Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /હપ્તા ન ભરવા પડે અને ગીરવે મૂકેલું સોનું જોઇતું હતું, પ્રેમીયુગલે રચ્યું મેનેજરની હત્યાનું ખૌફનાક કાવતરું

હપ્તા ન ભરવા પડે અને ગીરવે મૂકેલું સોનું જોઇતું હતું, પ્રેમીયુગલે રચ્યું મેનેજરની હત્યાનું ખૌફનાક કાવતરું


પ્રેમિકા અને પ્રેમીએ મળીને એવી ખૂની સાજિશ રચી કે એક નિર્દોષ મેનેજરનો જીવ જતો રહ્યો કારણ માત્ર એટલું કે લોનના રૂપિયા ભરવા નહોતા અને ગીરવે મુકેલું સોનું પાછું મેળવવું હતું. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સામે આવેલી આ સનસનાટીભરી ઘટનાએ સૌને હચમચાવી દીધા છે.  જુઓ અમારા આ ખાસ ક્રાઈમ રિપોર્ટ...

Published: Sep 07, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:52 PM IST
હપ્તા ન ભરવા પડે અને ગીરવે મૂકેલું સોનું જોઇતું હતું, પ્રેમીયુગલે રચ્યું મેનેજરની હત્યાનું ખૌફનાક કાવતરું

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
છોકરી સાથે જંગલમાં મંગલ કરવાના હતાં શિક્ષકનાં સપનાં : 5 લાખ આપો, નહિતર વીડિયો વાયરલ
2
3
4
5