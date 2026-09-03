/સાબરકાંઠામાં વરસાદ ખેંચાતા પાક સુકાવાની ભીતિ: ખેડૂતોએ કરી નર્મદાનું પાણી છોડવાની માંગ

શૈલેષ ચૌહાણ, સાબરકાંઠાઃ સાબરકાંઠામાં વરસાદ ખેંચાતા હવે ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે... ખેતરોમાં તૈયાર પાક સુકાવાની સ્થિતિમાં છે... અને પાક બચાવવા ખેડૂતો બોર-કૂવા મારફતે સિંચાઈ કરવા મજબૂર બન્યા છે... હવે ખેડૂતો સરકાર પાસે નર્મદાનું પાણી સ્થાનિક જળાશયોમાં છોડવાની માંગ ઉઠાવી રહ્યા છે...જુઓ આ અહેવાલ....
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આ વર્ષે ચોમાસું અપેક્ષા મુજબ જામ્યું નથી... વરસાદ લાંબો વિરામ લેતા ખેતરોમાં ઊભેલા પાક પર સંકટ ઊભું થયું છે... મકાઈ, કપાસ અને અન્ય પાકને બચાવવા ખેડૂતો દિવસ-રાત બોર અને કૂવામાંથી પાણી ખેંચી રહ્યા છે... જ્યાં શક્ય છે ત્યાં ડ્રિપ, સ્પ્રિંકલર અને મીની સ્પ્રિંકલર દ્વારા પાણીનો કરકસરથી ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે...
જિલ્લાના મુખ્ય જળાશયોમાં હાલ હાથમતીમાં આશરે 63 ટકા, ગુહાઈમાં 57 ટકા, હરણાવમાં માત્ર 39 ટકા અને ખેડવામાં 62 ટકા પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે... જોકે વરસાદની અછતને જોતા ખેડૂતોને ભય છે કે આ પાણી આગામી રવિ સિઝન માટે પૂરતું નહીં રહે.
કયા જળાશયમાં કેટલું પાણી?
હાથમતીમાં 63 ટકા
ગુહાઈમાં 57 ટકા
હરણાવમાં 39 ટકા
ખેડવામાં 62 ટકા
જો જળાશયો નહીં ભરાય તો ભૂગર્ભ જળસ્તર નીચે જશે
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે હાલ તો બોર-કૂવા વડે પાક બચાવી શકાય... પરંતુ રવિ સિઝનમાં ઘઉં, ચણા અને બટાકા જેવા પાક માટે વારંવાર સિંચાઈની જરૂર પડશે... જો જળાશયો નહીં ભરાય તો ભૂગર્ભ જળસ્તર પણ નીચે જશે અને કેનાલોમાં પણ પાણીની તંગી સર્જાઈ શકે છે.
કેનાલ મારફતે સમયસર સિંચાઈનું પાણી આપવામાં આવે
એટલે હવે ખેડૂતોની એક જ માંગ છે... નર્મદાનું પાણી સ્થાનિક જળાશયોમાં પહોંચાડવામાં આવે... અને કેનાલ મારફતે સમયસર સિંચાઈનું પાણી આપવામાં આવે... જેથી હાલનો પાક બચી રહે અને આગામી રવિ સિઝન પણ પાણીના અભાવે બરબાદ ન થાય...
સાબરકાંઠામાં વરસાદની રાહ હવે માત્ર ખેડૂતો જ નહીં પરંતુ જળાશયો પણ જોઈ રહ્યા છે... સમયસર પાણીનું યોગ્ય આયોજન નહીં થાય તો આગામી રવિ સિઝનમાં ખેડૂતો સામે વધુ મોટું સંકટ ઊભું થઈ શકે છે.