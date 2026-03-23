અફવા 'ફ્યુઅલ' બની અને ગુજરાત લાઈનોમાં લાગ્યું: ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધની ઝાળ પેટ્રોલ પંપ સુધી પહોંચી, જાણો શું છે ગુજરાતમાં અસલી સ્થિતિ
Gujarat Fuel Shortage: ફરી એકવાર લાઈનો.... કોરોના બાદ કોમનમેન માટે લાઈનો ઓછી થતી નથી. ગુજરાત સરકારે ભરોસો આપ્યો છતાં પેટ્રોલ પંપો પર વાહન ચાલકોની લાઈનો ઓછી થઈ રહી નથી. પેટ્રોલ પંપો પર પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાઈ રહ્યો છે અને લાઈનો વધી રહી છે. ગુજરાતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના પુરવઠાની અછતના સમાચારો આજે એવા વાયરલ થયા કે અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત હોય કે રાજકોટ તમામ મેગા શહેરોમાં લોકો લાઈનોમાં લાગી ગયા. સરકાર કહી રહી છે કે 2 દિવસમાં સ્થિતિ સામાન્ય થઈ જશે પણ લોકોને આ વાત પર ભરોસો નથી, જાણો આજે દિવસભર કેવો રહ્યો પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતની અફવા વચ્ચેનો માહોલ.....
- મેગા સિટીઝમાં પંપો પર વાહનચાલકોની લાંબી કતારો
- નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ લોકોને અફવામાં ન દોરાવવા કરી અપીલ
- રાજ્યમાં રાજ્યમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો હોવાની સરકારે આપી ખાતરી
Gujarat Fuel Shortage: ઈરાન-ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા વચ્ચેના સંઘર્ષની આગ લોકોની રોજિંદી જરૂરિયાતો સુધી પહોંચી છે. ઈરાન અમેરિકાને ગાંઠતું નથી દુનિયાભરમાં લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ ફરી ઉભી થઈ રહી છે. ઘણા દેશોમાં તો વર્ક ફ્રોમ હોમ જેવી સ્થિતિ છે. આજે પીએમ મોદીએ પણ લોકસભામાં 25 મિનિટના ભાષણમાં એ બાબત પર ભાર મૂક્યો કે, તણાવનો અંત આવવો જોઈએ. વાતચીત જ એકમાત્ર ઉકેલ છે. નાગરિકો અને પાવર પ્લાન્ટ પર હુમલા અસ્વીકાર્ય છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બંધ કરવાનું સ્વીકાર્ય નહીં. પીએમએ કહ્યું, સરકાર દેશમાં તેલ અને ગેસ સંકટને રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ માટે, અમે હવે 27 દેશોને બદલે 41 દેશોમાંથી આયાત કરી રહ્યા છીએ. પશ્ચિમ એશિયામાં એક કરોડ ભારતીયો રહે છે. તેમની સુરક્ષા અમારી પ્રાથમિકતા છે.
પશ્ચિમ એશિયામાં સ્થિતિ ચિંતાજનક
3.75 લાખ ભારતીયો સુરક્ષિત રીતે દેશમાં પાછા ફર્યા છે. હજારો લોકો ફક્ત ઈરાનથી જ સુરક્ષિત રીતે પાછા ફર્યા છે. તેમાં 700થી વધુ યુવાનો મેડિકલનો અભ્યાસ કરનાર છે. પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધની સ્થિતિ અંગે પીએમ મોદીએ સોમવારે લોકસભામાં કહ્યું કે, ત્યાંની સ્થિતિ હાલમાં ચિંતાજનક છે. સરકાર દેશમાં તેલ અને ગેસ સંકટ ટાળવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ માટે, અમે હવે 27 ને બદલે 41 દેશોમાંથી આયાત કરી રહ્યા છીએ. કોરોનાકાળની જેમ હાલમાં પણ એકજૂથ થઈને પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાનો સમય છે. હવે સરકારે પણ તૈયારીઓ કરી છે પણ આ આગ લોકોના રસોડા સુધી તો પહોંચી ગઈ છે પણ આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછતના સમાચારે લોકોને લાઈનોમાં ઉભા કરી દીધા છે.
પેટ્રોલ પંપ પર લાંબી લાઈનમાં ઊભા રહેલા લોકો શું બોલ્યા?, અમદાવાદના પ્રહલાદનગરમાં ઈંધણ માટે ભારી ભીડ
અમદાવાદમાં પેટ્રોલપંપો પર પોલીસ ગોઠવાઈ
અમદાવાદના મોટાભાગના પેટ્રોલ પંપ પર પોલીસ ઉભી કરાઈ હતી. અમદાવાદના રખિયાલ વિસ્તારમાં ગરીબ નગર ચાર રસ્તા પાસે આવેલા JIO પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ લેવા માટે વાહનોની ખૂબ મોટી લાઈન લાગી હતી. જેથી H ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ એચ.વી. ધંધુકિયા પેટ્રોલ પંપ ઉપર પહોંચ્યા હતા. પીઆઇ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી હતી કે કોઈપણ વ્યક્તિએ પેનિક થવાની જરૂરિયાત નથી દરેક લોકોને પેટ્રોલ મળી રહેશે. લોકો લાઈનમાં ઊભા રહી પેટ્રોલ પુરાવી શકે છે. જો કે, લાઈનો એટલી મોટી હતી કે લોકો એક એક કલાક સુધી લાઈનોમાં ઉભા રહીને પેટ્રોલ પૂરાવવા માટે તૈયાર હતા.
આ સ્થિતિ ફક્ત અમદાવાદ પૂરતી નહોતી રાજકોટ, વડોદરા, સુરત, જૂનાગઢ અને મહેસાણા સહિતની મેગા સીટીમાં લોકો પેટ્રોલ પંપ પર લાઈનોમાં ઉભા રહેલા જોવા મળ્યા હતા. આ બાબતે સરકાર પણ એક્ટિવ થઈ હતી. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ લોકોને અફવામાં ન દોરાવવા અપીલ કરી છે. રાજ્યમાં તમામ પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ-ડીઝલનો જથ્થો મળતો રહે તે માટે સરકાર વ્યવસ્થા કરી રહી હોવાની વાત કરી છે. સંઘવીએ કહ્યું કે, લોકોએ અફવામાં આવી પેટ્રોલ પંપ પર લાઈનો લગાવવાની જરુર નથી. ઘણા વાહનચાલકો એમ પણ કહી રહ્યાં હતા કે 'અછત હોય કે ના હોય પણ સલામતી ખાતર ભરાવવા આવ્યા છીએ.
'લોકો ચિંતા ન કરે, પેટ્રોલ-ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો છે...': અફવા વચ્ચે હર્ષ સંઘવીનું નિવેદન
રાજ્યમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો
ગુજરાતના અમુક શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત હોવાની ફેલાયેલી અફવાઓ વચ્ચે આજે રાજ્ય સરકાર, ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન અને પેટ્રોલિયમ ડીલર્સ એસોસિએશન દ્વારા સંયુક્ત નિવેદન આપીને રાજ્યમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ હોવાની જાહેર જનતાને મહત્વની ખાતરી આપવામાં આવી છે. જો કે, પ્રજા આ ભરોસા પર વિશ્વાસ ઓછો હોય એમ લાઈનોમાં ઉભી રહી હતી.
પેટ્રોલ-ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો છે, કોઈ પણ પ્રકારની અફ્વાઓમાં માનશો નહીં: પેટ્રોલપંપ એસો.ના પ્રમુખ અરવિંદ ઠક્કરનું નિવેદન
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ મોના ખાંધારે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યના તમામ પેટ્રોલ પંપો પર જરૂરિયાત મુજબનો પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે, જેથી નાગરિકોએ પેટ્રોલ પંપ પર લાંબી લાઈનો લગાવવાની અને પેનિક થવાની જરૂર નથી. આ ઉપરાંત રાજ્યમાં પૂરતો ઇંધણનો 'બફર સ્ટોક' પણ ઉપલબ્ધ છે, જેથી કોઈએ ગભરાવાની કે ખોટી ઉતાવળ કરવાની કોઈ જરૂર નથી.
ભરૂચમાં પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ-ડીઝલ માટે લોકોની લાઈનો: સપ્લાયની ચેઈન ખોરવાઈ હોવાની ચર્ચાથી લોકોમાં ઘબરાહટ
પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત હોવાના સમાચાર માત્ર અફવા
અમુક જગ્યાએ પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત હોવાના સમાચાર માત્ર અફવા છે. આ ઉપરાંત જો કોઈ ડીલર પાસે જથ્થો હોવા છતાં જાણીજોઈને પંપ બંધ રાખશે અથવા જનતાને હેરાન કરશે, તો તેની સામે સખત કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન-IOCLના સ્ટેટ નોડલ ઓફિસર અને એક્ઝીક્યુટિવ ડાયરેક્ટર સંજીવ બહેરાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના તમામ પેટ્રોલ-ડીઝલના ડેપો અને ટર્મિનલ્સમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની પૂરતી ઇન્વેન્ટરી ઉપલબ્ધ છે. જેથી નાગરિકોએ પેટ્રોલ પંપ પર લાઈનો લગાવવાની જરૂર નથી અને ગમે ત્યારે જોઈએ તેટલું ઈંધણ મળી રહેશે.
પેટ્રોલ નહીં મળે તો સાયકલ તો છે જ..: ઇંધણની અછત વચ્ચે સુરતની જનતાની પ્રતિક્રિયા
ભારતના પેટ્રોલિયમ ડીલર્સ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટે કહ્યું હતું કે, ઓઈલ કંપનીઓએ સપ્લાયના કલાકો વધાર્યા છે અને જથ્થામાં પણ વધારો કર્યો છે. વધુમાં, સોશિયલ મીડિયામાં આવતા ખોટા મેસેજ કે અફવાઓથી દોરાઈને પંપ પર ભીડ ન કરવી જોઈએ. ગુજરાતમાં ઇંધણની કોઈ જ તકલીફ નથી અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે નહીં.
