Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

રૂપાલાના નિવેદન બાદ રાજકોટના પાટીદાર યુવાનમાં જાગી હિંમત: પત્નીએ છૂટાછેડા માટે 1 કરોડ માંગતા આગેવાનોની મદદ માંગી

Rajkot News: સુરતમાં પાટીદાર સમાજના એક કાર્યક્રમમાં સાંસદ પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ સમાજમાં ગંભીર બની રહેલી છૂટાછેડાની સમસ્યા પર નિવેદન આપ્યું હતું. રૂપાલાએ કહ્યું હતું કે છૂટાછેડા બાદ બાપા પૈસા ગણવા બેસે એ શરમજનક છે. સાંસદના આ નિવેદન બાદ રાજકોટમાં પાનની દુકાન ચલાવતા અને પત્નીથી પીડિત પાટીદાર યુવાને હિંમત બતાવી સમાજ સામે આવ્યો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 24, 2026, 05:22 PM IST

Trending Photos

રૂપાલાના નિવેદન બાદ રાજકોટના પાટીદાર યુવાનમાં જાગી હિંમત: પત્નીએ છૂટાછેડા માટે 1 કરોડ માંગતા આગેવાનોની મદદ માંગી

Rajkot News: પાટીદાર સમાજમાં છૂટાછેડાના વધતા જતા કિસ્સાઓ અને તેના બદલામાં માંગવામાં આવતી મોટી રકમો અંગે તાજેતરમાં કેન્દ્રીય મંત્રી રૂપાલાએ કરેલા નિવેદનની ઘેરી અસર જોવા મળી રહી છે. રૂપાલાના શબ્દોથી હિંમત મેળવીને રાજકોટના એક પાટીદાર યુવાને પોતાની આપવીતી જાહેર કરી છે, જેમાં તેની પત્ની છૂટાછેડાના બદલામાં 1 કરોડ રૂપિયા અને મિલકતમાં ભાગ માગતી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

'દીકરીના બાપા પૈસા ગણવા બેસે એ શરમજનક'–રૂપાલાનું એ નિવેદન
આઠ દિવસ પહેલા સુરતમાં પાટીદાર સમાજના એક કાર્યક્રમમાં બોલતા પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ છૂટાછેડાની વરવી વાસ્તવિકતા પર પ્રહાર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે "છૂટાછેડા બાદ દીકરીના બાપા પૈસા ગણવા બેસે એ શરમજનક છે." આ નિવેદને અનેક એવા પુરુષોને હિંમત આપી છે જેઓ પત્ની કે સાસરી પક્ષના આર્થિક દબાણ હેઠળ દબાયેલા હતા.

શું છે સમગ્ર મામલો?
રાજકોટમાં પાનની દુકાન ચલાવતા મહેશભાઈ (નામ બદલેલું છે) ના લગ્ન વર્ષ 2012માં લોધિકાની કાજલ (નામ બદલેલું છે) સાથે થયા હતા. મહેશભાઈના જણાવ્યા અનુસાર આ બંનેના બીજા લગ્ન હતા. કાજલે અગાઉના છૂટાછેડા વખતે પણ 15 લાખ રૂપિયા લીધા હોવાનું હવે જાણવા મળ્યું છે. પત્નીનું અફેર પકડાઈ ગયા બાદ વિવાદ વધ્યો હતો. છેલ્લા બે વર્ષથી તે રિસામણે છે. પત્ની હવે છૂટાછેડા માટે 1 કરોડ રૂપિયા અને મિલકતમાં ત્રીજો ભાગ માંગી રહી છે. મહેશભાઈનો આક્ષેપ છે કે તેમનો સાળો ટાંટિયા ભાંગી નાખવાની ધમકી આપે છે અને તેમના ઘર પર પથ્થરમારો પણ કરવામાં આવે છે. પીડિત પતિએ જણાવ્યું હતું કે સમાજમાં જ્યારે આવા કિસ્સા બને ત્યારે મારે એટલું જ કહેવું છે કે જેનો વાંક હોય તેને એક પણ રૂપિયો આપવાનો ન હોય.

સાસુએ નોંધાવી પુત્રવધૂ સામે ફરિયાદ
આ મામલે માત્ર પતિ જ નહીં, પરંતુ સાસુએ પણ પુત્રવધૂ વિરુદ્ધ ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદની મુખ્ય વિગતો દંપતીને 13 વર્ષની દીકરી અને 10 વર્ષનો દીકરો છે. દીકરી હાલ પિતા અને દાદા-દાદી સાથે રહે છે. સાસુનો આરોપ છે કે વડીલો જ્યારે પણ સમાધાન માટે બેસતા, ત્યારે પુત્રવધૂ માત્ર પૈસાની જ વાત કરતી હતી. એક સમયે કાજલે ઘરે આવીને ધમકી આપી હતી કે "જો 50 હજાર નહીં આપો તો તમારા દીકરાને મરાવી નાખીશ," અને બળજબરીથી પૈસા લઈ ગઈ હતી.

CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા...
ઘર પર થતા પથ્થરમારા અને હંગામાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જે પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા છે. પત્ની કોર્ટ દ્વારા કાયદેસર રીતે છૂટાછેડા લેવાને બદલે આર્થિક દબાણ કરી રહી હોવાનો પરિવારે આક્ષેપ કર્યો છે. પુરુષોત્તમ રૂપાલાના એક નિવેદને સમાજમાં ઘર કરી ગયેલા એક કુરિવાજ સામે અવાજ ઉઠાવવાની પ્રેરણા આપી છે. રાજકોટનો આ કિસ્સો દર્શાવે છે કે કાયદા અને સામાજિક મર્યાદાઓનો દુરુપયોગ કરી કેવી રીતે આર્થિક શોષણ કરવામાં આવે છે. હવે આ મામલે પોલીસ તપાસ અને કોર્ટની કાર્યવાહી પર સૌની નજર છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Rupala statementPatidar youthRajkot newsharassedwifegained couragedivorce

Trending news