહેશે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાએ આ પગલું શહેરી વ્યવસ્થાપન અને નાગરિકોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને ભર્યું છે.
