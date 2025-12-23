અરવલ્લી પર્વતો નહિ હોય તો સાબરમતીમાં પાણી પણ નહિ આવે, અમદાવાદીઓ ભવિષ્યમાં તરસ્યા રહી જશે
Save Aravalli : અરવલ્લી ગિરિમાળાના વિવાદમાં વિજયનગરમાં સ્થાનિક લોકોએ કર્યો વિરોધ. લોકોએ કહ્યું; આધ્યાત્મિક, સામાજિક તેમજ આર્થિક રીતે પહાડો અમારી ધરોહર છે. 100 મીટર થી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવનારા પહાડો દૂર થશે તો અમારું અસ્તિત્વ જોખમાશે
Protest For Save Aravalli શૈલેષ ચૌહાણ/સાબરકાંઠા : અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓના રક્ષણને લઈ શરુ થયેલી ચળવળ હવે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વેગ પકડવા લાગી છે. અરવલ્લીની ગિરિમાળા માત્ર રાજસ્થાન, દિલ્હી કે હરિયાણા જ નહિ પરંતું ગુજરાત માટે પણ બહુ જ મહત્વની છે.
- ફેર વિચારણા કરવામાં આવે તેવી સ્થાનિકોની રજૂઆત
- અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓ કપાશે તો રણપ્રદેશ જેવો માહોલ સર્જાશે
- નિર્ણય પરત નહીં લેવાય તો મોટી સંખ્યામાં લોકો રસ્તા પર ઉતરશે
- સ્થાનિકોએ એકઠા થઈ લાગણી વ્યક્ત કરી
અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓ એટલે કુદરતી અજોડ પ્રાકૃતિક સૌંદર્યનો ખજાનો. સુંદર મજાના પહાડો અને તેની સાથે લહેરાતી સુંદર વનરાજી. અરવલ્લીની ગિરિકંદરાઓ માત્ર પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય જ નહીં, પરંતુ નદીઓ, તળાવો અને સુંદરતા સાથે તીર્થધામોની શ્રદ્ધાઓનું ધામ છે. ઈડરીયો ગઢ એટલે અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓનું સુંદર ઘરેણું માનવામાં આવે છે. સુંદર પહાડો અને તેની વચ્ચે વહેતી અનેક નદીઓ અને સુંદર તળાવ-સરોવર સહિત અનેક વનરાજીઓ અજોડ પ્રાકૃતિક સૌંદર્યની કવિતાઓ રચે છે. અરવલ્લીની ગીરીમાળાઓના એક છેડે આવેલ ઈડરીયો ગઢ એટલે ગુજરાતનું ગૌરવ સાથે એક બેજોડ કિંમતી ઘરેણું મનાય છે. લગ્નનો અવસર હોય કે ઉમંગ ઉત્સાહનો માહોલ એટલે ઈડરિયો ગઢ જીત્યાનું લોકગીત જરુર ગવાતું હોય છે.
અરવલ્લીમાં સ્થાનિકોને ઈડર જેવો ડર દેખાવા લાગ્યો
આ એ જ ઇડરિયો ગઢ અરવલ્લીની ગીરીમાળાઓમાં આવેલ છે. ઉત્તર ગુજરાતના ઈડરમાં આવેલ ગઢ અજેય રહ્યો છે. પરંતુ હવે સમય વિતતા જ ખનીજ માફિયાઓના આક્રમણ વધવાને લઈ સ્થાનિકો દ્વારા વર્ષોથી તેના રક્ષણ માટે લડતની ચળવળો ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન હવે અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓના પહાડોને લઈ જે અર્થઘટન કરવામાં આવે છે. તેને લઈને વિવાદ વકરવા લાગ્યો છે. આ દરમિયાન ઇડરના લોકો સહિત સાબરકાંઠાના સ્થાનિકો પણ ઈડરિયા ગઢ સહિત અરવલ્લીની ગીરીમાળાઓના રક્ષણ માટેની ચળવળ ફરી એકવાર સક્રિય થવા લાગી છે. ઈડરિયા ગઢના અસ્તિત્વના સવાલ સામે હવે અરવલ્લીના પહાડોના અસ્તિત્વનો પણ ખતરો સ્થાનિકોને દેખાવો લાગ્યો છે.
લાલોડા પહાડને ખનીજ માફિયાઓએ ગાયબ કર્યો
સ્થાનિક નટુભાઈ પંડ્યા કહે છે કે, અરવલ્લીની ગીરીમાળાઓના હિસ્સો એવા ઇડરિયા ગઢ સહિત આસપાસના સુંદર પહાડો પર ખનીજ માફિયાઓએ ખનન શરુ કર્યા છે. કેટલાક પહાડો તો હવે સંપૂર્ણ રીતે ગાયબ થઈ ચૂક્યા છે. ઈડરના લાલોડા વિસ્તારમાં તો જાણે કે અરવલ્લીના પહાડોનું ખોદકામ રાત દિવસ ધમધમવાને લઈને હવે સંપૂર્ણ રીતે કુદરતી પહાડોના અસ્તિત્વને ખતમ કરી રહ્યા છે. લાલોડમાં આવેલ આવા જ એક અતિસુંદર પહાડને ખનીજ માફિયાઓએ ગાયબ કરી દીધો છે.
ઈડરિયા ગઢનો 30 ટકા હિસ્સો ખનીજ માફિયાઓ ખાઈ ગયા
હવે આ ખનીજ માફિયાઓ ઐતિહાસિક વારસો ગણાતા ઇડરિયા ગઢને પણ 50 કે 100 નહીં, 200 થી 500 મીટરની ઉંચાઈએ ખનન કરીને ખતમ કરી રહ્યા છે. ઈડરિયા ગઢનો ત્રીસેક ટકા હિસ્સો તો ખનીજ માફિયાઓ ખાઈ ચૂક્યા છે. ઉધઈ સમાન આ માફિયાઓ હવે પહાડોને ઝડપભેર ખાવા લાગ્યા છે. જેનાથી હવે સ્થાનિકોની લાગણી રોષમાં પલટાઈ રહી છે. આ દરમિયાન હવે અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓના રક્ષણની ચળવળ શરુ થતા જ સ્થાનિકો તેમાં સક્રિય થવા લાગ્યા છે.
સંતો પણ અરવલ્લીને બચાવવા આગળ આવ્યા
અરવલ્લીની ગીરીમાળાઓમાં પ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ અંબાજી, ખેડબ્રહ્મા, શામળાજી. તારંગા સહિત અનેક તીર્થધામો ધરાવે છે. સ્થાનિકો સહિત શ્રદ્ધાળુઓ માટે અરવલ્લીના પહાડો સાથે શ્રદ્ધા અને તીર્થ ભાવ જોડાયેલો છે. જેને નષ્ટ કરવા અને ખતમ કરવા માટેનો માર્ગ મોકળો કરવા સમાન અરવલ્લીના પહાડોની ઓળખના અર્થઘટનનો હવે લાગણી સાથે વિરોધ સર્જાયો છે. શ્રદ્ધાળુઓ અને સ્થાનિકો જ નહીં હવે ધાર્મિક સંતો પણ તીર્થધામોના સ્થાન અરવલ્લીના પહાડોને બચાવવા માટે આગળ આવવા લાગ્યા છે.
સાબરમતીના પાણીનું ઋણ ચૂકવવાનો સમય આવી ગયો છે
ઇડરીયા ગઢના રક્ષણ માટે હવે ફરી એકવાર સ્થાનિકો દ્વારા અરવલ્લીની ગીરીમાળાઓના રક્ષણની મુહિમ સાથે જ તેના હિસ્સો ગણાતા પહાડાને બચાવવા માટે સ્થાનિકો વિરોધ આંદોલનના મંડાણ કરી ચૂક્યા છે. આ માટે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના લોકોને પણ જોડવા માટે અપીલ કરી રહ્યા છે. ઈડરના રામદ્વારા આશ્રમના મહંત રામકૃપાલ કહે છે કે, સાબરમતી સહિતની અનેક નદીઓ થકી અમદાવાદ-ગાંધીનગરને પાણી મળી રહ્યુ છે. જેને લઈ હવે એ પાણીનું ઋણ ચૂકવવા સમાન અરવલ્લીના રક્ષણ માટે આગળ આવવા માટે સ્થાનિકોએ અપીલ કરી છે.
