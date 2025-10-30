Prev
રૂપેશ મકવાણાએ સર્જયો વર્લ્ડ રેકોર્ડ; સોમનાથથી નેપાળના પશુપતિનાથ સુધીની સફર દોડીને પૂરી કરી!

Ahmdabad News: રૂપેશ મકવાણાની આ સિદ્ધિ સાબિત કરે છે કે જો મનુષ્ય મક્કમ નિર્ધાર કરી લે, તો કોઈપણ અંતર કે પડકાર અશક્ય નથી. ગુજરાતનું આ રત્ન આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચમકતું રહેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 30, 2025, 12:12 PM IST

રૂપેશ મકવાણાએ સર્જયો વર્લ્ડ રેકોર્ડ; સોમનાથથી નેપાળના પશુપતિનાથ સુધીની સફર દોડીને પૂરી કરી!

Ahmdabad News: ‘સુપર 30’ ફિલ્મની પટકથા કરતાં ચઢીયાતી વાર્તાનું સર્જન ગુજરાતના યુવાન દોડવીર રૂપેશ મકવાણાએ કરી છે. જેના નામે વિશ્વ વિક્રમ સ્થાપિત થયો છે. ગુજરાતની ધરતીના સપૂત અને અલ્ટ્રા-રનર રૂપેશ મકવાણાએ ફરી એકવાર ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે. તેમણે એક અસાધારણ અને પડકારજનક દોડ પૂરી કરીને નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે.

સોમનાથથી પશુપતિનાથની ઐતિહાસિક યાત્રા
રૂપેશ મકવાણાએ ભગવાન શિવના બે પવિત્ર ધામો-ગુજરાતના સોમનાથ મંદિરથી લઈને નેપાળના પશુપતિનાથ મંદિર સુધીની સફર સતત દોડીને પૂરી કરી છે. આ દોડનું કુલ અંતર 2200 કિલોમીટર હતું. તેમણે આ વિશાળ અંતર માત્ર 33 દિવસ, 2 કલાક અને 29 મિનિટમાં કાપીને એક નવો કિર્તીમાન સ્થાપિત કર્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે રૂપેશ મકવાણાએ દરરોજ સરેરાશ લગભગ 66 કિલોમીટરનું અંતર દોડ્યું, જે કોઈ સામાન્ય માણસ માટે વિચારવું પણ અશક્ય છે.

બે વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોતાને નામે કર્યા
રૂપેશના નામે વર્લ્ડ વાઈટ બૂક ઓફ રેકોર્ડ પણ નોંધાવ્યો છે. જેને આરામ કર્યા વિના સતત 75 કલાક દોડીને 375 કિલોમીટર પૂર્ણ કર્યું હતું. આ ઉપરાંત હાલમાં જ ગિનિસ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં તેને દાવેદારી નોંધાવી છે. જેમાં ભારતનું સુવર્ણ ચતુર્ભુજ માર્ગ દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નઈ, કલકત્તાનું 6,000 કિલોમીટર અંતર 88 દિવસમાં કાપીને આ એક રેકોર્ડ માટે દાવેદારી નોંધાવી છે. જેમાં 21 ફેબ્રુઆરી 2023 થી દિલ્હીના ઇન્ડિયા ગેટથી શરૂઆત કરી હતી અને 20 મેં 2023 સુધીમાં તેણે 6000 કિલોમીટર અંતર કાપીને દિલ્હીના ઇન્ડિયા ગેટ પરત ફર્યો હતો.

ત્રીજો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
આ રૂપેશ મકવાણાનો પ્રથમ વર્લ્ડ રેકોર્ડ નથી. તેમની અદમ્ય ઇચ્છાશક્તિ અને સહનશક્તિનો આ જીવંત પુરાવો છે. મુશ્કેલ રસ્તાઓ મને સંતોષ આપે છે," તેમનું જીવન સૂત્ર હોય તેમ લાગે છે. આ પહેલા પણ રૂપેશ મકવાણાએ બે વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોતાના નામે કરીને અમદાવાદ અને સમગ્ર ગુજરાતને ગૌરવ અપાવ્યું છે. તેમની આ સિદ્ધિ લાખો યુવાનોને પોતાના સપના પૂરા કરવા માટે પ્રેરણા પૂરી પાડે છે.

