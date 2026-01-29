Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

પહેલા કારકિર્દી પછી લગ્ન! હવે સચિનના ઘરે લગ્નની સાથે સરકારી નોકરીની પણ શરણાઈઓ વાગશે

Chhota Udepur News: છોટાઉદેપુરમાં લગ્નની પીઠી લગાવી સચિન તડવી નામનો યુવાન પહોંચ્યો. જી.આર.ડીની દોડની પરીક્ષા આપવા માટે. છોટાઉદેપુર પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ચાલી રહી છે દોડની પ્રક્રિયા. ગઈકાલના રોજ લગ્નની પીઠી લાગી અને બીજા દિવસે પહોંચ્યો દોડની પરીક્ષા. આવતીકાલે યુવાનનું છે લગ્ન.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 29, 2026, 12:31 PM IST

Trending Photos

પહેલા કારકિર્દી પછી લગ્ન! હવે સચિનના ઘરે લગ્નની સાથે સરકારી નોકરીની પણ શરણાઈઓ વાગશે

Chhota Udepur News: છોટાઉદેપુર પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે લગ્નની પીઠી લગાવી આવ્યો યુવાન પોહ્ચ્યો જી. આર. ડી જવાનની દોડ લગાવવા એક તરફ લગ્નની તૈયારીઓ ઘરે ચાલે છે અને બીજી તરફ સચિન તડવીના મનમાં તો જી. આર. ડી ની વર્દી પહેરવાનું સપનું છે. યુવાન સમાજ સુરક્ષા અને પોતાની કારકિર્દી બનાવવાની દોડ લગાવી દોડમાં ઉતરણીય પણ થયો. 

Add Zee News as a Preferred Source

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં હાલ જી.આર.ડી જવાનની ભરતી ચાલી રહી છે, જેમાં છોટાઉદેપુર પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આજે ફિઝિકલ પરીક્ષા રાખવામાં આવી હતે જેમાં છોટાઉદેપુરના નસવાડી તાલુકાના ચમેઠા ગામનો સચિન તડવી પણ દોડની પરીક્ષા આપવા પોહ્ચ્યો હતો. એક તરફ સચિનના ઘરે સચિનના લગ્નની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. બીજી તરફ સચિને સમાજ સુરક્ષા અને કારકિર્દીની દોડ લગાવવા પોહ્ચ્યો. પીઠી ચોડેલા શરીરે GRDની દોડ માટે પહોંચ્યો. વરરાજા ખાખી વર્દી માટેનો જુસ્સો રાખી સચિનને લગાવી હતી. દોડ અને દોડમાં ઉત્તરણીય પણ થયો. 

સચિનને ગઈ કાલે લગ્નની પીઠી ચોળાઈ અને આવતી કાલે આ વરરાજાનું લગ્ન છે પરંતુ લગ્નના માંડવે બેસતા પેહલા સચિને પસંદ કર્યું છોટાઉદેપુર પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ પીઠી વાળા શરીરે સચિન પોહચી ગયો હતો. જી. આર. ડી ની દોડની પરીક્ષા આપવા પહોંચી ગયો. ખુશીની વાત એ છે કે સચિન આ દોડની પરીક્ષામાં ઉતરણીય પણ થયો. હવે સચિનના ઘરે લગ્નની સાથે નોકરીની પણ સેહણાઈઓ વાગશે.

આજના યુગમાં લોકો લગ્નની તૈયારીઓમાં મશગુલ હોય છે પરંતુ સચિને સાબિત કરી દીધું કે જવાબદારી પહેલા આવે છે. સચિન સાબિત કર્યું કે લગ્ન જીવન માત્ર બંધન તો છે જ પરંતુ મહેનતનો પણ કોઈ વિકલ્પ નથી. સચિન માટે કોઈ બહાના પહેલા લક્ષ્યને મહત્વ આપ્યું અને લગ્ન કરતા પહેલા સમાજની સુરક્ષા અને પોતાની કારકિર્દીની દોડ લગાવી ઉતરણીય થયો. સચિન GRDની દોડ પાસ કરતા પરિવારજાનોએ પણ પોતાના છોકરા પર ગર્વ અનુભવ્યું અને સચિનને શુભેચ્છાઓ આપી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gujaratSachin TadviChhota Udepurrunning testChhota Udepur Newsછોટાઉદેપુરલગ્નની પીઠીસચિન તડવીજી.આર.ડીની દોડની પરીક્ષાછોટાઉદેપુર પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડદોડની પ્રક્રિયાGRD ની ભરતી

Trending news