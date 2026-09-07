/હપ્તા ન ભરવા પડે અને ગીરવે મૂકેલું સોનું જોઇતું હતું, પ્રેમીયુગલે રચ્યું મેનેજરની હત્યાનું ખૌફનાક કાવતરું

પોલીસની પકડમાં દેખાતી આ મહિલા છે ભાવના ઉર્ફે ભાવુ રોહિતજી ઠાકોર. આરોપ છે કે તેણે પોતાના પ્રેમી યોગેશ ગોકળજી ઠાકોર સાથે મળીને IIFL ફાઈનાન્સ કંપનીના બ્રાન્ચ મેનેજર ભરત ચૌધરીની ઘાતકી હત્યા કરી. હાલ ભાવના પોલીસના સકંજામાં છે, જ્યારે મુખ્ય આરોપી યોગેશ ઠાકોર હજુ પણ ફરાર છે.
IIFL ફાઈનાન્સ કંપનીના બ્રાન્ચ મેનેજર ભરત ચૌધરીની ઘાતકી હત્યા
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપી ભાવનાએ દોઢ લાખ રૂપિયાની અને તેના પ્રેમી યોગેશે સાડા ચાર લાખ રૂપિયાની લોન લીધી હતી પરંતુ લોનના હપ્તા ભરવા નહોતા. એટલું જ નહીં, ગીરવે મુકેલા સોનાના દાગીના પણ પાછા મેળવવા હતા અને આ જ લાલચે બંનેએ હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું.
શું આવ્યું સામે?
બે સપ્ટેમ્બરના રોજ ભાવનાએ મેનેજર ભરત ચૌધરીને ફોન કરીને પ્રાંતિજ ખાતે પૈસા લેવા આવવા જણાવ્યું ત્યારબાદ યોગેશ ભરત ચૌધરીને કારમાં માણસાથી પ્રાંતિજ લઈ ગયો. જ્યાં ભાવના પણ કારમાં બેસી અને ત્યારબાદ ત્રણેય વડવાસા તરફ નીકળ્યા. પરંતુ ભરત ચૌધરીને ક્યાં ખબર હતી કે તેઓ મોતના રસ્તે જઈ રહ્યા છે.
કેવી રીતે કરી હત્યા?
વડવાસા નજીક પહોંચતા જ કારની અંદર જ ભરત ચૌધરી પર ગળાના ભાગે તીક્ષ્ણ હથિયારથી જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો. હુમલો એટલો ઘાતકી હતો કે તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું. ત્યારબાદ આરોપીઓ મૃતદેહનો નિકાલ કરવા નીકળ્યા. પરંતુ લીમલા-વડવાસા-કરોલ ત્રણ રસ્તા નજીક તેમની કાર રોડની બાજુના ખાડામાં ફસાઈ ગઈ અને બંને કાર મૂકીને ફરાર થઈ ગયા.
આ દરમિયાન એલસીબીને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે પ્રાંતિજની 999 સરકારી વસાહતના એક બંધ મકાનમાંથી ભાવનાની ધરપકડ કરવામાં આવી. પૂછપરછ દરમિયાન તેણે સમગ્ર હત્યાકાંડની કબૂલાત કરી હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે. હાલ પોલીસે તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જ્યારે ફરાર યોગેશ ઠાકોરને ઝડપી પાડવા માટે અલગ-અલગ ટીમો તપાસમાં લાગી ગઈ છે.
માત્ર લોનના રૂપિયા ન ભરવા પડે અને ગીરવે મુકાયેલું સોનું પાછું મળી જાય. આ લાલચે એક પરિવારનો આધાર છીનવી લીધો. હવે પોલીસ ફરાર આરોપીને શોધી રહી છે. પરંતુ આ ઘટના ફરી એકવાર સાબિત કરે છે કે લાલચ અને ગુનાનો અંત આખરે જેલના સળિયા પાછળ જ આવે છે.