ભાવુક કરી દેતી ઘટના! પતિના નિધન બાદ એક કલાક પછી આઘાતમાં પત્નીએ દેહ છોડ્યો
Couple Died Together : વાત વાતમાં ડિવોર્સની ધમકી આપતા કપલ માટે ઈડરના દાદા-દાદીના એકસાથે મોતની કહાની પ્રેરણારૂપ બની રહેશે. આ વૃદ્ધ દંપતી પતિ-પત્ની વચ્ચેના અદ્વિતીય બંધનોનું મૂલ્ય ફરી એકવાર સમાજાવી ગયા
Sabarkantha News : સાબરકાંઠાના ઈડરમાં બનેલી એક ઘટના દરેક દંપતી માટે એક ઉદાહરણરૂપ ઘટના છે. આજકાલ નાની નાની વાતો પર ડિવોર્સ લઈ લેતા કપલ આ હૃદયસ્પર્શી ઘટના જરૂર વાંચે. સાથે જીવશું સાથે મરશું એવા કોલ આપ્યા હોય એમ પતિ પત્ની બંનેના મોત થયા હતા.
સાબરકાંઠાના ઈડરના કાનપુર ગામનો બનાવ તમને પણ ભાવુક કરી દેશે. અહીં વૃદ્ધ દંપતીની એકસાથે અર્થી નીકળી હતી. પતિના નિધન બાદ એક કલાક પછી આઘાતમાં પત્નીનું પણ નિધન થયું હતું.
ઈડર તાલુકાના કાનપુરમાં રહેતા મણીભાઈ નાથાભાઈ (મણીદાદા) નો ભર્યો ભર્યો પરિવાર છે. તેમનું કુટુંબ 65 થી 70 સભ્યોનું સંયુક્ત કુટુંબ છે. દાદાના પરિવારમાં બે ભાઈ અને ત્રણ બહેનો હતા, જ્યારે તેમના સંતાનમાં ત્રણ દીકરીઓ અને એક દીકરો છે.મણીદાદાએ આજીવન ખેતી કરી. સંપૂર્ણ સ્વસ્થ મણીદાદાનું તાજેતરમાં નિધન થયું. એક તરફ પરિવાર મોભીના નિધનથી શોકમાં ગરકાવ હતો, ત્યાં મણીદાદાના પત્ની શાંતાબેનની તબિયત લથડી હતી.
શાંતાબા પતિના નિધનથી ગમગીન બની ગયા હતા. દાદાના અંતિમ વિધિ માટે તેમણે પોતાના હાથેથી દાદાના નવા કપડાં કાઢી આપ્યા તથા પોતાનાં કપડાં પણ તૈયાર રાખ્યા. પરંતુ આઘાત સહન ન થવાથી લગભગ એક કલાક બાદ દાદીએ પણ જીવ છોડ્યો હતો.
આમ, બે મોભીઓના એકસાથે મોતથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું. તેથી પરિવારજનોએ બંનેની એકસાથે અંતિમ યાત્રા કાઢી હતી. બંનેને એકસાથે ચિતા પર અગ્નિદાહ આપીને પરિવારે ભીની આંખોએ વિદાય આપી હતી.
આમ, આ વૃદ્ધ દંપતી પતિ-પત્ની વચ્ચેના અદ્વિતીય બંધનોનું મૂલ્ય ફરી એકવાર સમાજાવી ગયા.
