Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સાબરમતી હબ બન્યું દેશનું પ્રથમ ગ્રીન બુલેટ ટ્રેન બિલ્ડિંગ, IGBC દ્વારા 'ગોલ્ડ રેટિંગ'થી સન્માનિત

Bullet Train Project India: સાબરમતી હબને ઇન્ડિયન ગ્રીન બિલ્ડિંગ કાઉન્સિલ (આઇજીબીસી) દ્વારા “ગોલ્ડ રેટિંગ” પ્રાપ્ત આ પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ બિલ્ડિંગ છે જેને આ ગ્રીન પ્રમાણપત્ર મળ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:21 PM IST

Trending Photos

સાબરમતી હબ બન્યું દેશનું પ્રથમ ગ્રીન બુલેટ ટ્રેન બિલ્ડિંગ, IGBC દ્વારા 'ગોલ્ડ રેટિંગ'થી સન્માનિત

Bullet Train Project India: ગુજરાતના સાબરમતી ખાતે સ્થિત હાઈ-સ્પીડ રેલ મલ્ટીમોડલ હબે ઇન્ડિયન ગ્રીન બિલ્ડિંગ કાઉન્સિલ (આઇજીબીસી) દ્વારા “ગોલ્ડ રેટિંગ” પ્રાપ્ત કરી છે, જે ભારતના હાઈ-સ્પીડ રેલ ક્ષેત્ર માટે ટકાઉ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ મીલેસ્ટોન છે. આ ભારતના પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાયેલ પ્રથમ બિલ્ડિંગ છે જેને આ પ્રતિષ્ઠિત આઇજીબીસી ગ્રીન પ્રમાણપત્ર મળ્યું છે.

આઇજીબીસી ભારતનું અગ્રણી ગ્રીન બિલ્ડિંગ પ્રમાણન સંસ્થાન છે અને ટકાઉ વિકાસ, ગ્રીન વિચારો અને તકનીકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે વર્લ્ડ ગ્રીન બિલ્ડિંગ કાઉન્સિલનો સ્થાપક સભ્ય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ આધુનિક બિલ્ડિંગ સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન, મેટ્રો સ્ટેશન, નિર્માણ હેઠળના સાબરમતી બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન અને બસ રેપિડ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ સાથે સરળ કનેક્ટિવિટી માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. આ ઉદાહરણરૂપ માળખાના ફેસાડ પર સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલથી બનેલો વિશાળ મ્યુરલ દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જે ડાંડી માર્ચ આંદોલનને પ્રદર્શિત કરે છે.

આ બિલ્ડિંગમાં વિવિધ ગ્રીન બિલ્ડિંગ સુવિધાઓને સમાવિષ્ટ કરીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે, જેમાં નીચેના મુદ્દાઓ શામેલ છે:

• ટેરેસ પર સોલાર પેનલ્સ, વિસ્તૃત લૅન્ડસ્કેપ ટેરેસ અને બાગ, કાર્યક્ષમ પાણીના ફિક્ચર્સ, ઊર્જા કાર્યક્ષમ એર કન્ડિશનિંગ અને લાઇટિંગ ફિક્ચર્સનો પ્રાવધાન
• ઊર્જા કાર્યક્ષમ લાઇટિંગ અને ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ્સ
• પ્રમાણિત ગ્રીન બિલ્ડિંગ મટિરિયલ્સનો ઉપયોગ
• ટકાઉ આર્કિટેક્ચરલ ડિઝાઇન
• પાણી કાર્યક્ષમ લોઅ ફ્લો પ્લમ્બિંગ ફિક્ચર્સ અને વરસાદી પાણી વ્યવસ્થાપન
• અસરકારક કચરો વ્યવસ્થાપન પ્રથા, કચરો જુદા કરવા માટે સંગ્રહ બિનનો ઉપયોગ
• પ્રાકૃતિક પ્રકાશ અને હવા વિતરિત કરવાની સુધારેલી વ્યવસ્થા

બિલ્ડિંગ સાબરમતી બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનના પૂર્વ તરફ સ્થિત છે અને ત્રણ ફૂટ ઓવરબ્રિજ (એફઓબીએસ) સાથે જોડાયેલું છે, જે ટ્રાવેલેટરથી સુસજ્જ છે. આ એફઓબીએસ સાબરમતી બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન, સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન્સ, મેટ્રો સ્ટેશન અને બીઆરટીએસ વચ્ચે સરળ કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરે છે.

આ બિલ્ડિંગ એક ટ્વિન સ્ટ્રક્ચર છે જેમાં ઓફિસો, વેપારિક વિકાસ અને રિટેલ માટે જગ્યા નિર્ધારિત છે. ત્રીજા માળ પર આવેલ આ સુંદર કૉન્સોર્સમાં મુસાફરોની આરામદાયક સુવિધા માટે વેઇટિંગ લાઉન્જ, રિટેલ વિકલ્પો અને રેસ્ટોરન્ટ્સ જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે.
આ માન્યતા સાથે, હાઈ-સ્પીડ રેલ મલ્ટીમોડલ હબ ટકાઉ પરિવહન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે નવી દિશા નિર્ધારિત કરે છે, મુસાફરોના અનુભવને સુધારતી સાથે પર્યાવરણ પર પડતા પ્રભાવને ઘટાડી રહી છે.

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પ્રગતિ: 11 જાન્યુઆરી 2026 સુધી
• કોરિડોરની કુલ લંબાઈ: 508 કિમી (ગુજરાત અને ડીએનએચ: 352 કિમી, મહારાષ્ટ્ર: 156 કિમી)
• 12 થીમ આધારીત બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનો (ગુજરાતમાં: સાબરમતી, અમદાવાદ, આનંદ, વડોદરા, ભરુચ, સુરત, બિલીમોરા, વાપી; મહારાષ્ટ્રમાં: બોઈસાર, વિરાર, થાણે અને મુંબઈ)
• 508 કિમીમાંથી 332 કિમી વાયાડક્ટ અને 415 કિમી પિયર કાર્ય પૂર્ણ
• 17 નદીના પુલ, 05 પીએસસી (પ્રીસ્ટ્રેસ્ડ કૉંક્રિટ) અને 12 સ્ટીલ પુલ પૂર્ણ
• 245 કિમીના ભાગમાં 4.9 લાખથી વધુ નોઇઝ બેરિયર્સ સ્થાપિત
• 292 ટ્રેક કિમી (146 રૂટ કિમી) આરસી ટ્રેક બેડ નિર્માણ પૂર્ણ
• મુખ્ય લાઇન વાયાડક્ટના લગભગ 111 રૂટ કિમી પર કવરિંગ માટે લગભગ 4800 ઓએચઈ માસ્ટ સ્થાપિત
• મહારાષ્ટ્રના પાલગઢ જિલ્લામાં આવેલ સાત(07) પર્વતીય ટનલમાંથી પ્રથમ પર્વતીય ટનલ માટે બ્રેકથ્રૂ પ્રાપ્ત. બાકીના 6 પર્વતીય ટનલ માટે ખોદકામ કાર્ય ચાલુ
• બીકેઅર અને શિલફાતા (મહારાષ્ટ્ર) વચ્ચેના 21 કિમીના ટનલમાંથી 5 કિમી એનએટીએમ ટનલ ખોદાઈ ગઈ
• સુરત અને અમદાવાદમાં રોલિંગ સ્ટોક ડિપોઝનું નિર્માણ કાર્ય ચાલુ
• ગુજરાતમાં તમામ સ્ટેશનો પર સુપરસ્ટ્રક્ચર કાર્ય ઊન્નત સ્તરે
• મહારાષ્ટ્રમાં 3 એલિવેટેડ સ્ટેશનો પર કાર્ય શરૂ, મુંબઈની અંડરગ્રાઉન્ડ સ્ટેશનમાં બેઝ સ્લેબ કાસ્ટિંગ કાર્ય ચાલુ

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Sabarmati Multimodal HubBullet Train Project IndiaIGBC Gold Ratingસાબરમતી મલ્ટીમોડલ હબબુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ

Trending news