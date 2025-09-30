Prev
Next

ફટાકડાના વેચાણનો ધંધો કરવા માંગતા હોવ તો વાંચી લો આ નવા નિયમો, ચાઈનીઝ ફટાકડા પર પ્રતિબંધ

Safety rules for firecracker shops announced: ફટાકડાની દુકાનો માટે સુરક્ષાના નિયમો જાહેર. ચાઇનીઝ ફટાકડા અને ચીજો પર પ્રતિબંધ. રાતે 12 થી 8 જ સામાનની હેરાફેરી કરી શકાશે. ફટાકડાની દુકાનો માટે સુરક્ષાના નિયમો તેમજ મંજૂરી ફરજિયાત. ચાઇનીઝ ફટાકડા તેમજ બંદૂક જેવી બનાવટો પર પ્રતિબંધ. પાર્કિંગ દુકાનથી 25 મીટર દૂર રાખવાની સૂચના...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:57 PM IST

Trending Photos

ફટાકડાના વેચાણનો ધંધો કરવા માંગતા હોવ તો વાંચી લો આ નવા નિયમો, ચાઈનીઝ ફટાકડા પર પ્રતિબંધ

Safety rules for firecracker shops announced: વડોદરા શહેર અને જિલ્લામાં આગામી તહેવારોની મોસમને ધ્યાનમાં રાખીને, ફટાકડાની દુકાનો માટે સુરક્ષાના કડક નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા આ પગલું લોકોની સુરક્ષા અને શાંતિ જાળવવા માટે લેવામાં આવ્યું છે. આ નિયમોનું પાલન કરવું તમામ વેપારીઓ માટે ફરજિયાત રહેશે.

Add Zee News as a Preferred Source

મુખ્ય સુરક્ષા નિયમો અને માર્ગદર્શિકા

ફટાકડાની દુકાનોના સંચાલકોએ નીચે મુજબના નિયમોનું પાલન કરવું પડશે:

ફરજિયાત મંજૂરી: 
ફટાકડાનું વેચાણ કરવા માટે દુકાનદારોએ વહીવટી તંત્ર પાસેથી અગાઉથી મંજૂરી લેવી પડશે. મંજૂરી વગર દુકાન ચલાવવી એ કાયદાનું ઉલ્લંઘન ગણાશે.

ચાઈનીઝ ફટાકડા અને ચીજો પર પ્રતિબંધ: 
સુરક્ષાના કારણોસર, ચાઈનીઝ ફટાકડા (Chinese Crackers) તેમજ બંદૂક જેવી દેખાતી કે અવાજ કરતી અન્ય ચાઈનીઝ બનાવટોના વેચાણ અને ઉપયોગ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

સામાનની હેરાફેરીનો સમય: 
ફટાકડાના જથ્થાની હેરાફેરી (પરિવહન) ફક્ત રાત્રે 12 વાગ્યાથી સવારના 8 વાગ્યા દરમિયાન જ કરી શકાશે. દિવસના સમયે જાહેર રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક અને સુરક્ષાના કારણોસર આ પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે.

પાર્કિંગની વ્યવસ્થા: 
ફટાકડાની દુકાનોની સુરક્ષા જાળવવા માટે ગ્રાહકોના વાહનોનું પાર્કિંગ દુકાનથી ઓછામાં ઓછું ૨૫ મીટર દૂર રાખવાની સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે, જેથી કોઈ અકસ્માત ન થાય.

આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા વેપારીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. વડોદરાવાસીઓને પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ સુરક્ષિત રીતે તહેવારોની ઉજવણી કરે અને પ્રતિબંધિત ચીજોની ખરીદી ટાળે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratVadodaraSafety Rulesfirecracker shopsannouncedChinese firecrackers bannedફટાકડાની દુકાનોસુરક્ષાના નિયમો જાહેરચાઈનીઝ ફટાકડા પર પ્રતિબંધસુરક્ષાના નિયમોચાઇનીઝ ફટાકડાપાર્કિંગ

Trending news