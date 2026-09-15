/અમદાવાદના પ્રખ્યાત ‘જેલ ભજીયા હાઉસ’ને અપાયો નવો ‘હેરિટેજ લૂક’, મુલાકાતીઓ માટે ‘ગાંધી થાળી’ બનશે આકર્ષણનું કેન્દ્ર

Ahmedabad Jail Bhajiya House Heritage Complex: અમદાવાદના પ્રખ્યાત ‘જેલ ભજીયા હાઉસ’ને હવે એક નવો અને આકર્ષક ‘હેરિટેજ લૂક’ આપવામાં આવ્યો છે. આ ત્રણ માળની અદ્યતન ઈમારતમાં રેસ્ટોરન્ટ, બેન્ક્વેટ હોલ અને એક વિશેષ મ્યુઝિયમનો અદભુત સમન્વય જોવા મળશે. આ નવનિર્મિત ભવનમાં ‘જેલર અને કેદી’ની એક યુનિક થીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે, જે મુલાકાતીઓને એકદમ નવો જ અનુભવ કરાવશે.
અહીં આવતા લોકો માટે સાબરમતી જેલના કેદીઓ દ્વારા જાતે તૈયાર કરવામાં આવતી પૌષ્ટિક ‘ગાંધી થાળી’ મુખ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહેશે. આ ઉપરાંત, ઈમારતના બીજા માળે એક ખાસ મ્યુઝિયમ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ સાબરમતી જેલમાં વિતાવેલા ઐતિહાસિક સમય અને તેમના બલિદાનની ગૌરવશાળી ઝાંખી દર્શાવવામાં આવી છે.
જેલ ભજીયા હાઉસના આ ત્રણ માળના અદ્યતન ભવનમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર પરંપરાગત સ્વાદિષ્ટ ભજિયા અને અન્ય ફરસાણના વેચાણ માટે કાઉન્ટર/સેલરૂમ બનશે તેમજ મુલાકાતીઓ ગરમા-ગરમ ભજિયાનો આનંદ માણી શકે તે માટે સુવ્યવસ્થિત બેઠક વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. ભવનના પ્રથમ માળે ડાઇનિંગ એરિયા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં જેલના કેદીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતી વિશેષ ‘ગાંધી થાળી’ સાત્વિક ભોજન પીરસવામાં આવશે, જે મુલાકાતીઓ માટે મુખ્ય આકર્ષણ બની રહેશે.
ભવનના બીજા માળે સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ સાબરમતી જેલમાં વિતાવેલા ઐતિહાસિક સમયની ઝાંખી દર્શાવતું મ્યુઝિયમ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આઝાદીના આંદોલન સમયે સાબરમતી મધ્યસ્થ જેલમાં કેદ રહેલા પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, મહાદેવભાઈ દેસાઈ, ઝવેરચંદ મેઘાણી અને લોકમાન્ય તિલક જેવા મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ જેલમાં વિતાવેલા સમય અને સ્મૃતિઓને જીવંત કરતી ફોટો ગેલેરી તેમજ આકર્ષક મ્યુઝિયમ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
નવનિર્મિત ભવનમાં ગ્રાહકો માટે ‘જેલર અને કેદી’ની યુનિક થીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેમાં જેલ પ્રશાસનના વાતાવરણ વચ્ચે મુલાકાતીઓ ભોજન અને ઇતિહાસ બંનેનો અનોખો અનુભવ મેળવી શકશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદના ફૂડ કલ્ચરનો અભિન્ન અંગ બની ચૂકેલા ‘જેલ ભજિયા હાઉસ’નું ટર્નઓવર પણ નોંધપાત્ર રહ્યું છે.