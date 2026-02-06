સાવધાન! દૂધ પીતા પહેલા જાણી લો અસલી છે કે કેમિકલ? આ જિલ્લામાંથી ઝડપાયો દૂધનો કાળો કારોબાર
Sabarkantha News: ગુજરાતમાં વધુ દૂધના કાળા કારોબારનો એક મામલો સામે આવ્યો છે. આ બનાવટી દૂધને સરસ આકર્ષક પેકિંગ તાજા અને ગોલ્ડ મિલ્કના નામે તૈયાર કરીને અલગ-અલગ પાર્લર પર વેચાણ કરવામાં આવતા હતા. યુરિયા ખાતર અને ડિટર્જન્ટ પાવડરથી સફેદ પ્રવાહીને તૈયાર કરીને દૂધના નામે વેચાણ કરવામાં આવતું હતું. સાબરકાંઠા પોલીસના ધ્યાને આવતા પ્રાંતિજના સલાલ ગામે દરોડો પાડીને આ રેકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે.
Sabarkantha News: સાબરકાંઠા-અરવલ્લી સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં રહેતા લોકો રોજબરોજ દૂધનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ત્યારે કેટલાક ભેજાબાજો અઢળક કમાણી કરવાની લાયમાં લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરે છે. ત્યારે સાબરકાંઠા ક્રાઈમ ટીમે બાતમીને આધારે પ્રાંતિજ તાલુકાના સલાલ રેલવે ક્રોસિંગ પાસેની એક ખાનગી ફેકટરીમાં હાનિકારક અને જન આરોગ્યને નુકસાન થાય તેવું નકલી દૂધના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરી ચાર પુખ્ત ઉંમરના અને એક બાળકિશોરને મશીનરી સહિત કેમિકલયુક્ત પદાર્થો મળી રૂ. 71.29 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા છે.
દૂધના કાળા કારોબારના પર્દાફાશ
સાબરકાંઠા પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, પ્રાંતિજ તાલુકાના સલાલના રેલવે ક્રોસિંગ પાસે સત્યાડેરી પ્રોડક્ટસ નામની ફેકટરીમાં ભેળસેળયુકત તથા કેમિકલવાળુ દૂધ અને છાશ બનાવીને તેનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે. જે આધારે પોલીસે ગુરૂવારે બાતમીને આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી. જ્યાં આરોગ્યને હાનિકારક તથા શરીરને નુકસાન થાય તેવા પદાર્થો પૈકી દૂધનો પાવડર, કોસ્ટિક સોડા, પામોલિન-સોયાબીન તેલ, કપડા ધોવાનો ડિટરજન્ટ પાવડર અને ખેતી કરવામાં વપરાતા યુરીયાનો ઉપયોગ થતો હતો.
બનાવટી દૂધને પેકિંગ માટે અલગ-અલગ જગ્યાએ મોકલાતું હતું
ત્યારબાદ આ બનાવટી દૂધનું પેકિંગ કરી વેચાણ કરવા માટે વિવિધ ઠેકાણે વાહનોમાં ભરી મોકલવામાં આવતું હતું. આ દરમિયાન એલસીબીએ એફ.એસ.એલ તથા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સના અધિકારીઓને સાથે રાખી આ ખાનગી ફેકટરીમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં તપાસ દરમિયાન અધિકારીઓને અંદાજે રૂ. 71.29 લાખનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે ખાનગી ડેરીમાં કામ કરતા ચાર કર્મચારી અને જીતેન્દ્ર પટેલ નામના પ્લાન્ટ ઓપરેટરને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો.
નકલી દૂધ બનાવવામાં શું વપરાતું હતું?
સલાલ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે ધમધમતી ફેકટરીમાં નકલી દૂધ બનાવવા માટે સોયાબીન તેલ, પામોલીન તેલ, દૂધની ઘનતા વધારવા માટે વપરાતો એસ.એમ.પી પાવડર, પ્રોટીન લેવલ કૃત્રિમ વધારવા માટે વ્હે પ્રોટિન, યુરીયા ખાતર, કોસ્ટિક સોડા અને ડિટરજન્ટ પાવડરનો ઉપયોગ કરાતો હતો.
મુખ્ય ભેજાબાજ પોલીસ પકડથી દુર
સાબરકાંઠા પોલીસે દરોડા દરમિયાન જીતેન્દ્ર વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ, સચિન રમણજી મકવાણા, કરણ કાળાજી પરમાર, અજય રામસિંહ પરમાર અને કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ બાળકિશોરને અંદાજે રૂ. 71.29 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા હતા. જ્યારે મુખ્ય આરોપ અને સંચાલક ધમો ઉર્ફે રાકેશ નારાયણભાઈ પટેલ હાજર મળી આવ્યો ન હતો.
સલાલ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે સત્યા ડેરી પ્રોડક્ટસ નામની ફેકટરીના માલિક અને સલાલમાં રહેતા તથા હાલ હિંમતનગરના બેરણાં રોડ પર આવેલ ગુલમહોર હાઈટ્સમાં રહેતા રાકેશ ઉર્ફે ધર્મો નારાયણભાઈ પટેલ જે બનાવટી દૂધ બનાવીને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરી અઢળક કમાણી કરવાના સપનું જોતો હતો તેને ઝડપી લેવા માટે પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
