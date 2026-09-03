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સાબરકાંઠામાં વરસાદ ખેંચાતા પાક સુકાવાની ભીતિ: ખેડૂતોએ કરી નર્મદાનું પાણી છોડવાની માંગ

ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસામાં ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં પણ આ સ્થિતિ છે. હવે વરસાદ ખેંચાવાને કારણે ખેડૂતોની ચિંતા વધી રહી છે. ખેતરમાં પાક સુકાવાનો શરૂ થઈ ગયો છે. હવે અન્નદાતા પોતાનો પાક બચાવવા માટે મજબૂર બન્યા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 03, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:21 PM IST
સાબરકાંઠામાં વરસાદ ખેંચાતા પાક સુકાવાની ભીતિ: ખેડૂતોએ કરી નર્મદાનું પાણી છોડવાની માંગ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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સાબરકાંઠામાં વરસાદ ખેંચાતા પાક સુકાવાની ભીતિ: ખેડૂતોએ કરી નર્મદાનું પાણી છોડવાની માં
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